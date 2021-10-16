Çocuklar için yepyeni dünyalar bu kapıların ardında…

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1- ÇALIŞANLARIN YÖNLENDİRMESİ FAYDALI OLUYOR

Tırtıl Kids Birçok şehirde şubesi var

Tırtıl Kids, çocuk kitapları ve etkinlikler konusunda zengin bir içeriğe sahip. Kitapçıda yerli ve yabancı yazarların kitaplarını bulmak mümkün. Lider Hepgenç, kitabevi çalışanlarının ilgisinin, kitaplar hakkındaki bilgi ve yönlendirmelerinin çok yararlı olduğunu söylüyor.

2- ATÖLYELER DÜZENLENİYOR

İyi Cüceler İstanbul

“Çocuk kitapları okumanın üst yaş sınırı yok” diyen kitabevinde yetişkinlerin de okuyabileceği çocuk kitapları var. Kitapçıda zaman

zaman çocuklara yönelik atölyeler de düzenleniyor. Dr. Bayram Deleş öneriyor.

3- YABANCI KAYNAK ARŞİVİ ZENGİN

Happy Nest Kitabevi İstanbul

Yabancı dilde kaynaklar bölümünde seçenek bol. Okulöncesi yaş grubu için de aktivite kitapları var. Çocuklar bahçesinde oyun oynuyor, kafesinden sağlıklı yiyecekler alabiliyor. Müge İplikçi’nin önerileri arasında…

4- TÜRKİYE’NİN İLKİ...…

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Yalvaç Abi Kitabevi İstanbul

Çocuk edebiyatının önemli isimlerinden Yalvaç Ural’a ait olan, Türkiye’nin ilk çocuk kitabevi. Belirli bir temayla sık sık vitrin düzenlemesi yapılıyor. Dr. Bahar Eriş’e göre burası ‘kaliteli bir seçki içeren, butik bir kitabevi’.

5- ŞARKILAR EŞLİĞİNDE...

Kids Nook İstanbul

0-8 yaş çocuklara kitap okuma sevgisi kazandırmak için masal anlatıcılığını da bünyesine katmış. Hikâyeler, duyusal oyunlar ve şarkılarla eğitici çalışmalar yapılıyor. Gizem Coşkunarda ve Dr. Bahar Eriş’in seçimi.

6- ETKİNLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Babun Çocuk Kitapçısı Bodrum/Muğla

Çocuklar için kitap okuma saatleri, kukla tiyatroları, seramik atölyeleri ve çocuk yogası gibi etkinlikler düzenliyorlar. Özge Lokmanhekim “Babun’un bahçesinde ağaç altında kitap okumak çok keyifli” diyor.

7- ÖZENLE SEÇİLİYOR

Samsun Çocuk Kitabevi ve Etkinlik Merkezi Samsun

Samsun’un ilk ve tek çocuk kitabevi… Murat Moroğlu burayı “nitelikli çocuk edebiyatının özenle seçilmiş kitaplarını çocuklarla buluşturmayı hedeflediği için önerdiğini’ belirtiyor.

8- HEM ÇOCUKLARA HEM YETİŞKİNLERE…

Aliza Kids Corner Kitabevi İstanbul

İki katlı kitabevinde yerli ve yabancı kitapların dışında düşünme becerisi ve dikkati geliştiren kutu oyunlar da satılıyor. Çocuk ve yetişkin atölyeleri var. Özge Lokmanhekim ve Lider Hepgenç’in favorilerinden.

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9- KÜÇÜK BİR KAFESİ DE VAR

Minik Düşler Çorlu/Tekirdağ

Minik Düşler’de çocukların zekâ ve motor kaslarının gelişimini destekleyen oyuncaklar da satılıyor. Okuma atölyelerinin yapıldığı kitabevinin küçük bir de kafesi var. Özge Lokmanhekim ve Lider Hepgenç tavsiye ediyor.

10- AİLECE İYİ VAKİT GEÇİRİN

Mutlu Fil Kitabevi İstanbul

Çocukların oyuncaklarla oynayabileceği, kitapları inceleyebileceği, atölyelere katılıp masallar dinleyebileceği bir kitabevi. Anne-babalara da kitap okuma ve kahve keyfi sunuyor. Dr. Bayram Deleş’in önerileri arasında yer alıyor.