Çeşit çeşit kruvasanlar, trüflü göz yumurtalar...

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G ünlerden cumartesi, sabah 10.00 suları... İtalyan şef Danilo Zanna, Filo D’olio’nun kapısından içeri girer girmez enerjisiyle tüm mekânın havasını değiştiriyor, misafirleriyle bire bir ilgilenip tahmin edersiniz ki bol bol da fotoğraf çektiriyor.

İtalyan restoranı denince akla ilk gelen ‘pizza-makarna’ ikilisi olsa da bu klişeden çıkmanın tam adresindeyiz. Buyurun Hürriyet Lezzetli Hayat yazarımız Danilo Zanna’nın Bağdat Caddesi’ndeki restoranına.

Geçen sonbahar açıldı. Cadde’ye ne zaman yolum düşse önündeki kuyruğu görüyorum. Giden arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla da herkes et, makarna, pizza ayırt etmeksizin yediklerinden çok memnun...

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Geçen hafta Danilo Şef’in davetiyle Filo D’olio’da buluştuk. Bu sayede İtalyan kahvaltısının en özel lezzetlerini deneyimleme fırsatım oldu. Takdir edersiniz ki İtalyan ve Türk kahvaltısı birbirinden çok farklı ama gözünüz korkmasın, burada çay var; isterseniz ince belli bardakta servis ediliyor üstelik. Çeşit çeşit yumurtalar, tatlı tuzlu taze kruvasanlar, İtalyan usulü pişiler... Kahvaltı servisi her gün 10.00’da başlıyor, 13.00’e kadar sürüyor. İki katlı servis tabağında sunulan La Colazione di Filo D’olio kahve, çay, taze sıkılmış portakal suyu, sade kruvasan, reçel, zeytin ve peynir dahil 850 lira. Bunun bir de La Brunch di Filo D’olio versiyonu var. Bir kadeh prosecco veya alkolsüz kokteylle sade kruvasan, çikolatalı mini muffin, tereyağı, reçel, çilek tabağı ve tramezzino’dan (trüf mantarı püresi, dana jambon, provolone peynirli mini sandviç) oluşuyor ve fiyatı 750 lira. Menüdeki kalemler paylaşımlı olarak 2 kişinin rahatlıkla doyabileceği büyüklükte... Gelelim kruvasanlarına; tatlı tuzlu seçenekleri var, fiyatı 220-350 lira arasında, sandviçleriyse 430 ve 540 lira. Favorim dana fümeli sandviç buongiorno oldu. Yumurtalı, ortaya paylaşımlı bir şeyler sipariş edecekseniz 300-540 lira ödüyorsunuz. Sahanda göz yumurta sofranın en ‘havalısıydı’ çünkü trüf mantarlı, 390 lira. Çay 90, Türk kahvesi 110 lira.

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Yemek menüsünün fiyatları nasıl derseniz; başlangıçlar 400-980, ara yemekler 570-935, risotto’lar 930-1.080,

ana yemekler 835-1.650, pizzalar 450-1.150 lira arasında. İstanbul’da bir İtalyanın kahvaltı sofrasına oturmak istiyorsanız Filo D’olio radarınızda olsun.

Haftanın klasiği

Yeşilköy’deki Yüksel Balık hem bölgenin hem de İstanbul’un klasiğidir. Çok uzun yıllar, hatta çocukluğumdan beri ailece gittiğimiz bir balıkçıdır. Sahibi Yüksel Bey (Karakış) her akşam işinin başındadır. Masaları tek tek dolaşıp “Hoşgeldiniz” der. Ben de çok severim burayı. Yazın başka bir güzel oluyor çünkü teras sezonu açılıyor. Yeşilköy Marina’ya tepeden bakıp güneşi öyle keyifli batırıyorsunuz ki!.. Yolunuz Yeşilköy’e düşerse uğrayın. Özellikle hafta sonları yer bulmak zor, rezervasyon gerekiyor. Meşhur karidesli domates salatasını, bottargasını, lakerdasını mutlaka sipariş edin.

Ah geceler

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◊ Özgün bu gece 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da.

(0532) 154 25 87

◊ Baran Bayraktar bu gece 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon:

@kortoistanbul

◊ Begüm Obiz bu gece 00.30’da Terzi İstanbul’da. (0531) 290 24 34

◊ Anıl Durmuş bu gece 00.30’da Mios Live Etiler sahnesinde.

(0538) 413 49 40

◊ Altay 10 Temmuz Perşembe 22.30’da Two Yalıkavak’ta.

(0542) 109 34 11

◊ Kaan Yorulmaz 11 Temmuz 23.30’da Aztek’te setin başına geçecek.

(0212) 247 59 01

◊ Bengü Beker bu gece 00.00’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

The Roof

7/24 yetmez

◊ The Ritz-Carlton İstanbul’un terası The Roof’ta açık hava sinema geceleri başlıyor. 29 Temmuz 20.00’de ‘Interstellar’,

5 Ağustos 20.00’de ‘Benjamin Button’ın Tuhaf Hikâyesi’, 12 Ağustos 20.00’de ‘Yeşil Yol’ gösterilecek. Programı sosyal medya hesabı (@theroofistanbul) üzerinden takip edebilirsiniz.

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◊ DJ Carlita bu akşam MOMO Dalyan’da. Carlita, Burning Man ve Cercle Roma gibi prestijli organizasyonlardaki performanslarıyla tanınıyor. Etkinliğe momosapiens.com.tr üzerinden bilet alabilirsiniz.

◊ Grand BBQ of Markus bu yaz Upperist’te. Bu etkinlik serisi Maslak Oto Sanayi’de başlamıştı. Upperist x Markus ‘Sunday Roast’ buluşmaları her pazar gerçekleşecek. Rezervasyon ve detaylı bilgi için Upperist’in Instagram hesabına (@upper_ist) göz atabilirsiniz.