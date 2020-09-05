Çevrimiçi gönüllü olun, dünyayı değiştirin

Çevrimiçi gönüllülük zamanınızı önemli bir amaç uğruna bağışlamanıza olanak tanıyor. Gönüllülük alanları oldukça geniş. İçerik oluşturma ve düzenleme, çeviri, eğitim-öğretim, tasarım, araştırma, proje geliştirme, yönetim ve etkinlik organizasyonu...

Önemli not: Çoğu kuruluş gönüllüleri birkaç gün içinde buluyor ve başvuruları kapatıyor. Eğer ilginizi çeken bir proje görürseniz hemen başvurun. Ve unutmayın, çevrimiçi gönüllülük aynı zamanda ciddi bir taahhüt. Gönüllüsü seçildiğiniz kuruluş başladığınız işi tamamlamanız için size güvenecektir.

TURMEPA

TEMİZ BİR GELECEK İÇİN



Kıyı ve denizlerin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla çalışan TURMEPA (DenizTemiz Derneği) sosyal medya kanallarında çalışacak, kısa film ve fotoğraflarla kuruma destek verecek gönüllüler arıyor. Yazı yazma, düzenleme ve çeviri yapma, danışma, araştırma, proje geliştirme ve yönetim gibi konularda desteğe ihtiyaçları var. (fonzip.com/turmepa/form/gonullu-formu)

ROTA GÖNÜLLÜLERİ

SOSYAL MEDYA HESAPLARINA DESTEK GEREK

Yardıma muhtaç okulların ve öğrencilerin hem sosyal ihtiyaçlarına hem de eğitim materyallerinin yetersizliğine kayıtsız kalamayan dört farklı şehirdeki altı üniversitede eğitim gören gençler tarafından kuruldu. Dernek daha fazla insana ulaşmak için sosyal medya hesaplarına destek verecek gönüllüler arıyor. (rotagonulluleri.com/cevrim-ici-gonullu-ol)

AKDENİZ GENÇLİK DERNEĞİ

PROJE YAZABİLECEK KİŞİLERE İHTİYAÇ VAR

2017’de gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak, eğitim, sağlık ve spor alanlarında çalışmalar yürütmek, gençlik politikalarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak, insan hakları alanında çalışmalar yürütmek amacıyla kuruldu. Şimdi istatistik, grafik tasarım, Türkçe-İngilizce çeviri, proje yazma alanında gönüllüler arıyor. (agder.org.tr)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

HER YIL 12 BİNDEN FAZLA İNSAN DÂHİL OLUYOR



Birleşmiş Milletler çok geniş bir yelpazede ve dünya genelindeki 187 ülkede gönüllü olma olanağı sunuyor. Kendi verilerine göre kurumda her yıl 12 binden fazla insan çevrimiçi gönüllü olarak çalışıyor. Çevrimiçi gönüllülerin yaptıkları işlerden duyduğu memnuniyetse yüzde 94. Çocuktan çevreye, insan haklarından sanata kadar pek çok alanda gönüllü olmak mümkün. (onlinevolunteering.org)

DOĞA DERNEĞİ

YEREL VE ULUSAL ÖLÇEKTE



Doğanın korunmasını gerektirmeyecek bir yaşam için çalışan kurum kuşlardan sulak alanlara ve doğa kültürüne kadar çok geniş bir yelpazede yerel ve ulusal ölçekte faaliyet gösteriyor. Çalışmalarının önemli bölümünü gönüllülerin oluşturduğu kurum birçok konuda çevrimiçi gönüllüye ihtiyaç duyuyor. (dogadernegi.org/gonullu-ol)

ASYA’DAN AFRİKA’YA



Anidaso Nsae Vakfı (GANA)

‘Anidaso nsae’, ‘hâlâ umut var’ anlamına geliyor. Akra merkezli, yoksullukla mücadeleye adanmış, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu. İçerik üretimi, finansman seçeneklerinin araştırılması, finansman bulmak gibi işler için gönüllülere ihtiyaç duyuluyor. (tanfghana.org/online-volunteering)

Gejja Kadınlar Vakfı (UGANDA)

Kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi ve haklarını savunabilmeleri için sürdürülebilir bir yaşama ulaşmaları konusunda çalışıyorlar. Broşür ve rapor tasarımı, Instagram sayfasının kurulması, blog ve internet sitesi içeriğinin düzenlenmesi gibi işler için gönüllüler gerek. (gejja.org/contact)

Gökkuşağı Gönüllüleri (NEPAL)

Çocuklara parlak bir gelecek hazırlama hedefiyle gecekondu bölgelerinde ve kırsalda yaşayan, fabrikalarda çalışan çocuklar yararına projeler üretiyorlar. İçerik üretimi, tasarım, proje yazımı alanlarında yardıma ihtiyaçları var. (nepal.rainbowforlove.org)

UDAAN Topluluğu (HİNDİSTAN)

Azınlık hakları, çocuk işçiliği ve çocuk hastalıkları gibi sorunlarla boğuşan STK, internet sayfasının içeriğinin düzenlenmesi ve teknik sorunlarının giderilmesi konularında desteğe ihtiyaç duyuyor. (udaansociety.org/volunteering)

FEMM (EKVADOR)

Deniz memelilerinin korunması için 30 yıldır çalışıyorlar. İnternet sitesinin hazırlanması, sosyal medya hesaplarının yönetilmesi için destek bekliyorlar. (femmecuador@gmail.com)

