Çikolatalı, sade, karadutlu, sakızlı, kavunlu...

1- KEÇİ SÜTÜYLE YAPIYORLAR

Kechy Gurme Dondurma, Konya

Ürünler Ermenek’teki Çatalbadem Keçi Çiftliği’nden gelen keçi sütü ve doğal sahleple üretiliyor. Sade ve bitter çikolatalı dondurmaları, en sevilen lezzetlerinden... Kechy Gurme Dondurma’nın ürünlerini Konya dışında 12 şehirde daha, çeşitli yeme-içme mekânlarında tadabilirsiniz. 444 54 42



2- TAZE MEYVELER KULLANILIYOR

Yasemin & Tuncel, İstanbul

Yurtdışında dondurma yapımı eğitimi alan Yasemin ve Tuncel Toprak çiftine ait işletme Göktürk’te. Dondurmalarını taze meyvelerle hazırlıyorlar; çarkıfelek meyvesinden fırınlanmış muza kadar pek çok çeşit alternatifi var. Teoman Hünal, Oğuz Yenihayat ve Ebru Erke’nin önerisi. (0212) 322 42 64



3- VEGANLARA DA DONDURMASI VAR

Çiçek Pastanesi, Bozcaada

Dondurmalarını Bozcaada’da yetiştirilen keçi ve ineklerden elde edilen sütle yapıyorlar. Ebru Erke “Hiçbir şekilde aroma kullanmıyorlar, her şey doğal. Vegan dondurma seçenekleri de var” diyor. Lavantalı, yabanincirli ve sakızlı dondurmalarını mutlaka deneyin. (0286) 697 00 53



4- 1962’DEN BERİ...

Dondurmacı Yaşar Usta, İstanbul

Avrupa Yakası’nda üç, Anadolu Yakası’nda sekiz şubesi olan işletmede ürünler katkı veya koruyucu madde içermeden hazırlanıyor. Her yerde bulunamayan mandalinalı, karpuzlu veya kayısılı dondurmayı burada tadabilirsiniz. Çiğdem Seferoğlu’nun favorisi, kavunlu sorbe. (0216) 361 14 40



5- SAKIZLISI MEŞHUR

Çamlık Dondurmacısı, Ayvalık

1980’den beri Ayvalık’ta hizmet veren Çamlık Dondurma, adını bulunduğu Çamlık mevkisinden alıyor. Karadutlu ve sakızlı dondurmalarıyla meşhur... Hatta Teoman Hünal “Karadutlusu mest ediyor” diyor. (0266) 312 28 88



6- KAPISINDA KUYRUKLAR...

Roko Dondurma Kahve, Ankara

Ankara’nın en iyi dondurmacılarından... Erdal İpekeşen “Bitter, vişne ve portakallı dondurmaları çok lezzetli. Spesiyal dondurmaları da bulunuyor, mekânda kuyruklar oluyor” diyerek mekânı tavsiye ediyor. (0312) 491 62 92



7- SORBESİNİ DENEYİN

Serez Dondurmacısı, İstanbul

Dondurma çeşitleri kadar sorbe çeşitleri de meşhur. Salih Seçkin Sevinç “Sorbeyi sütsüz yapmayı başaran, en kaliteli malzemeyi kullanan dondurmacı... Favorimiz duble kaymaklısı ve Bodrum mandalina sorbesi” diyor. (0850) 259 73 74



8- İTALYAN USULÜ

MUÀ Gelatieri d’Italia, İstanbul

İlk şubesini Yeniköy’de açan işletmede İtalyan dondurması servis ediliyor. ‘Tuzlu fıstık’ ve ‘Brüksel bisküvili’ çeşitleri herkesin favorisi... Glütensiz ve vegan alternatifleri de var. (0212) 299 84 84

9- GÜNLÜK PASTORİZE SÜTLE...

Dondurmino Gelato, Alaçatı

2014 yılında Çeşme Alaçatı’da açılan Dondurmino Gelato’da ürünler günlük pastörize sütle hazırlanıyor. Limoncello, portakallı cheesecake, Nutella’lı gibi spesiyalleri var. Deniz Sipahi ve Saffet Emre Tonguç’un önerisi... (0232) 716 01 03

10- BİR KLASİK

Bitez Dondurma, Bodrum

Bodrum’un en meşhur dondurmacısı olan işletmeyi ‘en iyi 10 dondurmacı’ listelerinde görmeye alışkınız. En çok bal badem ve karadutlu dondurması seviliyor. Tahin susam, nar, şeftali, kestane gibi her yerde bulunmayan çeşitleri de var. (0252) 363 93 45

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