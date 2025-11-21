Çemişgezek’te konser, Çorum’da opera

Haberin Devamı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün bu yıl ikincisini düzenleyeceği Anadolu Opera ve Bale Festivali yolculuğuna Bayburt’tan başlıyor. 23 il ve ilçeyi kapsayan festivalde opera ve baleden müzikale, konserlerden çocuk oyunlarına kadar onlarca ücretsiz etkinlik var.

Geçen yıl 24 şehirde 51 temsille 28 bini aşkın seyirciye ulaşan festival, bu yıl da ‘Yetenek Her Yerde’ sloganıyla genç yetenek taramalarını sürdürecek.

Festivalden seçtiklerimiz

◊ Festival bugün Bayburt’ta başlıyor. 13.00’te Bayburt Baksı Müzesi’nde ‘Müze Konseri’, 19.00’daysa Bayburt Üniversitesi Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda ‘Anadolu Ezgileri’ konseri olacak.

◊ İkinci durak Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi. 25 Kasım Salı 19.00’da Çemişgezek Belediyesi Sinema Salonu’nda ‘Anadolu Ezgileri’ konseri gerçekleşecek. Ertesi gün 13.00 ve 15.00’te aynı salonda ‘Minik Kulaklara Opera’ çocuk etkinliği var.

◊ 29 Kasım Cumartesi 19.00’da Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde ‘Folklorama’ müzikali, 30 Kasım Pazar 14.00’te aynı salonda ‘Şekeronya’ çocuk oyunu gerçekleşecek.

◊ 5 Aralık Cuma 19.00’da Çorum Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde ‘Doktor Mucize’ operası izlenebilir.

‘Sanat seferberliği yaratmaya çalışıyoruz’

Tan Sağtürk-Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü

“Festivali Anadolu’nun dört bir yanına, az gidilmiş, daha uzak coğrafyalara yaymaya çalıştık. Devam ettikçe tüm illerimizde olacağız. Yetenek taramalarında gençlerin şan yeteneğine, kulağa ve enstrümana yatkınlığa bakıyoruz, konservatuvarlara bilgi notu yazıyoruz ve bu yeteneğin burada varlık gösterdiğini aktarıyoruz. Geçen yıl en çok ‘Bir daha ne zaman geleceksiniz’ sorusuyla karşılaştık. Devlet Tiyatroları’na ve güzel sanatlara da aktardık, onlar da çok aktif. Ülkede sanat seferberliği yaratmaya çalışıyoruz.”