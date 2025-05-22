Çemberin dışına çıkanlar…

Haberin Devamı

TANGOLAR, TÜRKÜLER…

Ceren Kaçar oyuncu ve şarkıcı. Aynı zamanda Seyyah grubunun solisti. Genç müzisyen ilk solo çalışması ‘Geçen’i yayımladı. Dört parçalık albümde Cumhuriyet’in ilk döneminde yazılan nadide tangolar, fokstrotlar ve türkülere geleneksel çalgılar ve modern enstrümanlarla caz ve indie-pop dokunuşlarda bulunulmuş.

‘Geçen’ (Albüm)

Ceren Kaçar

KUŞLARI DİNLE…

Yaz Güvendi ormandan denize uzanan ses haritası çıkarmış. Albümde tehlike altındaki kuşların sesleriyle kaybolmaya yüz tutmuş çalgıların bir araya geldiği beş parça var. Güvendi ‘her parça bir ekosistemi temsil ediyor’ diyor.

‘Miras’ (Albüm)

Yaz Güvendi

Haberin Devamı

BU KEZ DAHA SADE

Aydilge ve Birol Namoğlu’nun (Gripin) düeti ‘Parmak İzlerin’i anımsarsınız. Aydilge şarkıyı bu kez akustik bir düzenlemeyle söylüyor. Bu sade düzenlemeyle sanatçı anlaşılmadığını, duyulmadığını hissedenlerle bağ kurmayı amaçlıyor, duygusunu yitiren ilişkilere inat…

‘Parmak İzlerin (Akustik)’ (Tekli)

Aydilge

Avrupa Müzik

İLK SOLO ALBÜM

Modern zamanların beyaz atlı prensi o. Artık başarılı grubu Maneskin’in adını bile anmaya gerek kalmıyor ondan bahsederken. Damiano David uzun süredir beklenen ilk solo albümünü yayımladı. İtalyan şarkıcı ve söz yazarı albümle ilgili “Yazmak, bazı duygusal blokajları ve kaygılarımı aşmama yardımcı oldu” diyor.

‘Funny Little Fears’ (Albüm)

Damiano David

Sony Music Türkiye

AXL ROSE GİBİ…

İngiliz alternatif rock sahnesinin kült gruplarından Wolf Alice ‘Bloom Baby Bloom’la geri döndü. Şarkıyı grubun vokalisti Ellie Rowsell şu sözlerle anlatıyor: “Bir rock şarkısı yapmak istedim -vokalin ön planda olduğu, sahnede tam anlamıyla kendimi ifade edebileceğim bir parça. Axl Rose (Guns N’ Roses’ın solisti) gibi şarkı söylemek ama bir kadın hakkında.”

Haberin Devamı

Wolf Alice

Sony Music Türkiye