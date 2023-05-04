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Gizem: Melis, sonunda taşındık, yerleştik ama ne zormuş çocukla taşınmak...

Melis: Ya, beni buralarda bırakıp gidersen böyle olur işte (gülüyor). Şaka bir yana, ben İstanbul'da ev değiştirirken bile çok çok zorlanmıştım çocuklarla. Sen şehir değiştirirken neler yaşadın?

Gizem: Zaten en büyük problem şehir değiştirmek oldu. Biliyorsun ev çocukların kalesi ve çocukların huzurlu hissetmesi için de güvende hissetmesi gerekiyor. Ev, evle birlikte şehir, şehirle birlikte de tanıdığı tüm insanlar değişince en taşınma heveslisi çocuğun bile dengesi şaşıyor. Ben böyle olmaması için elimden gelen her şeyi yaptım aslında.

Melis: Ne gibi önlemler aldın?

Gizem: Taşınmaya karar verdiğimizde Lorin'e de sorduk. “Bahçeli bir evimiz olsa, köpeğimiz olsa ne dersin” diye. Çok heveslendi tabii. 2 hafta boyunca ara ara konu hakkında konuştuk. Sonra ev bakmaya gittiğimizde onu babaannesine bıraktık ama gezdiğimiz her evi görüntülü arayıp ona da gösterdik, fikrini aldık. Sonunda onun da çok beğendiği bir evi tutmaya karar verdik. Yeni eve gidişimiz 1 ay sürdü. Eşyayı nasıl toplayacağımızı, kamyona kimlerin yükleyeceğini filan hep önceden anlattım. Süreçte de pedagoğundan destek aldım. En son onun odasını topladık ve yeni evimizde ilk onun odasını yerleştirdik düzeni hemen kurulsun diye.Ev toplanıp eşya taşınırken de bizimleydi, boş evle vedalaştık, komşularımızla vedalaştık.

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Melis: Ne iyi yapmışsınız. İsmail'le sana helal olsun. Peki, bunlara rağmen sorun çıktı mı?

Gizem: Önce “Tamam” dedim, “oldu bu iş”... Ama yine peşin sevinmişim. Bodrum’a geldiğimiz ilk 1-2 gün iyiydi, birlikte odasını, evimizi yerleştirdik. Sürece hep dahil etmeye çalıştık. “Elleme, dokunma, yapma” demek çocuğu süreç dışında bıraktığından o da bize yardım ederek rahatlasın istedik. Her fırsatta parka çıkardık, bahçede oynamasını sağladık... Her şey yolunda giderken, dördüncü akşam birden "Ben kendi evime gitmek istiyorum, orayı çok özledim" diye ağlamaya başladı.

Melis: Başta tatil gibi gördü herhalde, kıyamam ben ona. Nasıl çaresiz hissetmişsindir sen de kendini. Ne dedin peki?

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Gizem: Başımdan aşağı kaynar sular indi. Bunca defansa nasıl yedik bu golü, anlamadım. Babası panik olup “Hadi gel dondurma yiyelim” diye geçiştirmeye çalıştı önce. “Bir dakika” dedim “ağlasın, döksün içini”… Biz bile henüz adapte olamamışken Lorin'in hiç umursamaması anormal olurdu zaten. Çünkü evimizi, mahalledeki esnafı, komşuları çok seviyordu. Kapıda büyüdü biliyorsun.

Melis: Bilmez miyim, mahallenin maskotu gibiydi.

Gizem: Sarıldım. "Ben de özledim Lorin’ciğim eski evimizi, özlemekte haklısın. Yine gideceğiz ve oradaki sevdiklerimizi yine göreceğiz" dedim. Tabii bu 100 tekrar filan sürdü. Ertesi gün rutinimize dönmeye çalıştım. Birlikte kahvaltı, akşam banyosu, çizgi film saati filan yaptık, dengeye koymaya çalıştım. Son 1-2 gündür yorulduğunda vızıldanıyordu "Kendi evim" diye, şimdi "Eski evim" demeye başladı. Mahallede benden daha önce taşınan psikolog bir komşum vardı, onu aradım. Bunun bir yas dönemi olduğunu söyledi. Bir ayrılık, bir sonlanma olarak görmemi ve yasını tutmasına, üzülmesine müsaade etmemi önerdi. Bir de yakın zamanda İstanbul'a gelmek ve devamında arayı açmadan gidip gelmek faydalı olabilirmiş ancak bu süreç 6 ay kadar sürebiliyormuş ve Lorin iyi idare etmiş yine de…

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Melis: O yaşlarda çocuklar yeri geliyor, kapısına yapıştırdığın bir sticker'a bile bağlanabiliyor tabii.

Gizem: Bizim Meltem'le (Fıratlı) konuştuk bugün. Bir arkadaşı da eşi ve çocuğuyla Bodrum'a taşınmış ama çocuk asla bu taşınmayı içselleştirememiş ve hastalanmış. Sonunda İstanbul'a dönmek zorunda kalmışlar. Taşınma deyip hafife almamak gerekiyor, çocuklar için hem o yaşta hem de ilerisi için önemli bir mevzu.

Melis: O derece ha!

Gizem: Evet, döndüklerinde iyileşmiş çocukları. Tamamen psikolojikmiş.

Melis: Bizim eski editörlerimizden Özgür'ün hayatı boyunca tam 64 kez taşındığını biliyorsun değil mi?

Gizem: Yok canım, daha neler!

Melis: İstanbul-İzmir arasında mekik dokuyormuş ailesi. Sabah uyandığında hangi şehirde olduğunu algılayamadığı zamanlar olmuş çocukluğunda.

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Gizem: Ah yazık, kıyamam Özgür'e. Çok kötü bir his olsa gerek hangi şehirde uyandığını anlamamak!

Melis: 1 yılda 4 kez taşındıkları olmuş. “Nasıl hissediyordun” diye sordum bir gün ona. “Köksüz” diye yanıtladı. Özgür hâl en yakın arkadaşlarının ev taşımasına yardım eder. Ben hayatımda bu kadar hızlı koli yapan birini tanımadım (gülüyor). En çok üzüldüğü şey de ‘Ahmet amca’ diye içselleştirdiği bir bakkal amcasının bile olmamasıymış.

Gizem: Lorin de kasap Hüseyin'i, İspark görevlisi Erdal Abi’sini, kuaförü Selçuk ve Tülay'ı, dövme stüdyosunda saatlerce vakit geçirdiği Gökçe'yi, falafelci Jeni'yi, üst komşumuz Ali Dede’sini ve onun için çok kıymetli olan giriş katımızdaki butiğin sahibi Hayriş’ini ve Hülya'sını bıraktı geride. Çocuğum üzülmekte çok haklı ama ya!

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Melis: Sen her zaman Lorin'i düşünerek hareket eden bir annesin. Hiç üzülme. Lorin çok güçlü bir çocuk ayrıca. Eminim olabildiğince hızlı adapte olacaktır. Olamazsa da bunu o zaman düşünür, yine gerekeni yaparsın. Bizim köşeye de yeni konu çıkar (gülüyor).

Gizem: Taşınmamızdaki ana nedenlerden biri de onun daha refah bir hayatı olmasıydı, eğer olmazsa da geri döneriz, dert değil!

Haydi gidelim!

7’den 70’e herkese

Wonderland Sirki dünyanın birçok ülkesinden gösteri kadrosuyla Avrupa turnesinde. Etkinlik 7'den 70'e her yaştan herkesin izleyebileceği performanslarla 60 dakika sürüyor. Çocuklarınızla keyifli vakit geçirmek istiyorsanız Wonderland sirk gösterisine gidebilirsiniz.

◊ Yer: İstanbul, Bostancı

◊ Tarih: Yarın

◊ Saat: 14.00

◊ Yaş: sınır yok

◊ İletişim: (0216) 384 72 10

◊ Ücret: 135,50 lira

Eğlenceli saatler

3.Replikart Çocuk Şenliği’inde çocuk tiyatrosu ‘Nasrettin Hoca’, sihirbaz gösterisi ve sürpriz hediyelerle eğlenceli bir zaman çocukları bekliyor.

◊ Yer: Kayseri Kültür Sanat Merkezi

◊ Tarih: Yarın

◊ Saat: 14

◊ Yaş: 2+

◊ İletişim: (0352) 280 18 00

◊ Ücret: 80 lira

YouTube’dan sahneye

Eğlenceli çocuk şarkıları ve danslarıyla Youtube’da tanınan Onur Erol artık çocuklarla sahnede buluşuyor. Eğlenerek öğrenmeyi vaat eden Onur Erol ile Karamela Sepeti 4-8 yaş arası çocuklar için uygun.

◊ Yer: Bodrum, Bahçeşehir Koleji

◊ Tarih: Bugün

◊ Saat: 14.00

◊ Yaş: 4-8

◊ İletişim: (0252) 317 20 10

◊ Ücret: 168-234 lira

Eski masal, yani bakış

Klasikleşmiş bir eser olan ‘Külkedisi’ masalı, çağdaş metin uyarlaması ve rejisiyle, yeni sezonda izleyicisiyle buluşuyor. Müzikalde Sindirella’nın hikâyesi görsel efektler, danslar ve yeni bakış açısıyla eğlenceli bir şekilde çocuklara anlatılıyor.

◊ Yer: Bursa Tayyare Kültür Merkezi

◊ Tarih: Bugün

◊ Saat: 13.00

◊ Yaş: 4+

◊ İletişim: (0224)716 37 76

◊ Ücret: 120 lira