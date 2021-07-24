Çikolatalı, sade, karadutlu, sakızlı, kavunlu...
Artık kışın da tükettiğimiz bir ürün olsa da özellikle bu mevsimde sıcaklarla baş etmenin en leziz yolu, güzel bir dondurma... Bu hafta şefler, gastronomi ve seyahat yazarlarından oluşan jürimize en sevdikleri dondurmacıları sorduk. Listemizde sade ve çikolatalı gibi klasiklerin yanı sıra özel tatlar da var.
1- KEÇİ SÜTÜYLE YAPIYORLAR
Kechy Gurme Dondurma, Konya
Ürünler Ermenek’teki Çatalbadem Keçi Çiftliği’nden gelen keçi sütü ve doğal sahleple üretiliyor. Sade ve bitter çikolatalı dondurmaları, en sevilen lezzetlerinden... Kechy Gurme Dondurma’nın ürünlerini Konya dışında 12 şehirde daha, çeşitli yeme-içme mekânlarında tadabilirsiniz. 444 54 42
2- TAZE MEYVELER KULLANILIYOR
Yasemin & Tuncel, İstanbul
Yurtdışında dondurma yapımı eğitimi alan Yasemin ve Tuncel Toprak çiftine ait işletme Göktürk’te. Dondurmalarını taze meyvelerle hazırlıyorlar; çarkıfelek meyvesinden fırınlanmış muza kadar pek çok çeşit alternatifi var. Teoman Hünal, Oğuz Yenihayat ve Ebru Erke’nin önerisi. (0212) 322 42 64
3- VEGANLARA DA DONDURMASI VAR
Çiçek Pastanesi, Bozcaada
Dondurmalarını Bozcaada’da yetiştirilen keçi ve ineklerden elde edilen sütle yapıyorlar. Ebru Erke “Hiçbir şekilde aroma kullanmıyorlar, her şey doğal. Vegan dondurma seçenekleri de var” diyor. Lavantalı, yabanincirli ve sakızlı dondurmalarını mutlaka deneyin. (0286) 697 00 53
4- 1962’DEN BERİ...
Dondurmacı Yaşar Usta, İstanbul
Avrupa Yakası’nda üç, Anadolu Yakası’nda sekiz şubesi olan işletmede ürünler katkı veya koruyucu madde içermeden hazırlanıyor. Her yerde bulunamayan mandalinalı, karpuzlu veya kayısılı dondurmayı burada tadabilirsiniz. Çiğdem Seferoğlu’nun favorisi, kavunlu sorbe. (0216) 361 14 40
5- SAKIZLISI MEŞHUR
Çamlık Dondurmacısı, Ayvalık
1980’den beri Ayvalık’ta hizmet veren Çamlık Dondurma, adını bulunduğu Çamlık mevkisinden alıyor. Karadutlu ve sakızlı dondurmalarıyla meşhur... Hatta Teoman Hünal “Karadutlusu mest ediyor” diyor. (0266) 312 28 88
6- KAPISINDA KUYRUKLAR...
Roko Dondurma Kahve, Ankara
Ankara’nın en iyi dondurmacılarından... Erdal İpekeşen “Bitter, vişne ve portakallı dondurmaları çok lezzetli. Spesiyal dondurmaları da bulunuyor, mekânda kuyruklar oluyor” diyerek mekânı tavsiye ediyor. (0312) 491 62 92
7- SORBESİNİ DENEYİN
Serez Dondurmacısı, İstanbul
Dondurma çeşitleri kadar sorbe çeşitleri de meşhur. Salih Seçkin Sevinç “Sorbeyi sütsüz yapmayı başaran, en kaliteli malzemeyi kullanan dondurmacı... Favorimiz duble kaymaklısı ve Bodrum mandalina sorbesi” diyor. (0850) 259 73 74
8- İTALYAN USULÜ
MUÀ Gelatieri d’Italia, İstanbul
İlk şubesini Yeniköy’de açan işletmede İtalyan dondurması servis ediliyor. ‘Tuzlu fıstık’ ve ‘Brüksel bisküvili’ çeşitleri herkesin favorisi... Glütensiz ve vegan alternatifleri de var. (0212) 299 84 84
9- GÜNLÜK PASTORİZE SÜTLE...
Dondurmino Gelato, Alaçatı
2014 yılında Çeşme Alaçatı’da açılan Dondurmino Gelato’da ürünler günlük pastörize sütle hazırlanıyor. Limoncello, portakallı cheesecake, Nutella’lı gibi spesiyalleri var. Deniz Sipahi ve Saffet Emre Tonguç’un önerisi... (0232) 716 01 03
10- BİR KLASİK
Bitez Dondurma, Bodrum
Bodrum’un en meşhur dondurmacısı olan işletmeyi ‘en iyi 10 dondurmacı’ listelerinde görmeye alışkınız. En çok bal badem ve karadutlu dondurması seviliyor. Tahin susam, nar, şeftali, kestane gibi her yerde bulunmayan çeşitleri de var. (0252) 363 93 45