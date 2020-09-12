Cebinizdeki eğitmenler
Tablet ve akıllı telefonlara ‘eğitici’ uygulamalar yükleyerek çocuklarınızın öğrenim alışkanlıklarını daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. Bu uygulamalar sayesinde konuları pekiştirecek, yeni bir dil öğrenecek ya da oyunlarla kendilerini keşfedecekler. ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Dr. Göknur Kaplan ve Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Selçuk Özdemir seçti...
Photomath
AÇIKLAMALI ANİMASYONLAR
En popüler matematik öğrenme uygulamalarından... Photomath ile matematik bilginizi geliştirebilir ve sınavlara hazırlanabilirsiniz. Açıklamalı animasyonlarla sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Uygulama ücretsiz.
Twing
BECERİLERİNİ GELİŞTİRECEK
Zengin içerikleri sayesinde bu mobil uygulama çocuklara güvenilir, öğretici ve eğlenceli bir ortam sunuyor. Pasif öğrenme süreci aktif öğrenmeye dönüştüğü için problem çözme ve analitik düşünme yetisi artar ve beceriler gelişir.
Kunduz
CEVAPLAR BU UYGULAMADA
YKS, LGS, AYT, TYT, YDT, KPSS ve ALES’e hazırlanan öğrencilerin tercihi… Öğrenciler çözemedikleri test sorularının cevaplarını bu uygulamada bulacak. Kunduz, uzman eğitmen ağıyla öğrencilere çözüm desteği sunuyor.
Play and Learn Science
OYUNLARLA ÖĞRENSİN
Bu uygulama okulöncesi çocukları bilime teşvik etmek için tasarlanmış. Çocuklar uygulamadaki oyunlarla problem çözme becerilerini geliştirebilir. Uygulama İngilizce ama arayüzü basit ve kolay anlaşılır.
Khan Academy
10 BİNDEN FAZLA VİDEO
Matematikten fiziğe, finanstan sanat tarihine 10 binden fazla ders videosundan oluşan kütüphanesiyle istediğiniz yerden öğrenmenize olanak sağlıyor. Kişiselleştirilmiş videolar, interaktif alıştırmalar ve raporlama özellikleri dikkat çekici.
Duolingo & Cambly
DÜNYAYA AÇILSIN
Duolingo yabancı dilini geliştirmek isteyenler için birebir. 30’dan fazla dilde kelime tanımlama ve sözlü alıştırmalarla pratik yapmak kolay. Cambly ise sadece İngilizce odaklı. Uygulama anadili İngilizce olan eğitmenlerle pratik yapmanızı sağlıyor.
Pakodemy
ÜNİVERSİTE YOLUNDA...
Üniversiteye hazırlanan öğrencilere yardımcı olmak için tasarlanan Pakodemy’de binlerce soru, çözüm videoları sunuluyor. Uygulama ücretsiz.
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