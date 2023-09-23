Çevre dostu ulaşım alternatifleri e-bisiklet ve e-scooter satışları arttı... Şarj et, çık yola

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Büyük şehirlerde bir yerden bir yere gitmek gerçekten zor. Bu duruma çare arayan pek çok kişi artık elektrikli bisiklet ve scooter gibi seçeneklere yöneliyor. Ayrıca bu araçlar çevre dostu olmaları sebebiyle de tercih ediliyor. E-ticaret platformu Hepsiburada geçen ay elektrikli bisiklet ve scooter siparişlerinde önemli bir artış yaşandığını açıkladı. Platformun verilerine göre nisan ve mayıs aylarına kıyasla, haziran ve temmuz aylarında elektrikli bisiklet siparişlerinde yüzde 113’lük büyük bir artış kaydedildi. Aynı dönemde elektrikli scooter siparişleriyse yüzde 31 oranında yükseldi.

Çevre dostu ulaşım alternatiflerine olan talepteki bu büyük artış, kullanıcıların sürdürülebilir ve verimli seyahat yöntemlerine yönelik tercihlerindeki değişimi yansıtıyor. Aynı zamanda bütçe dostu birer alternatif olarak öne çıkan elektrikli bisikletler ve scooter’lar şehir içinde daha temiz ve pratik bir şekilde hareket etme olanağı sunuyor. Verilere göre en popüler elektrikli bisiklet markaları arasında RKS, Kuba ve Volta öne çıkıyor. Elektrikli scooter’lardaysa Smart Balance, Yasomi, Onvo en fazla ilgi gören markalardan. İlk kez satın alacaklar için alışveriş öncesinde dikkat edilmesi gerekenleri araştırdık...

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ELEKTRİKLİ SCOOTER

‘Muhafaza edileceği yer ve kişinin fiziksel özellikleri önemli’



Yunus Şenel-Dualtron Maçka Store

◊ Satın alırken ürünün ülkeye resmi yollarla ithal edilmiş, garanti, servis ve yedek parça hizmetlerinin tam ve yeterli olmasına dikkat etmek gerek.

◊ Yol koşulları dikkate alınmalı, asfalt ya da mıcırlı yollarda kullanılacaksa, uygun olan modeller tercih edilmeli. Bölgenin yokuşları da göz önünde bulundurulmalı.

◊ Scooter’ın kullanım amacı, kullanıcının yaklaşık günlük yapacağı kilometre önemli. Scooter’ın batarya kapasitesi ona göre olmalı.

◊ Kullanıcının fiziksel özellikleri (boy ve kilo), scooter’ı muhafaza edeceği yer, evde muhafaza edilecekse asansör olup olmadığı veya kaç kat taşınacağı gibi durumlar göz önünde bulundurularak, scooter’ın ağırlığı ve boyutları dikkate alınmalı.

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◊ Scooter’ların menzil değerleri batarya kapasitesine göre değişkenlik gösterir. Modeline göre 25-200 kilometre arasında değişebilir.

◊ Şehir içi kullanımda konfor ve mobilite ön planda tutulmalı.

ELEKTRİKLİ BİSİKLET

‘Reflektörlü yelek, kask ve eldiven zorunlu’



Hasan Topcan-Elektrikli bisiklet kullanıcı ve test sürücüsü

◊ Seçim yaparken bisikletin kullanılacağı yollar göz önünde bulundurulmalı. Topraklı ve zemini çakıllı, mıcırlı yollarda kalın lastik yani ‘fat bike’ modelleri tercih edilmeli. Asfalt yollardaysa daha ince tekerli modellere yönelmeli.

◊ Marka ve model seçiminde ne kadar sık kullanılacağı da göz önünde bulundurulmalı. elektrikli bisiklet yaz aylarında kolayca kullanılabilir ama kış mevsiminde zorlu ve risklidir.

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◊ Seçim yaparken göz önünde bulundurulması gereken bir diğer önemli nokta kişinin fiziki şartlarıdır. Kullanıcının kilosu önemli. Ayrıca gidilecek mesafe ve bisikletin motor gücü, batarya boyutu, donanımı da dikkate alınmalı.

Normalde kalın tekerli ‘fat bike modelleri’ 36 volt, 48 volt ve katları olarak sıralanabilir. Ayrıca bataryası minimum 10 ah bataryadan başlayıp katları olarak da değerlendirilebilir. Kullanıcının kilolu olması bisikletin gideceği mesafeyi etkiler. Örnek vermek gerekirse 70 kilo olan kullanıcı 50-60 kilometre mesafe kat ederken, 100-120 kilo bandındaki kullanıcıysa 25-30 kilometre civarı yol kat edebilir. Ayrıca yolun yokuşlu olması, havanın karlı ve soğuk olması, dijital vitesin son kademede kullanılması batarya mesafesini kısaltan nedenler arasında.

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◊ Elektrikli bisikletleri içinden çıkan şarj aletiyle evinizde şarj edebilirsiniz. Standart bataryayı baz alarak konuşursak 5-6 saat civarında şarj imkânı var. Maalesef ülkemizde elektrikli bisikletler için yollarda şarj istasyonları bulunmuyor, kişi eğer uzun yol gidecekse bataryası güçlü bir modeli tercih etmeli.

◊ 250 volt üstü elektrikli bisikletler için ruhsat, plaka ve (B) ya da (M) sınıfı ehliyet gerekiyor. Reflektörlü yelek, kask ve eldiven zorunluluğu tüm elektrikli bisikletler için geçerli. 16 yaşından büyüklerin kullanımına uygun.

UNICYCLE

‘Trafik başladığında otobüsten inip yola unicycle’la devam ediyorum’



Mahmut Portakal-Kameraman





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Bir diğer çevreci ulaşım alternatifi olan elektrikli unicycle’a (tek tekerli scooter) olan ilgi de gün geçtikçe artıyor. Henüz Türkiye’de satışı yokken 2015’te gümrükten alarak kullanmaya başlayan kameraman Mahmut Portakal’a, unicycle hakkında merak ettiklerimizi sorduk.

◊ 8 yıldır her gün ulaşım aracı olarak kullanıyorum. Evden çıktığımda unicycle’a binerek metroya ulaşıyorum ve kapatıp yanıma alıyorum. Sonrasında tekrar binerek vapura ulaşmak için iskeleye doğru sürüyorum. Çekçekli bir bavulu var, onun içine koyarak taşıyorsunuz, ağırlığı problem olmuyor.

◊ İstanbul’da bana o kadar çok zaman kazandırıyor ki anlatamam. Otobüse biniyorum ve diyelim ki trafik sıkışıyor, hemen inip unicycle’la trafiği atlattıktan sonra başka bir otobüse biniyorum.

◊ Bisiklet, paten, kaykay kullanmış ya da kayak yapmış kişiler birkaç denemeden sonra kolayca kullanabilir.

◊ Benim tercih ettiğim model bir bataryayla 40 kilometre gidiyor. Türkiye’de birkaç platformda satışı yapılıyor. Doğru satıcı, teknik servis çok önemli.

◊ En düşük modelle en yüksek modelin fiyatı 25-150 bin lira arasında. 150 bin lira olan model 100 kilometre hıza çıkıyor ve bir bataryayla 150 kilometre menzili var.

◊ Araç trafiğinde çok ama çok dikkatli olmak gerekiyor. Kask ve fosforlu yelek giymek hayati önem taşıyor. Yola konsantre olmanız şart. Bir süre sonra refleksleriniz inanılmaz güçleniyor.