Güncelleme Tarihi:

Çiçeği burnunda, dumanı üstünde...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2025 07:00

‘Gecelerde ocakbaşı devrimi yaşanıyor’ diye daha önce yazmıştım. Kuruçeşme’deki Carla da daha bir yılı doldurmadan Güzel Kuruçeşme Ocakbaşı oldu. Geçen hafta uğradım; hem manzaranın tadını çıkardım hem de kebaplarının tadına baktım.

Bir süredir ocakbaşı mekânları geceleri ele geçirdi. Bu yükselişi görüp ilk yazanlardanım. 19 Temmuz tarihli, ‘Gecelerde ocakbaşı devrimi’ başlıklı yazımda detaylıca bahsetmiştim bu yeni trendden. Peki, neden moda oldu? İnsanlar uzun sohbetli yemekler için tercih ediyor, is-duman kokusunu dert etmiyor. Gece eğlenmeye gidecekse de oradan devam etmek istiyor.

Mangalın başında tanıdık usta

Hamurumuzda var; o ortaya gelen haydariyi, humusu, tablacı salatasını tabaklara paylaştırmak... İşletmeciler, mekân sahipleri baktı bu iş tuttu, konsept değiştiriyor, kuruyor mekânın ortasına mangalı, diziyor sandalyeleri etrafına, bekliyor müşterilerini... Hatta ünlü bir şefin de Kuruçeşme’deki mekânını ocakbaşına çevireceğini duydum, onu da ayrıca yazacağım.

Geçen yıl kış sezonunun başında anlatmıştım Kuruçeşme’deki Carla’yı... Canlı müzik kulübü Korto’nun olduğu binada, teras katına açılmıştı. Yaz başında da Korto’nun bahçesindeki Güzel Kuruçeşme’den bahsetmiştim ‘gastro meyhane’ diye. Şimdi bu ikisini birleştirin; artık terastaki Carla, Güzel Kuruçeşme Ocakbaşı oldu. Ben Carla’yı sevmiştim ama ortada bir gerçek var; ocakbaşı konsepti daha fazla tutuyor.

Güzel Kuruçeşme Ocakbaşı, Fatih Güzel ve Seda Vardar ortaklığıyla açıldı. İşletmesiniyse gece hayatının tecrübeli isimlerinden Barış Şanlı ve Çağdaş Çobanoğlu yapıyor. Evvelki hafta gittim. Ortam loş, İstanbul’un ışıkları hafiften aydınlatıyor mekânı. Manzara her zamanki gibi şahane. Masadaki peçetelerin üzerinde mini notlar var. Bir tanesinde “Gülmek hesaba eklenmiyor diye suyunu çıkarttık bu gece” yazıyor. Sağ tarafa büyük bir mangal kurmuşlar, Abdullah (Dedecan) Usta, İstanbul Boğazı’na karşı çeviriyor etleri ocağın başında. Abdullah Usta’yı Ali Haydar İkinci Bahar’dan müdavimleri iyi tanır. Kebaplar, içliköfte, çiğköfte, tatlılar, hepsi onun ellerinden çıkıyor. Mezeleriyse şef Burak Görgün hazırlıyor. Mezeler 140-430 lira, ara sıcaklar 240-650 lira, salatalar 340-390 lira, kebaplarsa 270-1.100 lira arasında. Porsiyonlar iki kişiye yetecek büyüklükte, fiyatlarsa semtin geneline bakıldığında uygun denebilir. Humus (310 lira), haşlama içliköfte (240 lira), yağlı kara (1.050 lira) benim favorilerimdendi.

Eğlence için alt kata...

Ocakbaşı 16.00 ile 1.00 arası açık. Çalan müziklerin listesiniyse Barış Şanlı hazırlamış. Özcan Denizler, Sezen Aksular yemeğin yanında iyi gidiyor. Kız kıza dertlendiniz, “Girls night out (kız kıza gece çıkma) yapalım” dediniz, eğlence öncesi sohbetlik bir mekân aradınız, arkadaşlarla toplaşacaksınız... Hepsi için Güzel Kuruçeşme Ocakbaşı listenizde olabilir.

Yemek için spor şıklık sizi kurtarır. Eğlenmek için uzaklara gitmenize de gerek yok, hemen asansörle giriş kata iniyorsunuz, Korto’da canlı müzik sahnesinde Baran Bayraktar, Begüm Obiz ya da Simge Eğrilmez’i dinliyorsunuz.
Geceyi şarkılar söyleyip biraz eğlenerek sonlandırabilirsiniz.

Haftanın klasiği

Kuruçeşme’nin hareketliliğini son birkaç yıldır devam ediyor. Semtin demirbaşlarından biri de Goose No.25... Burası yalnızca bir kokteyl bar değil. Evet, kokteylleri güzel ama bir de yemek menüsü var. Eğlencesiyle de çok popüler. Denize karşı oturup, biraz sohbet edip bir şeyler içmek istiyorsanız aklınızda olsun. Bugün 17.00’de ‘happy-hour’ var, setin başına Tan Güner ve Furkan Alper geçecek, barbekü partisi gerçekleşecek. Pazar akşamlarıysa canlı müzik performansları oluyor. Sendromsuz bir pazartesiye uyanmak istiyorsanız kaçırmayın.

 

Antonina Turizm’in gece turları devam ediyor. 6 Eylül Cumartesi Gece Boğaziçi Yalıları ve Haliç turu var. 14.30’da Eminönü Turyol İskelesi önünden buluşmayla başlayıp 22.00’de bitecek. Rehberlik hizmeti, akşam yemeği, tekne gezisi dahil 4.275 lira. antoninaturizm.com 

Zeytinburnu’ndaki Fişekhane’yi çok severim. Şimdilerde açık hava sinema geceleri düzenliyorlar. Havalar bozmadan, önce yemek yiyip sonra yıldızların altında güzel bir film seyredin. 3 Eylül Çarşamba ‘Forrest Gump’, 12 Eylül Cuma ‘The Grinch’ ve 17 Eylül Çarşamba ‘We Live in Time’ gösterilecek. Filmlerin başlama saati 21.00. Bilet fiyatı 600 lira.

Bu akşam 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel olarak Büyükada’daki Splendid Palas Hotel’de ‘Kızıl Gece’ etkinliği düzenleniyor. Canlı müzik, yemek ve dans gösterisinin olacağı gece 3.250 lira. 19.30’da başlayacak, 00.00’da sona erecek.  

