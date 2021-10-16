Çocuklar için yepyeni dünyalar bu kapıların ardında…

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATSEYAHAT
Hürriyet Arama
Esnafa 235 milyon TLlik vergi desteğiEsnafa 235 milyon TL'lik vergi desteği! #Vergi
Kadir Şeker davasında son dönemeç Ya tahliye olacak ya da...Kadir Şeker davasında son dönemeç! Ya tahliye olacak ya da...#Kadir Şeker
Başakşehir-Beşiktaş maçında iki kaleciden de hatalar Golden sonra...Başakşehir-Beşiktaş maçında iki kaleciden de hatalar! Golden sonra...#Başakşehir
Yunan terbiyesizliğine Atatürkün evinden cevap'Yunan terbiyesizliği'ne Atatürk'ün evinden cevap#Atatürk
20 yıllık töre kini Geride kalan boynu bükük bir aile20 yıllık töre kini! Geride kalan boynu bükük bir aile#Kamuran Tün
Endekse gel endekse Afganistan’da temel haklar Türkiye’den daha iyiymişEndekse gel endekse! Afganistan’da temel haklar Türkiye’den daha iyiymiş#Afganistan
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Dikkat Beyinler sisleniyor... Adı henüz net değilDikkat! Beyinler sisleniyor... Adı henüz net değil#Koroanvirüs
Kömür yoksa orman yakın İdamından 228 yıl sonra tekrar gündemdeKömür yoksa orman yakın! İdamından 228 yıl sonra tekrar gündemde#Marie Antoinette
İşte öğretmenlerin 40 günlük gözlemi Pandemi çocukları böyle değiştirdiİşte öğretmenlerin 40 günlük gözlemi! Pandemi çocukları böyle değiştirdi#Okul
Kimlik kartlarında büyük yenilik Yeni uygulama hayata geçtiKimlik kartlarında büyük yenilik! Yeni uygulama hayata geçti#Nitelikli Elektronik Sertifika
Yıllar sonra ortaya çıktı: Tarkanla klipte oynamışYıllar sonra ortaya çıktı: Tarkan'la klipte oynamış!#İlk Dizi
Kartal derbi öncesi ağır yaralı Belözoğlu ilk maçında kazandıKartal derbi öncesi ağır yaralı! Belözoğlu ilk maçında kazandı#Başakşehir
Kaldırıma çıkıp yayaya korna çalmıştı... Cezası belli olduKaldırıma çıkıp yayaya korna çalmıştı... Cezası belli oldu#Taksi
Bu kadarına da pes... Aşıda çirkin oyun deşifre olduBu kadarına da pes... Aşıda çirkin oyun deşifre oldu!#Kovid Aşısı
HABERLERKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi Haberleri

Çocuklar için yepyeni dünyalar bu kapıların ardında…

#Çocuk#Kitap#Hayal Gücü
Çocuklar için yepyeni dünyalar bu kapıların ardında…

Hayal güçlerinin gelişmesi, kelime haznelerinin zenginleşmesi için çocuklara okuma sevgisi aşılamak ve kitapları hayatlarının bir parçası haline getirmek önemli. Çocukları, merak duygusu uyandıracak eserlerle buluşturan, onlara renkli dünyalar sunan en iyi çocuk kitapçılarını jürimize sorduk.

Haberin Devamı

1- ÇALIŞANLARIN YÖNLENDİRMESİ FAYDALI OLUYOR

Tırtıl Kids Birçok şehirde şubesi var

Tırtıl Kids, çocuk kitapları ve etkinlikler konusunda zengin bir içeriğe sahip. Kitapçıda yerli ve yabancı yazarların kitaplarını bulmak mümkün. Lider Hepgenç, kitabevi çalışanlarının ilgisinin, kitaplar hakkındaki bilgi ve yönlendirmelerinin çok yararlı olduğunu söylüyor.

2- ATÖLYELER DÜZENLENİYOR

İyi Cüceler İstanbul

“Çocuk kitapları okumanın üst yaş sınırı yok” diyen kitabevinde yetişkinlerin de okuyabileceği çocuk kitapları var. Kitapçıda zaman
zaman çocuklara yönelik atölyeler de düzenleniyor. Dr. Bayram Deleş öneriyor.

3- YABANCI KAYNAK ARŞİVİ ZENGİN

Happy Nest Kitabevi İstanbul

Yabancı dilde kaynaklar bölümünde seçenek bol. Okulöncesi yaş grubu için de aktivite kitapları var. Çocuklar bahçesinde oyun oynuyor, kafesinden sağlıklı yiyecekler alabiliyor. Müge İplikçi’nin önerileri arasında…

4- TÜRKİYE’NİN İLKİ...…

Haberin Devamı

Yalvaç Abi Kitabevi İstanbul

Çocuk edebiyatının önemli isimlerinden Yalvaç Ural’a ait olan, Türkiye’nin ilk çocuk kitabevi. Belirli bir temayla sık sık vitrin düzenlemesi yapılıyor. Dr. Bahar Eriş’e göre burası ‘kaliteli bir seçki içeren, butik bir kitabevi’.

5- ŞARKILAR EŞLİĞİNDE...

Kids Nook İstanbul

0-8 yaş çocuklara kitap okuma sevgisi kazandırmak için masal anlatıcılığını da bünyesine katmış. Hikâyeler, duyusal oyunlar ve şarkılarla eğitici çalışmalar yapılıyor. Gizem Coşkunarda ve Dr. Bahar Eriş’in seçimi.

6- ETKİNLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Babun Çocuk Kitapçısı Bodrum/Muğla

Çocuklar için kitap okuma saatleri, kukla tiyatroları, seramik atölyeleri ve çocuk yogası gibi etkinlikler düzenliyorlar. Özge Lokmanhekim “Babun’un bahçesinde ağaç altında kitap okumak çok keyifli” diyor.

7- ÖZENLE SEÇİLİYOR

Samsun Çocuk Kitabevi ve Etkinlik Merkezi Samsun

Samsun’un ilk ve tek çocuk kitabevi… Murat Moroğlu burayı “nitelikli çocuk edebiyatının özenle seçilmiş kitaplarını çocuklarla buluşturmayı hedeflediği için önerdiğini’ belirtiyor.

8- HEM ÇOCUKLARA HEM YETİŞKİNLERE…

Aliza Kids Corner Kitabevi İstanbul

İki katlı kitabevinde yerli ve yabancı kitapların dışında düşünme becerisi ve dikkati geliştiren kutu oyunlar da satılıyor. Çocuk ve yetişkin atölyeleri var. Özge Lokmanhekim ve Lider Hepgenç’in favorilerinden.

Haberin Devamı

9- KÜÇÜK BİR KAFESİ DE VAR

Minik Düşler Çorlu/Tekirdağ

Minik Düşler’de çocukların zekâ ve motor kaslarının gelişimini destekleyen oyuncaklar da satılıyor. Okuma atölyelerinin yapıldığı kitabevinin küçük bir de kafesi  var. Özge Lokmanhekim ve Lider Hepgenç tavsiye ediyor.

10- AİLECE İYİ VAKİT GEÇİRİN

Mutlu Fil Kitabevi İstanbul

Çocukların oyuncaklarla oynayabileceği, kitapları inceleyebileceği, atölyelere katılıp masallar dinleyebileceği bir kitabevi. Anne-babalara da kitap okuma ve kahve keyfi sunuyor. Dr. Bayram Deleş’in önerileri arasında yer alıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çocuk#Kitap#Hayal Gücü

BAKMADAN GEÇME!

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım

Putinden flaş sözler... Alarm durumundalar

Putin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!

Kaan Urgancıoğlunun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor En zenginler içinde ilk sırada

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor! En zenginler içinde ilk sırada

Poyraz Karayelin Avukat Seması oyuncu Emel Gölgeçen evlendi

Poyraz Karayel'in Avukat Sema'sı oyuncu Emel Gölgeçen evlendi