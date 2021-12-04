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Çocuklar bilinçlensin, dünya yeşillensin

#Çocuk#Dünya#Yeşil
Çocuklar bilinçlensin, dünya yeşillensin

Dünya elden gitti gidiyor! Çocuklarımıza onu nasıl koruyacaklarını öğretmemiz çok önemli. Bunun için de doğada daha çok zaman geçirmeli, çocuklarımızın toprakla bağ kurup yeşili sevmelerini sağlamalıyız.

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Melis: Haberlere baktıkça sinirlerim oynuyor Gizem. Küresel iklim krizi had safhada. Dünya elden gidiyor! Dünyamızı kurtarmanın en önemli yollarından biri de çocuklarımızı bu yönde eğitmek sanırım. Ama sana bir şey söyleyeyim mi, ben daha küçücük çocuktum, içimden gelen bir sesle muslukları kapatır, çiçekleri koparmazdım, “Yazık” diye düşünürdüm. İlahi bir ses miydi acaba o?

Gizem: Sanmam (gülüyor)! Öyle öğretildi bize çünkü. “Çiçekleri koparma, canları yanar” ya da “Suları fazla akıtma, israf, günah” derlerdi. Ama kimse aslında kaynakların bir sonu olduğundan bahsetmezdi mesela... Çocuklarla her konuda olduğu gibi bu konuda da gerçekçi ve detaylı konuşmak gerekiyor bence.

Melis: Ben Deniz’le Memo’ya “Muslukları açık bırakmayın, sizin çocuklarınıza da su kalması lazım”,  “Kâğıtları ziyan etmeyin,
o kâğıtları yapmak için ağaçlar kesiliyor” diye anlatıyorum elimden geldiğince. Bir de umumi tuvaletlerde muslukları açık bırakanlara saydırıyorum bazen, oradan da anlıyorlar sanırım israfın kötü bir şey olduğunu!

Gizem: Ben kanalizasyonun ne olduğunu, foseptiğin nereye gittiğini öğrendiğimde bayağı büyük bir çocuktum mesela. Çok şaşırmıştım öğrenince de ama kimse anlatmamış bana, ben de sorgulamamışım sanırım. Çocuklara dünyayı korumalarını söyleyip duruyoruz ama doğayı tanımaları ve sevmeleri gerekiyor önce.

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Melis: Çok haklısın. Bizim sitenin bahçesinde üç-beş ağaç var çok şükür! Onun dışında yazın gittiğimiz tatil beldelerinde, arada bir de hafta sonu kaçtığımız, İstanbul çevresindeki ormanlarda doğaya karışıyorlar. Ama daha fazlasını yapmak
lazım tabii.

Gizem: Geçen gün Seyahat ekimizin yazı işleri müdürü Gülay (Altan), yesilcocuk.com diye bir siteden söz etti. ‘Daha iyi bir dünya için değişimi çocuklar yaratacak’ düşüncesiyle 2016’da kurulmuş site. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde ‘sürdürülebilir yaşam kültürü’ oluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyorlar. Mutlaka gir bak sen de, çok güzel bilgiler var sitede. Etkinlikler, eğitimler, sosyal sorumluluk projeleri de üretiyorlar.

Melis: Ne güzel. Hemen bakayım. Çünkü daha doğru nasıl anlatırım çocuklara bu konuyu, merak ediyorum. ben de...

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Gizem: Sitenin yayın yönetmeni Esra Dede ile konuşup biraz bilgi aldım. Bak neler diyor Esra Hanım...

İŞE SOKAĞINIZDAKİ AĞAÇTAN BAŞLAYIN

Çocuklarda enerji ve su tasarrufu bilinci oluşturmak istiyorsak onlara önce nedenini anlatalım. “Neden enerji ve suyu tasarruflu kullanmalıyım” sorusunun cevabına ikna olan çocuk sizden bile daha verimli olabilir. Çocuklar öğrendiklerini kolaylıkla hayata geçirir. Önce neden-sonuç ilişkisini anlatalım. Ve hissetmelerine izin verelim.

Çocuklarımızın doğayla bağ kurmasını sağlayalım. Bağ kuran ve seven çocuk doğayı korumak için elinden gelini yapmaya çalışır. Çocukların doğayı sevmesi için evinizin bahçesinden ve sokağınızdaki ağaçlardan başlayabilirsiniz.

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Çocuklarınızla doğada daha çok zaman geçirin ve doğadayken şunları anlatın:

- Dünya tüm canlılarla paylaştığımız ortak yuvamız. Yaşam kaynağımız olan besin, su ve toprak için doğadaki denge çok önemli.

- Her gün musluğumuzdan akan su nereden geliyor? Çocuk kaynağın doğada ve sınırlı olduğunu algılarsa “Dişini fırçalarken suyu kapat” demenize gerek kalmayabilir.

- Kullandığı bilgisayarın elektriği nereden geliyor? Çöp kutusuna attığımız atıklar nereye gidiyor? Bunları “Yuvamız olan dünyanın bir başka yerine, yani doğaya gidiyor” diye anlatın.

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- “Kullandığımız yatak, masa, ev ve okuldaki araç-gereçler, giysiler ve oyuncaklarımızın olması için doğal kaynaklar gerekli. Dikkatli kullanmak ve geri dönüşümle yeniden kullanılmasını sağlamak çok önemli” diyebilirsiniz.

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#Çocuk#Dünya#Yeşil

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