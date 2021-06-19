Çeşme’den Kuruçeşme’ye...

Saat 19.00. Kuruçeşme’de geçen hafta açılan Korto’nun püfür püfür terası çoktan dolmuş. Çoğunluk boydan boya Boğaz’a ve Kuleli’ye bakan barın önünde. Barın gerisinde kalan masalarda da insanlar var.

Ama personeli saymazsak neredeyse herkes kadın. Gülen kadın, onu süzen kadın, konuşan kadın... Tek başına kokteyl içen kadın, uzaklara dalan kadın... Güzel kadın, daha güzel kadın, çok bakımlı kadın... Ebru Akel, Pınar Hotiç, Milka Karaağaçlı İnce, Çiğdem Kayalı. Belki aralara tek tük bir Erdem Yener, bir de Şükrü Özyıldız. İşletmeci Berti Palambo’ya bunun sebebini soruyorum. “Benden çok, ortağım Seda Vardar’ın arkadaşları ve çevresi. Sevdiler burayı” diyor. Çoğunlukla Bebek, İstinye, Ulus, Yeniköy ahalisi. Turist hiç yok.

SOHBET DE MÜMKÜN AYAKTA SALLANMAK DA

Mekân üç katlı. Girişte çok şirin, çinili bir bahçe ve konser alanı var. Daha çok 25-35 yaş grubuna hitap ediyor. Zaten belli bir saatten sonra onların müzikleri ayrılıyor, daha elektroniğe dönüyor. 250 kişilik konser alanı şu anda kapalı. Bir aksilik olmaz da kışın devam ederlerse canlı performanslar olacak. Ara kat Civarda adında yeni bir modern meyhane.

ASIL KORTO, ÜÇÜNCÜ KATTAKİ AÇILIR-KAPANIR TERAS. BURASI ESKİ LA MANCHA.

O hali biraz koyu ve karanlıktı. Şimdi duvarlar beyaza boyanmış, beyaz avizeler, beyaz masa-sandalyeler, muz ağaçları gelmiş; ferah, havadar, yazlık bir yer olmuş.



Yaş ortalaması 35-50. Müşteriye uygun olarak modern etnik ve chill out müzikler çalınıyor. Ama neşeli müzikler, öyle ayin gibi olanlardan değil. Sohbet de mümkün, olduğunuz yerde sallanmak da... Zaten DJ kabini manzaraya bakan büyük barın devamı gibi. “Bu çaldığın ne” diye DJ’le sohbet edebiliyorsunuz. Şimdilik 9.00’da kapanıyor, tabii kısıtlamalar kalkınca 4.00’e kadar ruhsatı var. Ama bana kalırsa akşamüzerleri yapacakları happy hour partileri de şamatalı geçecek.

BİLMEKTE FAYDA VAR...

NE GİYİLİR:



Beklediğimden çok daha şık şıkıdım bir yer çıktı. Topuklunuzu, yırtmacınızı, degajenizi esirgemeyiniz.

NE YENİR:

Öncelikle suşi. Ama burada Alaçatı’dan farklı olarak dünya mutfağı da var. Enginar tapanade 35 lira.

NE İÇİLİR:



Narenciye seviyorsanız ‘urban spring’, kahve seviyorsanız ‘morning glory’ kokteyli (95 lira).







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