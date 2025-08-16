Cildimiz ne anlatÄ±yor?

Haberin DevamÄ±

Cildimiz yalnÄ±zca dÄ±ÅŸ etkenlere karÅŸÄ± koruma saÄŸlamakla kalmÄ±yor; aynÄ± zamanda iÃ§eride olup bitenleri de sessizce haber veriyor. Ancak Ã§oÄŸu zaman bu sinyaller gÃ¶z ardÄ± ediliyor, â€˜geÃ§erâ€™ denip Ã¶nemsenmiyor. Oysa dermatologlara gÃ¶re ciltte gÃ¶rÃ¼len bazÄ± renk deÄŸiÅŸimleri, benlerdeki kÃ¼Ã§Ã¼k oynamalar, kÃ¶tÃ¼leÅŸen vÃ¼cut kokusu ya da parlak bir kabarcÄ±k, sistemik hastalÄ±klarÄ±n ya da cilt kanserlerinin erken uyarÄ±sÄ± olabilir. Dermatoloji uzmanlarÄ± Dr. Figen AkÄ±n, Dr. Ezgi Ã–zkur ve Dr. Zahide EriÅŸ, ciltte ortaya Ã§Ä±kan her yeni oluÅŸum ve geÃ§meyen her belirtinin ciddiye alÄ±nmasÄ±nÄ±, gerekirse bir uzmana baÅŸvurulmasÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. Ä°ÅŸte hafife alÄ±nmamasÄ± gereken Ã¶nemli belirtiler...

BÃœYÃœYEN BENLER

â—Š Yeni Ã§Ä±kan, koyu ya da karÄ±ÅŸÄ±k renkli benler melanomun (cilt kanseri) habercisi olabilir. AynÄ± ben iÃ§inde Ã§oklu renkler (siyah, mavi, kahverengi) varsa veya renk deÄŸiÅŸtiriyorsa dikkate alÄ±nmalÄ±dÄ±r. 5 mmâ€™den bÃ¼yÃ¼k ve bÃ¼yÃ¼yen benler de riskli kabul edilir. ÅžÃ¼pheli benler dermoskopla incelenip gerekirse biyopsi yapÄ±lmalÄ±. 40 yaÅŸÄ±ndan sonra ortaya Ã§Ä±kan â€˜yaÅŸ benleriâ€™ genellikle iyi huyludur; ancak yine de dermatolojik takipte olunmalÄ±dÄ±r. Dr. Ezgi Ã–zkur

â—Š Åžekil deÄŸiÅŸtiren, hÄ±zla bÃ¼yÃ¼yen, kabuklanan benler acil deÄŸerlendirme gerektirir. Dr. Zahide EriÅŸ

â—Š Benin bÃ¼yÃ¼mesi, renk alacasÄ±, kanama veya kabarÄ±klÄ±k geliÅŸimi risklidir. AÄŸrÄ±sÄ±z, kaÅŸÄ±ntÄ±sÄ±z ama hÄ±zla bÃ¼yÃ¼yen kabarÄ±klÄ±klar dikkatle izlenmelidir. KoltukaltÄ± ve boyundaki et benleri insÃ¼lin direncine iÅŸaret edebilir. Dr. Figen AkÄ±n





PARLAK VEYA KURU CÄ°LT

â—Š Kadifemsi cilt dokusu (acanthosis nigricans) diyabet ve insÃ¼lin direncinin iÅŸareti olabilir. Ani yaÄŸlanma, parlama ve tÃ¼ylenme hormon dengesizlikleri veya polikistik over sendromu (PCOS) belirtisi olabileceÄŸinden dikkat edilmelidir. Ciltteki aÅŸÄ±rÄ± parlama da karaciÄŸer hastalÄ±klarÄ±yla iliÅŸkili olabilir. Dr. Zahide EriÅŸ

â—Š Basit bir cilt kuruluÄŸu gibi gÃ¶rÃ¼nen bazÄ± bÃ¶lgeler, aslÄ±nda Mycosis fungoides adÄ± verilen bir tÃ¼r deri lenfomasÄ± olabilir. Belirgin bir neden olmadan Ã§Ä±kan ve bÃ¼yÃ¼yen sert kabarÄ±klÄ±klar cilt kanseri olabilir.Â

Dr. Figen AkÄ±n





KÃ–TÃœ KOKU

â—Š AÅŸÄ±rÄ± ve keskin vÃ¼cut kokusu; diyabet, karaciÄŸer veya bÃ¶brek yetmezliÄŸi ve tiroit hastalÄ±klarÄ± gibi sistemik saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ±n belirtisi olabilir. Dr. Ezgi Ã–zkur

â—Š Ani deÄŸiÅŸen veya kÃ¶tÃ¼leÅŸen vÃ¼cut kokusu, metabolik hastalÄ±klar ya da genetik enzim eksiklikleriyle iliÅŸkili olabileceÄŸinden dikat edilmelidir. Dr. Zahide EriÅŸ

â—Š VÃ¼cut kokusundaki artÄ±ÅŸ, hormonlarÄ±n etkisiyle Ã§alÄ±ÅŸan apokrin bezlerle ilgilidir.

Dr. Figen AkÄ±n

TIRNAKLARDA LEKELENME

â—Š TÄ±rnaklarda oluÅŸan koyu Ã§izgiler melanom gibi cilt kanserlerinin belirtisi olabileceÄŸinden takip edilmelidir. Dr. Zahide EriÅŸ

â—Š TÄ±rnaklarda gÃ¶rÃ¼len renklenme, kalÄ±nlaÅŸma ve ÅŸekil bozukluklarÄ±; mantar enfeksiyonlarÄ±, liken veya sedef hastalÄ±ÄŸÄ± gibi dermatolojik sorunlarÄ± akla getirebilir. Dr. Figen AkÄ±n





RENK DEÄžÄ°ÅžÄ°MLERÄ°

â—Š Ciltte mavileÅŸme dolaÅŸÄ±m ya da akciÄŸer problemlerine iÅŸaret edebilir. KoyulaÅŸma (hiperpigmentasyon) addison hastalÄ±ÄŸÄ± gibi hormonal sorunlarla iliÅŸkili olabilirken, yaygÄ±n kÄ±zarÄ±klÄ±k enfeksiyonlar ya da baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi hastalÄ±klarÄ±nÄ±n belirtisi olabilir. Ani geliÅŸen ve baÅŸka semptomlarla birlikte seyreden renk deÄŸiÅŸimleri mutlaka deÄŸerlendirilmelidir.Â Dr. Zahide EriÅŸ

â—Š Ciltteki kÄ±zarÄ±klÄ±ÄŸa Ä±sÄ± artÄ±ÅŸÄ± eÅŸlik ediyorsa bu durum enfeksiyon belirtisi olabilir. BÃ¶lgesel morarma (ekimoz) ya da siyahlÄ±klar dokuda nekroz (doku Ã¶lÃ¼mÃ¼) anlamÄ±na gelebilir. AyrÄ±ca ciltte keskin sÄ±nÄ±rlÄ± beyaz alanlar varsa vitiligo hastalÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmelidir. Dr. Figen AkÄ±n

â—Š Boyun, kasÄ±k ve koltukaltÄ± gibi bÃ¶lgelerde oluÅŸan koyu renkli cilt deÄŸiÅŸiklikleri insÃ¼lin direncinin belirtisi olabilir. AyrÄ±ca iyileÅŸmeyen yaralar skuamoz hÃ¼creli karsinom, damar hastalÄ±klarÄ± ya da diyabet gibi ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ±n habercisi olabilir. Dr. Ezgi Ã–zkur

TÃœYLENME

â—Š Ciltte yaÄŸlanma artÄ±ÅŸÄ± ve kadÄ±nlarda normalden fazla, erkeksi tÃ¼ylenme gÃ¶rÃ¼lmesi; polikistik over sendromu (PCOS) gibi hormon dengesizliklerine ya da bÃ¶brek Ã¼stÃ¼ bezlerinin (adrenal bezler) aÅŸÄ±rÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na baÄŸlÄ± olabilir. Cildimizde ortaya Ã§Ä±kan bu tÃ¼r deÄŸiÅŸiklikler ihmal edilmemelidir. Dr. Figen AkÄ±n

Ä°YÄ°LEÅžMEYEN YARALAR

â—Š Cilt kanserinin belirtileri arasÄ±nda iyileÅŸmeyen yaralar, aÄŸrÄ±sÄ±z ama kanayan ya da sertleÅŸmiÅŸ lezyonlar ve tedaviye yanÄ±t vermeyen egzama benzeri dÃ¶kÃ¼ntÃ¼ler olabilir. Ancak ne yazÄ±k ki deri kanserlerinin Ã§oÄŸu, belirtiler Ã¶nemsenmediÄŸi ve benlerdeki deÄŸiÅŸimler fark edilmediÄŸi iÃ§in ileri evrede teÅŸhis ediliyor. Bu yÃ¼zden toplumun cilt muayenesi konusunda bilinÃ§lenmesi bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Dr. Figen AkÄ±n

DÃ–KÃœNTÃœ VE KABARCIKLAR

â—Š GeÃ§meyen dÃ¶kÃ¼ntÃ¼ler, kabarcÄ±klar, sÃ¼rekli kaÅŸÄ±ntÄ± veya ciltte belirgin incelme uzun sÃ¼re devam ediyorsa mutlaka dermatolojik deÄŸerlendirme gerekir. Ancak belirtiler Ã§evresel faktÃ¶rlerle (hava deÄŸiÅŸimi, stres) iliÅŸkilendirilebiliyorsa bir sÃ¼re gÃ¶zlem yapÄ±labilir. Dr. Zahide EriÅŸ

â—Š BazÄ± dermatolojik hastalÄ±klar mevsim geÃ§iÅŸleri ve stresle alevlenebilir. Atopik dermatit (egzama) genellikle kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda, psoriasis(sedef hastalÄ±ÄŸÄ±) ise ilkbahar ve sonbaharda ÅŸiddetlenir. Tedaviye direnÃ§li kaÅŸÄ±ntÄ± ve egzamalarda sistemik nedenler araÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±, mutlaka doktora baÅŸvurulmalÄ±dÄ±r. Dr. Figen AkÄ±n