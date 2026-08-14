‘Çektiğim kareler harika görünsün’

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Otomatik odaklama

Canon EOS R50

2023’te piyasaya çıkan APS-C (gelişmiş fotoğraf sistemi tip-C), aynasız, değiştirilebilir lensli fotoğraf makinesi. 24.2 megapiksel sensöre, kesintisiz 4K 30p video kaydına ve hızlı otomatik odaklama sistemine sahip. 6 jüri üyemizin de listesinde. 50 bin lira.



Seyahatler için ideal

Sony A6400

Gelişmiş yapay zekâ tabanlı göz takibi sistemi var. Murat Şengül “Hem fotoğraf hem de video çekmek için uygun bir seçenek” diyor. Rıza Özel de “Küçük gövdesi seyahat fotoğrafçıları için önemli bir avantaj sağlıyor” yorumunu yapıyor. 57 bin lira.



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Lensi de önemli

Nikon Z6 III

Hem fotoğraf hem de yüksek kalitede video çekiyor. “Eğer bir kamera satın alacaksanız sonraki aşamayı düşünüp lense de para harcamalısınız” diyen Emrah Gürel bu makineyle uyumlu Nikon Nikkor Z 24-120mm f/4 S lensi öneriyor. 112 bin lira.



Bluetooth bağlantısı

Canon EOS R100

Telefona Wi-Fi ve bluetooth’la kolayca bağlanabilen hafif ve pratik bir makine. Full HD videolarda 4K’ya kadar video çekebiliyor. Ancak görüntüyü biraz kırparak kaydediyor, buna dikkat etmek gerekiyor. Barış Acarlı ve Ümit Bektaş’ın listesinde. 39 bin lira.



Retro tasarım

Nikon Z fc

Levent Kulu “Nikon’un klasik FM2 modelinden ilham alarak üretilmiş, retro tasarıma sahip bir gövdesi var. 20.9 megapiksel, 4K video çekebiliyor. Sokak fotoğrafçıları için çok ideal makine” diyor. Murat Şaka’nın da listesinde. 53 bin 600 lira.



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Uzun ömürlü yatırım

Canon EOS R8

Düşük ışık, portre ve yüksek ISO performansında daha fazla esneklik sunuyor. Rıza Özel “Bütçesi olan ve fotoğraf merakını uzun süre sürdürmeyi planlayanlar için uzun ömürlü bir yatırım” diyor. Emrah Gürel’in de listesinde.

90 bin lira.



Fiyat-performans ürünü

Nikon Z50 II

Özel ‘picture control’ (fotoğrafların ve videoların renk, kontrast vb. belirleyen hazır fotoğraf işleme) düğmesine ve 180 derece dönebilen dokunmatik ekrana sahip. Murat Şengül “Fiyat-performans ürünü” diyor. Rıza Özel’in de listesinde. 55 bin lira.



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Gözbebeğiyle netlik

Canon R5

Saniyede 20 kare, sürekli çekim gücüne sahip bir fotoğraf makinesi. Barış Acarlı şu bilgileri veriyor: “Canon R serisinin en iyi makinelerinden biri. Fiyatı yüksek ama teknolojisi eşsiz. Gözbebeğinizle, çekeceğiniz objeye netlik verebilirsiniz.” 160 bin lira.



Güçlü işlemci

Fujifilm x100vi

Gövde içi görüntü sabitleme (IBIS) sistemine, sabit objektife ve güçlü bir işlemciye sahip. Büşra Yeşilay ürün hakkında şunları anlatıyor: “Çektiğim kareler harika görünsün ve kolay taşıyayım diyorsanız günlük kullanımda keyif verir.” 80 bin lira.



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Vlogger’ların tercihi

DJI Osmo Pocket 4

Creator Combo

Daha çok video çekmek için kullanılsa da bu cihaz aynı zamanda üç eksenli sabitleme (gimbal) mekanizmasıyla bir fotoğraf makinesi. Özge Demirkıran “Vlog ve seyahat çekimlerinde tercih edebilirsiniz. 10-bit kalitesinde 4K 240 fps’ye kadar video kaydı yapabilir” bilgisini veriyor. 35 bin lira.