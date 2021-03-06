Çocuk istismarı varsa bu hattı arayın

Çeşitli toplumsal konularda projeler yürüten bir sivil toplum kuruluşu Nirengi Derneği... Derneğin son projelerinden biriyse çocuk istimarına yönelik. Kurum, Nirengi Derneği İstismara Karşı Destek Hattı’nı kurdu ve bu sayede hem çocuk istismarı vakalarının yasal mercilere bildirilmesi konusunda yönlendirme yapıyor hem de 18 yaş altı istismar mağduru çocukların, bakım verenlerinin veya konudan haberdar olan çocukla ilişkili kimselerin yasal ve psikososyal ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyor.

Fiziksel, cinsel, ekonomik ve duygusal istismar mağduru bir çocuğun ebeveyni ya da çocuğu tanıyan bir kişi doğrudan hattı aradığında, durumu nereye ihbar edeceği, soruşturma süreci gibi konularda bilgi veriliyor.

Şüphe etmeniz yeterli!

Hattı aramak için somut deliller gerekmiyor, ‘şüphe’ yeterli... İyi niyetle, çocuk istismarına karşı ihbarda bulunan kişiler kanunen korumada oluyor.

Proje kapsamında sömürü ve şiddet tehdidi altında olan her çocuğa destek sağlanıyor. Hafta içi 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet veren destek hattı: 0850 216 53 67