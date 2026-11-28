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Roger Federer’in Son Günleri Geoff Dyer Çeviren: Selin Yağcı Everest Yayınları Deneme

Çağdaş İngiliz edebiyatının sevilen kalemi bu kez efsanevi tenisçi Roger Federer’in kariyerini sonlandırmasından yola çıkarak zamanın, üretkenliğin ve bir devrin kapanışını anlatıyor. Sonlar üzerine kafa yormayı sevenlere...

Yağmurda Çığlık Yu Hua Çeviren: Erdem Kurtuldu Can Yayınları Roman

‘Yaşamak’ adlı kitabıyla geniş bir okur kitlesine ulaşan Yu Hua bu kitabında zor bir çocukluk geçiren Guanglin’in hikâyesini kaleme almış. Mao dönemi Çin’i, çocukluğun kırılganlığı ve ardı ardına gelen aile felaketleri...

Gül Kanunu Elçin Poyrazlar Doğan Kitap Roman

Elçin Poyrazlar’ın kaleme aldığı yeni bir Başkomiser Suat Zamir romanı... Beşinci macerada Suat Zamir, kurallarına yabancı olduğu bir coğrafyada suçun, sırların ve aşkın iç içe geçtiği bir yolculuğa çıkar.

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Duygulara Dönüş-Mesafe ve Kırılganlık Üzerine Selbin Yılmaz Metis Kitap Derleme

Yazar Selbin Yılmaz bu kitapta duyguları konu edinen akademik söylemi eleştirel gözle ele alıyor. Duyguları inkâr etmeden, siyasal alanda yerleri olmadığını iddia etmeden içinde olduğumuz krizler çağına ışık tutuyor.