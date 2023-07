Çocukları övme enstitüsü

Sevgili okurlarımız, 2 yılı aşkın bir süredir Gizem’le birlikte ‘Çocukla Hayat’ adlı köşemizde, iki farklı tarzda iki anne olarak sizlerle ebeveynlik tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Biz hep; her annenin, her çocuğun ve her ilişkinin farklı olduğunu kabul eden bir yaklaşım içinde olduk ve hiçbir ebeveyne akıl vermek istemedik. Kendi hatalarımızdan dersler çıkarmaya ve bunları da sizlerle paylaşmaya özen gösterdik. Kâh güldük kâh dertlendik 2 yıl boyunca. Tecrübelerimizden faydalanabilen aileler olduysa ne mutlu bize. İkizlerim artık ergen. Şimdi başka konularla uğraşacağım bir sürece giriyorum. Bu noktada da izninizi istiyor, sizi 4 yaşındaki kızıyla boğuşmaya devam eden Gizem’e emanet ediyorum. Son olarak annelere şunu söylemek isterim: Unutmayın, ruh sağlığı uzmanları der ki, en iyi anne kendisinin iyi bir anne olduğunu fark eden ve bunu önce kendi hissedip sonra çocuğuna hissettirebilen annedir. Ve hepimiz insanız, hata yaparız!

Melis Çalapkulu