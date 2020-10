Caz Festivali konserlerini evde izleme lüksü

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği İstanbul Caz Festivali’ni bu yıl pandemi koşullarına uygun olarak takip edebileceğiz. Konserlerin kayıtlarına bugünden itibaren 30 gün boyunca online.iksv.org/caz adresinde olacak. İzleyicilerin bilet aldıkları konserler görüntülenmeye başladıktan sonra yedi gün boyunca seyredilebilecek. Biletler Biletix’te 20 lira. Kombine 125 lira. Festivalin öne çıkan konserleri şöyle...

NESİLLER BOYU TÜRKİYE CAZI

Selen Gülün Quintet feat. Sibel Köse & Ece Göksu

Sultan Park-Swissotel The Bosphorus’ta kaydedilen konser iki yıl önce gerçekleştirilen Nesiller Boyu Türkiye Cazı gecesini gelenekselleştirme misyonu taşıyor. Dünyaca ünlü piyanist Selen Gülün öncülüğündeki her biri kendi alanında bir yıldız olan beşliye (Barış Doğukan Yazıcı, Serhan Erkol, Kağan Yıldız ve Ferit Odman), Sibel Köse ve Ece Göksu eşlik ediyor.

BİR KENT OZANININ HİKÂYELERİ

Can Güngör

Kendi yazdığı şarkılarla ve birçok sanatçı için yaptığı düzenlemelerle tanınan Can Güngör’ün ‘Kent Ozanından Müzikal Hikâyeler’ başlıklı konserindeki sakin tınıları Swissotel The Bosphorus’ın bahçesinde kaydedildi.

KÜLTÜRÜMÜZ VİTRİNDE

BaBa ZuLa Anadolu kültürünü özgün şekliyle yansıttıkları müzik kariyerlerinde 20 yılı geride bırakan ekip ‘Vitrin Geceleri’ kapsamında sahnede olacak. Son albümleri ‘Derin Derin’dekiler başta olmak üzere en sevilen parçalarıyla festival sahnesine renk katacaklar. Konserin diğer ekibiyse Make Mama Proud. Grupların performansları Feriye’de kaydedildi.

YEREL MOTİFLERLE SÜSLÜ CAZ

Kardeş Türküler

İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Kuruçeşme’de kaydedilen ‘Buraların Şarkıları: Kardeş Türküler’ konserinde gruba Tuluğ Tırpan ve Arnavut besteci-şarkıcı Elina Duni cazı yerel motifleriyle bezedikleri müzikleriyle eşlik ediyor. Geceyi Andalusia Trio’nun oryantal ezgileri başlatıyor. Farklı dillerde olsa da hepsi tanıdık gelen şarkılarla kalbiniz ısınacak.

Festival sahnesinde olacak diğer isimler: Ayyuka, Pitohui, Yasak Helva, Islandman, Tuğçe Şenoğul, Guguou, Büşra Kayıkçı, Jülide Özçelik, Bilge Günaydın Quartet ve Bilal Karaman’s Manouche A La Turca.