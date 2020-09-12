Cebinizdeki eğitmenler

Photomath

AÇIKLAMALI ANİMASYONLAR

En popüler matematik öğrenme uygulamalarından... Photomath ile matematik bilginizi geliştirebilir ve sınavlara hazırlanabilirsiniz. Açıklamalı animasyonlarla sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Uygulama ücretsiz.

Twing

BECERİLERİNİ GELİŞTİRECEK

Zengin içerikleri sayesinde bu mobil uygulama çocuklara güvenilir, öğretici ve eğlenceli bir ortam sunuyor. Pasif öğrenme süreci aktif öğrenmeye dönüştüğü için problem çözme ve analitik düşünme yetisi artar ve beceriler gelişir.

Kunduz

CEVAPLAR BU UYGULAMADA

YKS, LGS, AYT, TYT, YDT, KPSS ve ALES’e hazırlanan öğrencilerin tercihi… Öğrenciler çözemedikleri test sorularının cevaplarını bu uygulamada bulacak. Kunduz, uzman eğitmen ağıyla öğrencilere çözüm desteği sunuyor.

Play and Learn Science

OYUNLARLA ÖĞRENSİN

Bu uygulama okulöncesi çocukları bilime teşvik etmek için tasarlanmış. Çocuklar uygulamadaki oyunlarla problem çözme becerilerini geliştirebilir. Uygulama İngilizce ama arayüzü basit ve kolay anlaşılır.

Khan Academy

10 BİNDEN FAZLA VİDEO

Matematikten fiziğe, finanstan sanat tarihine 10 binden fazla ders videosundan oluşan kütüphanesiyle istediğiniz yerden öğrenmenize olanak sağlıyor. Kişiselleştirilmiş videolar, interaktif alıştırmalar ve raporlama özellikleri dikkat çekici.

Duolingo & Cambly

DÜNYAYA AÇILSIN

Duolingo yabancı dilini geliştirmek isteyenler için birebir. 30’dan fazla dilde kelime tanımlama ve sözlü alıştırmalarla pratik yapmak kolay. Cambly ise sadece İngilizce odaklı. Uygulama anadili İngilizce olan eğitmenlerle pratik yapmanızı sağlıyor.

Pakodemy

ÜNİVERSİTE YOLUNDA...

Üniversiteye hazırlanan öğrencilere yardımcı olmak için tasarlanan Pakodemy’de binlerce soru, çözüm videoları sunuluyor. Uygulama ücretsiz.