‘Çok âşık oldum ama karasevda değillerdi, renkleri vardı’

Haberin Devamı

Dizi çekimleri için Mardin’de. İstanbul’a geldiği bir gün buluşuyoruz. Çok hiperaktif, yerinde duramıyor. Çocukluğundan beri böyleymiş. Yengeç burcu, yükseleni Balık. Burcunun özelliklerini taşıyor, aşırı duygusal olduğunu söylüyor. Onu daha yakından tanımak için başlıyoruz sohbete...

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrolünde olduğu ‘Uzak Şehir’ pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de.

◊ ‘Uzak Şehir’ Mardin’de geçen bir hikâye, setiniz de orada. Senin Mardinli olduğuna dair haberler çıktı. Öyle misin?

Hayır ama izleyiciler Mardinli olmayı yakıştırdılar bana. Mardin şivem de sadece gözlemlerle gelen bir şey.

Haberin Devamı

◊ Peki, nerelisin?

Afyonkarahisarlıyım, babam oralı, annem de Rizeli. Ben Kartal, İstanbul’da doğdum, büyüdüm.

◊ Seninle ilgili çok bilgi yok. Aileni anlatır mısın biraz?

Dört kişilik bir aileyiz. Bir abim var, benden 5 yaş büyük. Annem Köy Hizmetleri’nden emekli. Babam da bir ecza deposunda çalışıyordu, o da emekli oldu.

◊ Ailede sanatla ilgilenen yok. Senin ilgin nasıl başladı?

Abim gitar çalışıyordu, sonra sinema televizyon okudu. 12-13 yaşlarımda

ben de internetten ajans bakmaya başlamıştım. Sonra Beykent Üniversitesi’nde konservatuvar okudum. Oyunculuğu çok sevdim, artık başka bir iş yapamazmışım gibi geliyor. Çünkü özgürlüğüne düşkün biriyim, oyunculuk da bana her şeyi yapabilme potansiyeli sağlıyor.

◊ Nasıl keşfedildin?

Okuldayken görüşmeler yapıyordum, üniversite üçüncü sınıfta bir tiyatro teklifi geldi. Ailem ilk defa izledi beni ve onun büyüsünden çok etkilendim. “Ben oynayabiliyorum” dedim. Kendimi kamera önünde de görmek istiyordum.

◊ Mezun oldun mu?

Hayır, olamadım, bir dersim var, sanırım öğrenci olmak genç hissettiriyor bana (gülüyor). Sonra dijital bir platforma iş yaptım, pandemi dönemi araya girdi, ardından 75 bölüm ‘Kardeşlerim’ dizisinde oynadım. Orası benim için müthiş bir okuldu.

◊ Oyunculuktan ne umdun, ne buldun?

Haberin Devamı

Daha çok şey umuyorum, daha çok şey de bulurum gibi geliyor. Ama oynarken Atakan’dan o kadar uzak hissediyorum ki kendimi, bu bana çok iyi geliyor. Çünkü oyunculuğun ve hikâyelerin bir derdi var, bir şeyler anlatıyor. Ben de oyuncu olarak hep bir dert anlatmak istiyorum. Vermemiz gereken çok mesaj var ve ben sonsuz üretmeyi düşünüyorum.

◊ Ekranda onca kişi arasında neden seni izlemeliyiz?

Gerçek bir iş yaptığımı düşünüyorum. Yarattığım karakterlere ilk önce kendim inanarak başlıyorum, benim inandığım şeylere insanları inandırmam daha kolay oluyor. İnanmadığımı tartışıyorum. Bu işi ciddiye alıyorum. En başından beri aileme ve çevreme söylediğim şey, ben popülerlik ve para için oyunculuk yapmıyorum. Bir işi ciddiye almak, o işi değerli kılıyor.

Haberin Devamı

◊ Bütün bu yolculukta, oyunculuk adına seni en çok zorlayan şey ne oldu?

İlk başladığında kendini gösterememek, yani çevrendekileri inandıramamak çok zordu. Çok çaba gösterdim ve yapabileceğime dair inancımı da hiç yitirmedim. Bu işi yarı yolda bırakan, hiçbir işe giremeyen o kadar çok arkadaşım var ki, çünkü gerçekten çok zorlu bir yol. Ama kendine inandığın zaman bir şekilde iş karşına çıkıyor. Biraz sabır gerekiyor.

‘Güne arabesk dinleyerek başlarım’

◊ Atakan’ı hiç tanımayan birine nasıl anlatırsın?

Delidoluyum, çok sabırsızım, pozitifim, negatif olmayı, bunu dışarı vermeyi sevmem.

◊ Pozitifsin de dram yok mu hiç bu hikâyede? Seni en çok üzen şey neydi?

Haberin Devamı

Var ama bunları çözmeyi öğreniyorum. Babam kalp hastası, ben 12 yaşındayken bir rahatsızlık yaşadı. Çok kötü bir dönemdi, o zamanlar farkında değildim ama ağır ameliyatlar geçirdi, hâlâ da kalp hastası. Hastane tecrübesiyle tanışmak beni çok erken büyüttü. Ama biz birbirine iyi gelen bir aileyiz. Sevgi dolu bir ailede büyüdüm,

o sevgi de aramızda hiç kaybolmadı.

◊ Konuşurken yerinde duramıyorsun, hiperaktif misin?

Evet, çocukken de böyleydi, bisikletle kamyonun altına mı girmedim, damdan mı düşmedim... Bunun şimdi de üstüme getirdiği bir sakarlık var. Sette bazen inanamıyorlar sakarlığıma.

◊ Hangi özelliğini değiştirmek isterdin?

Bu kadar duygusal olmak istemezdim.

Haberin Devamı

◊ Dışarıdan daha serseri bir duruşun olduğunu söyleyebiliriz...

Evet, orada bir tezatlık var, görünenle içeride olan biraz farklı. Burçlarla aram iyi değildir ama burcumun özelliklerini biliyorum. Yengeç burcuyum, yükselenim Balık. Bunun getirdiği yoğun bir duygusallık var. Yani bu kadar duygusal olmak istemezdim.

◊ Bana hakkında şaşırtıcı ama gerçek ne söylersin?

Sabahları güne bazen gümbür gümbür arabesk dinleyerek başlarım.

◊ Kimi dinliyorsun?

Her şeyi dinlerim, İbrahim Tatlıses’ten girerim, Azer Bülbül’den çıkarım. Sabahları insanları arabesk düşürür belki ama beni yükseltiyor.

‘Bir dönem Barselona’da yaşamak isterim’

◊ Şöhreti tattığın iş ‘Uzak Şehir’.

Tanınmak nasıl? Sevdin mi?

Yaptığın işin karşılığını sokakta görmek harika ama bunun getirdiği sosyal anksiyete oluyor. Dışarıdayken bazen mutsuz oluyorsun, modun olmuyor ama insanlara bunu anlatamazsın. Gülmek zorundasın, bunun getirdiği bir anksiyete bu. Ama tanınmak, sevilmek çok güzel, çok iyi hissettiriyor.

◊ Korkutuyor mu?

Evet, bunun sonrası ne olur diye biraz korkuyorum, hayatta bir şeylerden kısmak beni hep rahatsız etmiştir. Tanınır, bilinir olunca bir şeyleri daha az yapmak zorundasın. Bunların getirdiği küçük bir korku var.

◊ Geleceğe dair hayallerin neler?

Hayalperestim. Hayatımın bir döneminde Barselona’da yaşamak ve oradaki projelerde rol almak istiyorum.

◊ Neden İspanya?

Abim orada yaşıyor, oraya gittiğimde “İstanbul dışında bir tek burada yaşarım” dedim. Çok seviyorum. Ayrıca kendi işlerimi yapmayı, kendi ekibimi kurmayı, arkadaşlarımla yazıp çizmeyi çok istiyorum.

‘Fiziğin getirdiği bir özgüven oluyor insanda’

◊ Sence bu işin ne kadarı yetenek, ne kadarı görüntü?

Bize üniversitede bir hocamız “Bu işin yüzde 20’si yetenek, yüzde 80’i çalışmak” derdi. Ben görünümün hiçbir payı olduğunu düşünmüyorum.

◊ Sana hiç “Yakışıklı çocuksun, oyuncu ol” demediler mi?

Teyzeler, amcalar beğeniyordu. Ama kimse öyle bir şey demedi. Sadece biri söyledi diye oyuncu olacak kadar düşük zekâya sahip değilim. Fiziğin getirdiği bir özgüven oluyor insanda fakat ben bu işi yapmak istediğimden emindim ve özgüvenliydim.

◊ Kadınlar, genç kızlar seni çok beğeniyor. Hep yakışıklı mıydın?

Fiziğimde olağanüstü değişim olmadı. Sadece küçükken biraz daha sarıydım.

◊ Seni Korelilere benzetiyorlar sanırım...

Evet, biraz çekik olduğum için Korelilere benzetiliyorum. Annemin babası biraz çekik ve yeşil gözlü, ona benziyorum.

“Kaldığın oteldeyim, hangi odadasın söyle”

◊ Sosyal medyada takipçi sayın 1 milyonu aşmış. Oradaki yorumlara bakıyor musun?

Evet, bakıyorum ama kafamda filtreliyorum. Yani çok takılmamaya çalışıyorum.

Bir de ‘Kardeşlerim’de oynarken gelen mesajlarla bu işte gelen mesajlar arasında fark var. Orada Sarp karakterini seven insanlar vardı. Şimdi Atakan’ı seven ya da Atakan’ı konuşanlar oluşmaya başladı.

◊ Fake adresin var mı?

Yok hiç olmadı, ben dümdüzüm Hakan, girer kendi hesabımdan bakarım.

◊ Şimdiye kadar aldığın en garip iltifat neydi?

Yani çok garip iltifatlar alıyorum da geçen biri “Senin kaldığın oteldeyim, bana tek tek odaları aratma, hangi odadasın söyle” yazdı. Bir kız...

◊ Gerçekten orada mıymış?

Hiçbir fikrim yok.

◊ Korkmadın mı?

Korktum. Resepsiyonu arayıp “Biri oda numaramı sorarsa söylemeyin” dedim.

Bu bir iltifat değil ama garipti. Ses tonumla alakalı çok iltifat alıyorum.

‘Flört etmeyi severim’

◊ Çapkın mısın?

Çapkın değilim ama flört etmeyi severim.

◊ Tavlar mısın, tavlanır mısın?

Değişir. Özgüvenli, ne istediğini bilen insan beni etkiler. Birini beğenirsem çok belli eder, direkt ne istediğimi söylerim. Hiç oyunum yoktur, ilk andan itibaren netimdir.

◊ Hayatında biri var mı?

Yok.

◊ Dizideki partnerini canlandıran Dilin Döğer’le seni çok yakıştırıyorlar. Gerçekten haberlerde yazıldığı gibi aranızda bir aşk var mı?

Çok iyi arkadaşız. Gerçekten Dilin’le oynamak çok keyifli, çok iyi işler çıkardığımızı düşünüyorum. Aramızdaki enerji çok uydu, sevdik de birbirimizi.

‘İmkânsız gibi görünen aşklar vardır ama imkânsız değillerdir’

◊ Kanal D’de yayımlanan ‘Uzak Şehir’in sence derdi ne?

‘Uzak Şehir’ farklı insanların ve farklı dertlerin ortak bir yerde buluşmasını, aslında acıların ne kadar ortak olduğunu anlatan bir hikâye. Herkes zamanında çok acı çekmiş, acı çekmeye devam ediyor. Ama hepsinin derdi bir yerde ortak.

◊ Kaya karakteri nasıl biri?

İlginç bir adam. 23-24 yaşın getirdiği bir enerji patlaması vardır ya, acı çekersin ama hiç göstermezsin, öyle biri. Kaya’nın gözükaralığı, vurdumduymazlığı beni çok etkiledi. Ben hiç Kaya kadar vurdumduymaz biri olamadım. Kaya’nın, istediği şeyin arkasından koşması, ailesi için ölmeyi bile göze alması çok cesurca geliyor bana.

◊ Kaya bir imkânsız aşkın içinde, düşman ailenin kızına âşık. Sen imkânsız aşklar için ne söylemek istersin?

Karasevda dedikleri tamamen bu. Çünkü kara, hiçbir taraftan renk yok. Ama göz göre göre o karanlığa rağmen bunun peşinden de koşan biri var. Bence imkânsız gibi görünen aşklar vardır ama aslında imkânsız değillerdir.

◊ Sen hiç karasevdaya düştün mü?

Çok âşık oldum ama karasevda değillerdi, renkleri vardı.

◊ Nasıl bir âşıksındır?

Romantiğim, aşkın peşinden koşarım ve bazen tuttuğunu koparan biriyim. Ama zarar gördüğümü anladığım noktada her şeyi bırakırım. Eskiden kendimi düşünmeden hareket ettiğim zamanlar oldu, sanırım yaşım ilerledikçe kendimi daha çok düşünmeye ve dinlemeye başladım.

◊ Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’la çalışmak nasıl?

Harika, ikisi de mükemmeller. Ozan Abi’yle gerçekten abi-kardeş gibi olduk. Sinem de öyle, mükemmel oynuyor, hayranlıkla izliyorum.