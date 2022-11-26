Çocuk eğleme volüm 15.825

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Gizem: Melis, nasıl geçti ara tatiliniz? Ayakların morardı mı? Tabanların şişti mi arkadaşım?

Melis: Tabii ki. Ben tatile tatil demem, anneyle babanın tabanları şişmeyince! Bol bol yemek yaptım. Çocuklarla kutu oyunları ve pişpirik oynadım. Onların İngilizcesiyle beraber kendi İngilizcemi geliştirdim. Ama yaptığımız en güzel şey şu oldu: Kocaeli Bilim Merkezi’ne gittik. İnanılmaz güzel bir yerdi.

Gizem: İngilizceni geliştirmene bayıldım ben... Kocaeli Bilim Merkezi’ni bilmiyordum. Neler var bu arada orada?

Melis: Neler yok ki! Bana fen derslerini oradaki gibi anlatsalardı yemin ederim biliminsanı olurdum. Su alanı var mesela, kayalıklardan fışkıran suyun basıncını bile gösteriyorlar. Algı ve gerçeklik alanı var. Duyma, görme, dokunma duyularına hitap eden düzenekler kurmuşlar. Dinamik dünyamız diye bir alan var. Evreni moleküler ölçekten daha geniş bir ölçekte gözlemleyebileceğimiz düzenekler vardı. Çocuklar da biz de kendimizi alamadık.

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Gizem: Ne güzelmiş ya, yeğenim Rüzgar’ı götüreyim ben de. Bak aslında ebeveynlerin büyük derdi var bu konuda. Sadece ara tatilde değil, her hafta sonu çocuklarla ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Baskete veriyorsun, basket sonrası da bir şeyler yapmak istiyorlar.

Melis: Öyle tabii. Her hafta sonuna bir programla giriyoruz.

Gizem: Bak ne güzel bir yer varmış mesela... Bilmediğimiz bir sürü şey var, bir sürü festival düzenleniyor ama tabii hepsinden haberdar olmak mümkün değil.

Melis: Siz 3.5 yaş çocuğuyla neler yaptınız?

Gizem: Lorin çok hastaydı Melisçim, biz hep evdeydik, salgın mağduruyuz. Acısını ‘Atta Festivali’nde çıkarmayı düşünüyoruz. Bebekler ve çocuklar için düzenlenen, her yaş grubuna özel atölyesi olan bir organizasyon. Ama asıl hoşuma giden, ‘engelli atta’ diye bir bölümü olması.

Melis: Yaaa, ne harika. İlk kez duydum bu organizasyonu. Ne gibi şeyler varmış?

Gizem: Bu sene 5’inci kez düzenleniyor. Bebekler ve Çocuklar için Uluslararası Sanat Festivali. Özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarına göre uyarlanan kapsayıcı performans ve atölyelere yer veriyor. Mesela Tel Aviv merkezli Safe Place Festivali işbirliğiyle ‘Yumurtadan Çıkan Fil’ otizmli çocuklara özel bir versiyonla sahnelenecekmiş. Performans esnasında çocukların ihtiyaçları

düşünülerek sessiz oda, stres topları ve

özel kulaklıklar gibi araçlarla tam bir deneyim yaşatılacakmış. Görme engelli çocukları da unutmamışlar, Litvanya’dan festivale konuk olan kapsayıcı dans tiyatrosu ‘Gözleri Olmayan Dünya’ 1-8 yaş arası görme engelli ve kısmen gören çocukları dansı keşfetmeye davet ediyor.

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Melis: Nerede düzenleniyor, tarihleri nedir?

Gizem: Hepsinin tarihleri ve mekânları başka. İlgilenenler etkinliğin internetsitesinden tüm detaylara ulaşabilir.

Melis: O halde başka etkinlikleri de ebeveynler için yanda paylaşıyorum. Benim ilk etapta ilgimi çeken İstanbul Drama Sanat Akademisi’nin çocuklara yönelik aylık programı ‘Resim ve Sanat: Frida Kahlo ile Portre’ oldu. Ayrıca diğer illerde de çocuklara yönelik çok güzel tiyatrolar ve müzikaller var. Mesela 29 Kasım’da Adana 01 Burda Pgm Kültür Merkezi’nde ‘Küçük Prens’,3 Aralık’ta Ankara’daki Panora Sanat Merkezi’nde de ‘En Sevdiğim Rafadan Müzikali’ sahnelenecek.

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Hafta sonu aktiviteleri

◊ AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde çocuklar için sürekli değişen etkinlikler düzenleniyor. Yakın zamanda 6-10 yaş arası çocuklara özel Klasik Müzikle Tanışma Atölyeleri başlıyor.

◊ UNIQ İstanbul’daki Wapiyon’da çocuk atölyeleri düzenleniyor ve tiyatro oyunları sahneleniyor. Programı internet sitesini takip edebilirsiniz.

◊ Yenilenen Arkeoloji Müzesi ve Yerebatan Sarnıcı’na gitmek, çıkışta da Sultanahmet’te köfte yemek çocuklar için iyi bir hafta sonu etkinliği olabilir.

◊ Borusan Contemporary’de de değişen hafta sonu etkinlikleri oluyor. En yakın atölye ‘Neresi Yeryüzü, Neresi Gökyüzü’ adlı bir sanat çalışması. 6-8 yaş arası çocuklar önce eğitmenler eşliğinde ‘Kaos’un Eşiği’ adlı sergiyi geziyor, sonrasında eserden aldıkları ilhamla kendi manzara çalışmalarını gerçekleştiriyorlar.

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◊ Suadiye Sanat Atölyeleri sokağındaki Werkstatt’ta seramik atölyesi, çocuklar için mindfulness ve illüstrasyon atölyeleri düzenliyor.