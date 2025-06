Cilt bakımında vitamin kullanımı

Haberin Devamı

Vitaminler antioksidan özellikleriyle çevresel zararları önlüyor, kolajen üretimini arttırarak yaşlanma belirtileriyle savaşıyor. Cilt bariyerini güçlendiren vitaminler dermatoloji dünyasında vazgeçilmez hale geldi. Ancak her vitaminin cilt üzerindeki etkisi farklı. Doğru kullanım önem taşıyor. Peki, hangi vitamin ne zaman ve nasıl uygulanmalı? Hangi cilt tipleri için hangi vitaminler daha uygun? Ürünleri nasıl saklamak gerekiyor?

Vitaminler cildi yeniliyor, güçlendiriyor

Doç. Dr. Sibel Berksoy, dermatoloji uzmanı

◊ A vitamini türevleri cildin yenilenme sürecini hızlandırarak yeni hücre oluşumunu arttırır ve kolajen üretimini tetikler. Özellikle antiaging etkisiyle ince kırışıklıkların oluşumunu engeller, var olanları azaltır. Ayrıca lekeli ciltlerde de etkili olur, dermal yapıyı güçlendirerek cildi daha sağlıklı ve sağlam hale getirir.

Haberin Devamı

◊ D vitamini cilt bakımında nadiren kullanılsa da serbest radikalleri azaltarak cildi korur, hücre yenilenmesini hızlandırır ve onarıcı etki gösterir. Akneye karşı destekleyicidir.

◊ F vitamini serum formunda nadiren kullanılır, ancak omega-3 yağ asitlerinin öncüsüdür. Hücre zarını güçlendirir, seramid üretimini arttırarak cildi korur ve nemlendirir.

◊ K vitamini kolajen üretimini destekler, damarsal lezyonları ve morlukları iyileştirmeye yardımcı olur.

‘E vitamini yara ve yanıklarda etkili’

Doç. Dr. Sibel Berksoy, dermatoloji uzmanı

◊ A vitaminine irritan (tahriş) etkisi nedeniyle düşük dozda başlanmalı, haftada bir gece kullanılarak cildin toleransına göre kademeli olarak arttırılmalı. Yaz aylarında daha dikkatli olunmalı.

◊ B vitaminleri içinde en etkili içerik olan niasinamid (B3); antioksidan, antiinflamatuar ve leke açıcı özellikleriyle dikkat çeker. Leke ve rozase (gül hastalığı) tedavisinde destekleyicidir.

◊ C vitamini güçlü bir antioksidandır, leke ve kırışıklık görünümünü azaltarak yaşa bağlı kolajen kaybını önlemeye yardımcı olur. Cilt bakım rutinlerinde karşımıza çıkar, gündüz güneş kreminin altına veya gece uygulanabilir.

◊ E vitamini, nemlendirme ve cilt bariyerini güçlendirme açısından etkilidir. İyileşme mekanizmalarını destekleyerek yara ve yanıkların onarımına katkı sağlar. Özellikle kuru ve hassas ciltler için uygundur, gece ve gündüz uygulanabilir.

Haberin Devamı

Ne zaman ve nasıl sürülmeli?

◊ Vitaminler güneşten koruyucu kremin altına uygulanmalı; salisilik asit, glikolik asit, laktik asit gibi aktif asitlerse gece temiz cilde sürülmeli.

◊ A vitamini türevleri ışık duyarlılığını arttırabileceğinden gece uygulanmalı. Fazla kullanımı ciltte kuruluk, pullanma, kızarıklık ve tahrişe yol açabilir. Akneli ciltler için önemlidir, ancak tahriş fazla veya sivilce izi mevcutsa B vitamini türevleri eklenerek desteklenebilir.

◊ A vitamini genellikle 30’lu yaşlarda antiaging amaçlı uygulansa da, 20’li yaşlardan itibaren cilt sağlığını korumak ve geleceğe yatırım yapmak için tüm vitaminler dahil edilebilir. A vitamini uygun dozda her gün kullanılabilir, cildi inceltmez aksine onarıcı etkisiyle dermal dayanıklılığı arttırır.

Haberin Devamı

◊ B vitamini türevleri sabah ve akşam kullanılabilir, özellikle kuru ciltler için uygundur. C vitaminiyse UV korumasını arttırdığı için sabahları tercih edilmeli. Yağlı ciltlerde A ve C vitamini birlikte kullanılabilir; C vitamini cildi onarır ve aydınlatır. (Doç. Dr. Sibel Berksoy)

◊ C ve E vitamini kombinasyonu birbirlerinin stabilizasyonunu arttırır. Ferulik asit de güçlü bir antioksidandır, C vitaminiyle birlikte etkisi artar.

◊ Hassas ciltler için niasinamid ve E vitamini birleşimi uygundur. Retinol yerine azelaik asit veya bakuchiol, C vitamini olaraksa L-askorbik asit yerine stabilize formu olan sodyum askorbil fosfat tercih edilebilir.

◊ İritasyon, kızarıklık veya hassasiyet gelişirse uygulama sıklığı ve miktarı azaltılmalı, belirtiler devam ederse ürün bırakılmalı ve dermatoloğa danışılmalı. (Doç. Dr. Ezgi Özkur)

Haberin Devamı

Nasıl saklanmalı?

◊ Vitaminler genel olarak oda sıcaklığında, ışık almayan bir ortamda ve kapağı sıkıca kapalı şekilde saklanmalı. Özellikle A ve C vitaminleri oksidasyona uğrayarak bozulabilir, etkileri azalabilir ve ciltte tahrişe yol açabilir. Açılan ürünlerin kullanım sürelerine dikkat edilmeli. (Doç. Dr. Sibel Berksoy)

◊ Çoğu serum ve krem oda sıcaklığında saklanabilir, bu yüzden ekstra bir dolaba gerek yok. Büyüme hormonu veya eksozom içeren bazı serum ve kremlerse mutlaka buzdolabında saklanmalı. Vitamin içeren serumlar, etkilerini kaybetmemesi için koyu şişelerde ve serin, karanlık ortamlarda muhafaza edilmeli. (Doç. Dr. Ezgi Özkur)

Buzdolabı koruyor

Haberin Devamı

Cilt bakım ürünlerinin bozulmasını önlemek için taşınabilir mini buzdolapları tercih edilebilir.

◊ Cilt1 Güzellik Dolabı Seri 2.0 Bubble Gum Pink

Kozmetik ürünler için tasarlanmış şık ve kompakt bir mini buzdolabı. 5.349 lira.

◊ Pepisky 4L Mini Kozmetik Buzdolabı

4 litre kapasiteli, cilt bakım ürünlerini soğuk ve sıcak tutabilir. Taşınabilir. 2.209 lira.

◊ Kumtel 4L Beyaz Mini Buzdolabı HMFR-01

İçecek, atıştırmalık ve kozmetik ürünlerini ideal sıcaklıkta tutar. Ofis, seyahat ve kamplara uygundur. 1.359 lira.