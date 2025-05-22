×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulaması Hürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAM CUMARTESİ PAZAR SEYAHAT LEZZETLİ HAYAT ÇOCUKLA HAYAT
HABERLERKelebek HaberleriHürriyet Cumartesi Haberleri

Çemberin dışına çıkanlar…

Güncelleme Tarihi:

#Albüm#Müzik#Tekli
Çemberin dışına çıkanlar…
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 17:03

Farklı işler dinlemek her zaman çok heyecan verici. Ceren Kaçar’ın 100 yıllık eserleri pırıl pırıl yorumlaması ya da Yaz Güvendi’nin kuşların seslerini dinleyerek oluşturduğu albüm gibi… Bu haftanın tekli ve albümlerinden seçtiklerimiz…

Haberin Devamı

TANGOLAR, TÜRKÜLER…

Ceren Kaçar oyuncu ve şarkıcı. Aynı zamanda Seyyah grubunun solisti. Genç müzisyen ilk solo çalışması ‘Geçen’i yayımladı. Dört parçalık albümde Cumhuriyet’in ilk döneminde yazılan nadide tangolar, fokstrotlar ve türkülere geleneksel çalgılar ve modern enstrümanlarla caz ve indie-pop dokunuşlarda bulunulmuş.

Çemberin dışına çıkanlar…

‘Geçen’ (Albüm)

Ceren Kaçar

KUŞLARI DİNLE…

Yaz Güvendi ormandan denize uzanan ses haritası çıkarmış. Albümde tehlike altındaki kuşların sesleriyle kaybolmaya yüz tutmuş çalgıların bir araya geldiği beş parça var. Güvendi ‘her parça bir ekosistemi temsil ediyor’ diyor.

Çemberin dışına çıkanlar…

‘Miras’ (Albüm)

Yaz Güvendi

Haberin Devamı

BU KEZ DAHA SADE

Aydilge ve Birol Namoğlu’nun (Gripin) düeti ‘Parmak İzlerin’i anımsarsınız. Aydilge şarkıyı bu kez akustik bir düzenlemeyle söylüyor. Bu sade düzenlemeyle sanatçı anlaşılmadığını, duyulmadığını hissedenlerle bağ kurmayı amaçlıyor, duygusunu yitiren ilişkilere inat…

Çemberin dışına çıkanlar…

‘Parmak İzlerin (Akustik)’ (Tekli)

Aydilge

Avrupa Müzik

İLK SOLO ALBÜM

Modern zamanların beyaz atlı prensi o. Artık başarılı grubu Maneskin’in adını bile anmaya gerek kalmıyor ondan bahsederken. Damiano David uzun süredir beklenen ilk solo albümünü yayımladı. İtalyan şarkıcı ve söz yazarı albümle ilgili “Yazmak, bazı duygusal blokajları ve kaygılarımı aşmama yardımcı oldu” diyor.

Çemberin dışına çıkanlar…

‘Funny Little Fears’ (Albüm)

Damiano David

Sony Music Türkiye

AXL ROSE GİBİ…

İngiliz alternatif rock sahnesinin kült gruplarından Wolf Alice ‘Bloom Baby Bloom’la geri döndü. Şarkıyı grubun vokalisti Ellie Rowsell şu sözlerle anlatıyor: “Bir rock şarkısı yapmak istedim -vokalin ön planda olduğu, sahnede tam anlamıyla kendimi ifade edebileceğim bir parça. Axl Rose (Guns N’ Roses’ın solisti) gibi şarkı söylemek ama bir kadın hakkında.”

Haberin Devamı

Çemberin dışına çıkanlar…

‘Bloom Baby Bloom’ (Tekli)

Wolf Alice

Sony Music Türkiye

Haberle ilgili daha fazlası:
#Albüm#Müzik#Tekli

BAKMADAN GEÇME!