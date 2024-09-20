Cebiniz büyük, silüetiniz bol olsun

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Minimal ve rahat stillerle öne çıkan 90’lar ve 2000’lerin başlarında altın çağını yaşayan kargo pantolonlar birkaç sezon önce yeniden hayatımıza girdi. Moda sahnelerinde kalmaya devam edeceğini kanıtladı. Bu pantolonların umursamaz, rahat ve bir o kadar da genç bir tavrı var. Özellikle yaz aylarında

Z Kuşağı’nın çok sevdiği, daha önceki bir yazımda uzunca anlattığım, adını Charli XCX’in albümünden alan, asi ve dağınık ‘brat’ tarzıyla da uyuşuyor.

Kargo ya da tarzın genel adıyla ‘utility’ parçaları yalnız pantolonlarda değil, eteklerde, ceketlerde ve hatta çantalarda da karşımıza çıkıyor. Geniş kalıplar, büyük cepler ve fermuarlar içeren bu tarzda genellikle denim ya da gabardin gibi sağlam kumaşlar kullanılıyor. Çünkü bu stil ilhamını bahçıvan, postacı, balıkçı gibi farklı meslek dallarında giyilen kıyafetlerden, safari ve askeri stillerden alıyor. Bu sezon ek olarak paraşüt, naylon gibi rüzgâra ve yağmura karşı dayanıklı kumaş tiplerine de rastlıyoruz.

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ŞIK VE SOFİSTİKE

Ama bu tarzı düşününce aklınızda yalnızca sportif görünümler canlanmasın, zira yüksek moda bize bu parçaları şıklaştırabileceğimizi söylüyor. Patou, Victoria Beckham ve Gucci gibi markalar sonbahar için işlevselliğe odaklanıyor ancak bunu hâlâ şık ve sofistike görünen bir tarzda yapıyor. Örneğin kargo tarzında bir ipek ceket, kumaş pantolonlarla ya da balon eteklerle ve ince topuklu ayakkabılarla bir araya gelebiliyor.

Erkekler için de kargo stiline gönderme yapan işlevsel parçalara rastlıyoruz. Erkeklerde baştan ayağa oversize (geniş, hacimli) silüetler ve genellikle aynı tarzın tüm parçalarda kullanıldığını görüyoruz. Dior’un denim, Rhude markasının gabardin yelek-pantolon takımı bu silüetlere birer örnek. Fendi’de kargo ceketler deri pantolonlarla birlikte kullanılarak oldukça şık hale getirilmiş, JW Anderson ise klasik gömleklerle bir araya getirdiği kargo pantolonlara ağırbaşlı bir hava katmış.

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BUNLARI UNUTMAYIN



◊ Kadın stilleri için kargo bir parça tercih ettiğinizde kalanı dar ve feminen olanlardan seçebilirsiniz. Bu sayede stilinizde bir denge yakalayabilirsiniz.



◊ Kargo pantolonları topuklu ayakkabılar ve şık bluzlarla geceye uyarlamak mümkün.



◊ Kargo etek ve çantaları aynı anda kullanabilirsiniz. Gömlek ve süveter gibi ağırbaşlı havaya sahip bir parçayla ters köşe bir tarz ekleyebilirsiniz.



◊ Hâki, yeşil, bej ve kahve tonları öne çıkıyor.



◊ Özellikle bu stile gönderme yapan ceketler, hem kadın hem erkekler için bu sonbaharın gözde parçası olacak.

İŞLEVSELLİĞİ YAKALAYIN





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Cep detaylar çantalarda öne çıkıyor. Pull and Bear, 890 lira





Bu parçaların asi ve umursamaz bir tavrı var. Les Benjamins, 6.999 lira





Kargo pantolonları dar parçalarla tamamlayın. Forever 21, 1.899,95 lira





Erkek ceketlerinde de işlevsellik ön planda. Mango, 2.699,99 lira





Denimler bu sezon kargo stilinde karşımıza çıkıyor. H&M, 1.899 lira

KISA KISA

Sürdürülebilir bir dünya için





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Avusturya merkezli, 85 yıllık köklü bir şirket olan Lenzing Grubu, moda ve tekstil dünyasının en büyük sorunlarından biri olan çevresel kirliliğe sürdürülebilir çözümler sunuyor. Yenilenebilir ağaç hammaddesinden çevreye duyarlı özel elyaflar üreten marka, kimyasal hammaddelerin aksine doğal elyafın doğada çok kısa sürede çözülebildiğini söylüyor. Türkiye ofisi ticari direktörü Feridun Ayırga; Jimmy Key, Mavi, Oxxo, Penti, Tiny ve Lando Studio gibi markalarla çalıştıklarını belirtiyor. Tamamen sürdürülebilir üretimi odağına alan Lenzing şeffaf olma politikası izleyerek tüm raporları da internet sitesinde yayımlıyor. Ayırga tüm markaların sürdürülebilir üretim konusunda 2030’a kadar uzun vadeli hedefler koyduklarını, tüketicilerin de çevreye duyarlı moda ürünlerini tercih etmeleri gerektiğini söylüyor.