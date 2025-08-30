Çiçeği burnunda, dumanı üstünde...

Haberin Devamı

Bir süredir ocakbaşı mekânları geceleri ele geçirdi. Bu yükselişi görüp ilk yazanlardanım. 19 Temmuz tarihli, ‘Gecelerde ocakbaşı devrimi’ başlıklı yazımda detaylıca bahsetmiştim bu yeni trendden. Peki, neden moda oldu? İnsanlar uzun sohbetli yemekler için tercih ediyor, is-duman kokusunu dert etmiyor. Gece eğlenmeye gidecekse de oradan devam etmek istiyor.

Mangalın başında tanıdık usta

Hamurumuzda var; o ortaya gelen haydariyi, humusu, tablacı salatasını tabaklara paylaştırmak... İşletmeciler, mekân sahipleri baktı bu iş tuttu, konsept değiştiriyor, kuruyor mekânın ortasına mangalı, diziyor sandalyeleri etrafına, bekliyor müşterilerini... Hatta ünlü bir şefin de Kuruçeşme’deki mekânını ocakbaşına çevireceğini duydum, onu da ayrıca yazacağım.

Geçen yıl kış sezonunun başında anlatmıştım Kuruçeşme’deki Carla’yı... Canlı müzik kulübü Korto’nun olduğu binada, teras katına açılmıştı. Yaz başında da Korto’nun bahçesindeki Güzel Kuruçeşme’den bahsetmiştim ‘gastro meyhane’ diye. Şimdi bu ikisini birleştirin; artık terastaki Carla, Güzel Kuruçeşme Ocakbaşı oldu. Ben Carla’yı sevmiştim ama ortada bir gerçek var; ocakbaşı konsepti daha fazla tutuyor.

Güzel Kuruçeşme Ocakbaşı, Fatih Güzel ve Seda Vardar ortaklığıyla açıldı. İşletmesiniyse gece hayatının tecrübeli isimlerinden Barış Şanlı ve Çağdaş Çobanoğlu yapıyor. Evvelki hafta gittim. Ortam loş, İstanbul’un ışıkları hafiften aydınlatıyor mekânı. Manzara her zamanki gibi şahane. Masadaki peçetelerin üzerinde mini notlar var. Bir tanesinde “Gülmek hesaba eklenmiyor diye suyunu çıkarttık bu gece” yazıyor. Sağ tarafa büyük bir mangal kurmuşlar, Abdullah (Dedecan) Usta, İstanbul Boğazı’na karşı çeviriyor etleri ocağın başında. Abdullah Usta’yı Ali Haydar İkinci Bahar’dan müdavimleri iyi tanır. Kebaplar, içliköfte, çiğköfte, tatlılar, hepsi onun ellerinden çıkıyor. Mezeleriyse şef Burak Görgün hazırlıyor. Mezeler 140-430 lira, ara sıcaklar 240-650 lira, salatalar 340-390 lira, kebaplarsa 270-1.100 lira arasında. Porsiyonlar iki kişiye yetecek büyüklükte, fiyatlarsa semtin geneline bakıldığında uygun denebilir. Humus (310 lira), haşlama içliköfte (240 lira), yağlı kara (1.050 lira) benim favorilerimdendi.

Eğlence için alt kata...

Ocakbaşı 16.00 ile 1.00 arası açık. Çalan müziklerin listesiniyse Barış Şanlı hazırlamış. Özcan Denizler, Sezen Aksular yemeğin yanında iyi gidiyor. Kız kıza dertlendiniz, “Girls night out (kız kıza gece çıkma) yapalım” dediniz, eğlence öncesi sohbetlik bir mekân aradınız, arkadaşlarla toplaşacaksınız... Hepsi için Güzel Kuruçeşme Ocakbaşı listenizde olabilir.

Yemek için spor şıklık sizi kurtarır. Eğlenmek için uzaklara gitmenize de gerek yok, hemen asansörle giriş kata iniyorsunuz, Korto’da canlı müzik sahnesinde Baran Bayraktar, Begüm Obiz ya da Simge Eğrilmez’i dinliyorsunuz.

Geceyi şarkılar söyleyip biraz eğlenerek sonlandırabilirsiniz.

Haftanın klasiği

Kuruçeşme’nin hareketliliğini son birkaç yıldır devam ediyor. Semtin demirbaşlarından biri de Goose No.25... Burası yalnızca bir kokteyl bar değil. Evet, kokteylleri güzel ama bir de yemek menüsü var. Eğlencesiyle de çok popüler. Denize karşı oturup, biraz sohbet edip bir şeyler içmek istiyorsanız aklınızda olsun. Bugün 17.00’de ‘happy-hour’ var, setin başına Tan Güner ve Furkan Alper geçecek, barbekü partisi gerçekleşecek. Pazar akşamlarıysa canlı müzik performansları oluyor. Sendromsuz bir pazartesiye uyanmak istiyorsanız kaçırmayın.

AH GECELER





◊ Özcan Deniz bu gece 23.00’te Cahide Alaçatı sahnesinde. (0232) 729 99 90

◊ Begüm Obiz bu gece 00.00’da Kuşadası Lucky’s Club’da. (0549) 256 55 66

◊ Bengü Beker bu gece 00.30’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

◊ Okan Albayrak u gece 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

◊ Mert Davran yarın gece 23.00’te Avlu Alaçatı’da. (0532) 473 34 82

◊ Anıl Durmuş yarın 00.30’da Terzi İstanbul sahnesinde. (0531) 290 24 34

◊ Berk Sunal 4 Eylül Perşembe 23.00’te Alaçatı Boop’ta çalacak. Rezervasyon: @boop_alacati

◊ Kaan Yorulmaz 5 Eylül Cuma gecesi 23.30’da Aztek’te setin başında. (0212) 247 59 01

◊ Alya bu gece 22.30’da Two Yalıkavak’ta. (0542) 109 34 11

7/24 YETMEZ

◊ Antonina Turizm’in gece turları devam ediyor. 6 Eylül Cumartesi Gece Boğaziçi Yalıları ve Haliç turu var. 14.30’da Eminönü Turyol İskelesi önünden buluşmayla başlayıp 22.00’de bitecek. Rehberlik hizmeti, akşam yemeği, tekne gezisi dahil 4.275 lira. antoninaturizm.com

◊ Zeytinburnu’ndaki Fişekhane’yi çok severim. Şimdilerde açık hava sinema geceleri düzenliyorlar. Havalar bozmadan, önce yemek yiyip sonra yıldızların altında güzel bir film seyredin. 3 Eylül Çarşamba ‘Forrest Gump’, 12 Eylül Cuma ‘The Grinch’ ve 17 Eylül Çarşamba ‘We Live in Time’ gösterilecek. Filmlerin başlama saati 21.00. Bilet fiyatı 600 lira.

◊ Bu akşam 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel olarak Büyükada’daki Splendid Palas Hotel’de ‘Kızıl Gece’ etkinliği düzenleniyor. Canlı müzik, yemek ve dans gösterisinin olacağı gece 3.250 lira. 19.30’da başlayacak, 00.00’da sona erecek.