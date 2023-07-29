Çiçekler boyut atladı

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Tasarımcılar bu sezon klasik çiçeklere boyut atlattı ve moda dünyası üç boyutlu çiçekleri kısa sürede benimsedi. Özellikle Magda Butrym’in başını çektiği bu trendde yakalara, göğüs ve etek bölümüne eklenmiş farklı çiçekler karşımıza çıktı. Son yılların en sevilen markalarından biri olan Loewe ise bu trende yepyeni bir yorum kattı. Antoryum çiçeklerini devasa boyutta kullanarak yarattığı tasarımlar çok ses getirdi. Marka bu çiçekleri yalnızca giysilerde değil, ayakkabılarda da kullandı. Ünlü isimler tarafından çok sevilen Loewe antoryumlarını, Zendaya ve Emily Ratajkowski gibi yıldızların üstünde de gördük.

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Carolina Herrara 2023 İlkbahar&Yaz koleksiyonundan...

Oyuncu Nicole Kidman da trendin takipçilerinden.

Çiçekli choker’lar popüler

Patbo, Prada, Bottega Venetta ve Carolina Herrara ise üç boyutlu çiçekleri koleksiyonlarına ekleyen diğer markalar oldu. Özellikle düğün, davet sezonu gelmişken stillerine iddialı ve romantik bir dokunuş katmak isteyenler için üç boyutlu çiçeklerin kullanıldığı tasarımlar şık bir alternatif olabilir. Bunun için mart ayında gerçekleşen Oscar gecesinin kırmızı halı stillerinden de ilham alabiliriz. Zira ünlü isimlerin tercihleriyle birlikte bu trendin yaza damga vuracağını aylar öncesinden, o gece anlamıştık. Siz de dilerseniz Nicole Kidman gibi siyahlar içerisinde havalı bir tercih yapabilir, Iris Apatow gibi romantik ve eğlenceli görünmek isteyebilir ya da Halle Berry’den ilham alarak elbiseyle zıt renkte bir çiçek detayı ekleyebilirsiniz.

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Loewe üç boyutlu çiçekleri çok sık kullanan markalardan.

Origami tekniğiyle tasarlanmış gibi duran çiçekli choker’lara (boyun aksesuarı) ayrı bir parantez açmadan olmaz. Zira üç boyutlu çiçeklerin bu yaz en sevilen parçalarından biri oldu. Düz bir bluzun üzerinde ya da gece elbiseleriyle birlikte bile kullanılabilir. Stile anında boyut atlatan bu çiçeklerin farklı versiyonlarını da bulmak mümkün. Denim kumaştan olanlar da var, saten gibi geceye rahatlıkla adapte edilebilenler de. Siyah, beyaz gibi klasik renklerin yanında, özellikle pembe ve kırmızı tonlarında tasarlananlar da mevcut.

Stil tüyoları:

Dolabınızda duran sade siyah bir elbisenin yakasına üç boyutlu çiçeklerden dikerek havasını değiştirebilir, gece görünümlerine uyarlayabilirsiniz. Birden fazla çiçek eklemek isterseniz, küçük boyları tercih etmenizi öneririz.

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Özellikle çiçekli choker tercih edecekseniz, saçlarınızı toplayın, boyun hattınız ve yıldız parçanız ortaya çıksın.

Yaka kısmında çiçek kullanımı popüler olsa da bel ve göğüs bölgesine eklenen üç boyutlu çiçekli elbise modelleri de fark yaratıyor

Gelinler ‘after party’ elbisesi olarak tercih edebilir.Üç boyutlu çiçek choker’lar çok popüler.Üç boyutlu çiçekler en çok elbise yakalarında karşımıza çıkıyor.Beyaz palazzo bir pantolonla tamamlayarak şık bir tarz yaratın.Stilinizi hareketlendirecek şık bir ayakkabı modeli.