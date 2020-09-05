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Hürriyet Cumartesi
Haber Giriş: 05.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Caz Festivali bu yıl hem canlı hem de internette

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Caz Festivali bu yıl hem canlı hem de internette
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27. İstanbul Caz Festivali salgın nedeniyle temmuzdan eylül ayına ertelenmişti. Geçen salı başlayan festivalin etkinlikleri şehrin farklı açık hava mekânlarında izlenebileceği gibi, dijital ortamdan da takip edilebiliyor.

İstanbul Caz Festivali, çarşamba günü besteleriyle dünyaya açılan piyanist Selen Gülün’ün öncülüğündeki ‘Selen Gülün Quintet feat. Sibel Köse & Ece Göksu’ konseriyle Swissôtel The Bosphorus’ta başladı. 14 Eylül’e kadar sürecek festivalde pandemi sürecinde sahnelerde görmeyi özlediğimiz isimleri şehrin açık hava mekânlarında seyretme fırsatı olacak. Beşiktaş, Şişli ve Beylikdüzü’ndeki parklarda festival coşkusuna katılım ücretsiz.

BaBa Zula, Ayyuka, Islandman, Make Mama Proud, Yasak Helva, Tuğçe Şenoğul ve Guguou gibi isimler Feriye’nin Boğaz’a nazır sahnesinde ‘Vitrin Geceleri’ etkinliklerinde dinlenebilecek. Sosyal mesafeyi koruyarak doğayla iç içe gerçekleşecek festival, şehrin farklı noktalarında caz tutkunlarına müzik dolu geceler yaşatacak.

Caz Festivali bu yıl hem canlı hem de internette
BaBa Zula

Salgın nedeniyle ilk defa bu yıl konserlerin gösterimleri dijital platformda 20 Eylül’den itibaren bir ay boyunca izlenebilecek. Çevrimiçi etkinlik biletleri biletix.com’dan alınıyor. İzleyiciler bir kez bilet alınca konserleri yedi gün boyunca görüntüleyebilecek. Çevrimiçi kombine bilet fiyatı 125, tek bilet fiyatı 20 lira. Festivalle ilgili tüm detaylara www.online.iksv.org adresinden ulaşabilirsiniz.

programDA ÖNE ÇIKANLAR

◊ Bugün, Habitat Parkı’nda 17.30’da ‘Parklarda Caz Şişli’ etkinliği düzenlenecek. Saynur Eren Quartet, An Quartet, Güneş Özgeç ve Kam sahnede olacak. Katılım ücretsiz.

◊ Yarın, Sanatçılar Parkı’nda 17.30’da yapılacak ‘Parklarda Caz Beşiktaş’ kapsamında Seda Erciyes & JmH, Duble Salih ve Deli Bakkal sahnede olacak. Katılım ücretsiz.

◊ 7 Eylül Pazartesi, Feriye’de 20.00’de ‘BaBa Zula, Make Mama Proud- Vitrin Geceleri’ etkinliği gerçekleşecek. Bilet fiyatları tam 75, öğrenci 35 lira.

◊ 8 Eylül Salı, Feriye’de 18.30’da ‘Ayyuka, Pitohui, Yasak Helva - Vitrin Geceleri’ etkinliği var. Sanatçılar, konserde Anadolu rock müziğini baz alarak cazla rock, funk, punk ve arabesk türlerini bir araya getiriyor. Bilet fiyatları tam 75, öğrenci 35 lira.

Caz Festivali bu yıl hem canlı hem de internette
Ayyuka

◊ 10 Eylül Perşembe, İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Kuruçeşme’de 20.00’de ‘Kardeş Türküler ve konuklar Tuluğ Tırpan & Elina Duni, Andalusia Trio’ konseri yapılacak. Sanatçılar, katılımcılara caz müziğine eşlik eden yerel ezgilerle unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Bilet fiyatları 101-134 lira. (Etkinlik biletlerini biletix.com’dan satın alabilirsiniz.)

Caz Festivali bu yıl hem canlı hem de internette
Kardeş Türküler

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