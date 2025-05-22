Çemberin dışına çıkanlar…

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TANGOLAR, TÜRKÜLER…
Ceren Kaçar oyuncu ve şarkıcı. Aynı zamanda Seyyah grubunun solisti. Genç müzisyen ilk solo çalışması ‘Geçen’i yayımladı. Dört parçalık albümde Cumhuriyet’in ilk döneminde yazılan nadide tangolar, fokstrotlar ve türkülere geleneksel çalgılar ve modern enstrümanlarla caz ve indie-pop dokunuşlarda bulunulmuş.
‘Geçen’ (Albüm)
Ceren Kaçar
KUŞLARI DİNLE…
Yaz Güvendi ormandan denize uzanan ses haritası çıkarmış. Albümde tehlike altındaki kuşların sesleriyle kaybolmaya yüz tutmuş çalgıların bir araya geldiği beş parça var. Güvendi ‘her parça bir ekosistemi temsil ediyor’ diyor.
‘Miras’ (Albüm)
Yaz Güvendi
BU KEZ DAHA SADE
Aydilge ve Birol Namoğlu’nun (Gripin) düeti ‘Parmak İzlerin’i anımsarsınız. Aydilge şarkıyı bu kez akustik bir düzenlemeyle söylüyor. Bu sade düzenlemeyle sanatçı anlaşılmadığını, duyulmadığını hissedenlerle bağ kurmayı amaçlıyor, duygusunu yitiren ilişkilere inat…
‘Parmak İzlerin (Akustik)’ (Tekli)
Aydilge
Avrupa Müzik
İLK SOLO ALBÜM
Modern zamanların beyaz atlı prensi o. Artık başarılı grubu Maneskin’in adını bile anmaya gerek kalmıyor ondan bahsederken. Damiano David uzun süredir beklenen ilk solo albümünü yayımladı. İtalyan şarkıcı ve söz yazarı albümle ilgili “Yazmak, bazı duygusal blokajları ve kaygılarımı aşmama yardımcı oldu” diyor.
‘Funny Little Fears’ (Albüm)
Damiano David
Sony Music Türkiye
AXL ROSE GİBİ…
İngiliz alternatif rock sahnesinin kült gruplarından Wolf Alice ‘Bloom Baby Bloom’la geri döndü. Şarkıyı grubun vokalisti Ellie Rowsell şu sözlerle anlatıyor: “Bir rock şarkısı yapmak istedim -vokalin ön planda olduğu, sahnede tam anlamıyla kendimi ifade edebileceğim bir parça. Axl Rose (Guns N’ Roses’ın solisti) gibi şarkı söylemek ama bir kadın hakkında.”
Wolf Alice
Sony Music Türkiye