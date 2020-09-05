Caz Festivali bu yıl hem canlı hem de internette

İstanbul Caz Festivali, çarşamba günü besteleriyle dünyaya açılan piyanist Selen Gülün’ün öncülüğündeki ‘Selen Gülün Quintet feat. Sibel Köse & Ece Göksu’ konseriyle Swissôtel The Bosphorus’ta başladı. 14 Eylül’e kadar sürecek festivalde pandemi sürecinde sahnelerde görmeyi özlediğimiz isimleri şehrin açık hava mekânlarında seyretme fırsatı olacak. Beşiktaş, Şişli ve Beylikdüzü’ndeki parklarda festival coşkusuna katılım ücretsiz.

BaBa Zula, Ayyuka, Islandman, Make Mama Proud, Yasak Helva, Tuğçe Şenoğul ve Guguou gibi isimler Feriye’nin Boğaz’a nazır sahnesinde ‘Vitrin Geceleri’ etkinliklerinde dinlenebilecek. Sosyal mesafeyi koruyarak doğayla iç içe gerçekleşecek festival, şehrin farklı noktalarında caz tutkunlarına müzik dolu geceler yaşatacak. BaBa Zula

Salgın nedeniyle ilk defa bu yıl konserlerin gösterimleri dijital platformda 20 Eylül’den itibaren bir ay boyunca izlenebilecek. Çevrimiçi etkinlik biletleri biletix.com’dan alınıyor. İzleyiciler bir kez bilet alınca konserleri yedi gün boyunca görüntüleyebilecek. Çevrimiçi kombine bilet fiyatı 125, tek bilet fiyatı 20 lira. Festivalle ilgili tüm detaylara www.online.iksv.org adresinden ulaşabilirsiniz.

programDA ÖNE ÇIKANLAR

◊ Bugün, Habitat Parkı’nda 17.30’da ‘Parklarda Caz Şişli’ etkinliği düzenlenecek. Saynur Eren Quartet, An Quartet, Güneş Özgeç ve Kam sahnede olacak. Katılım ücretsiz.

◊ Yarın, Sanatçılar Parkı’nda 17.30’da yapılacak ‘Parklarda Caz Beşiktaş’ kapsamında Seda Erciyes & JmH, Duble Salih ve Deli Bakkal sahnede olacak. Katılım ücretsiz.

◊ 7 Eylül Pazartesi, Feriye’de 20.00’de ‘BaBa Zula, Make Mama Proud- Vitrin Geceleri’ etkinliği gerçekleşecek. Bilet fiyatları tam 75, öğrenci 35 lira.

◊ 8 Eylül Salı, Feriye’de 18.30’da ‘Ayyuka, Pitohui, Yasak Helva - Vitrin Geceleri’ etkinliği var. Sanatçılar, konserde Anadolu rock müziğini baz alarak cazla rock, funk, punk ve arabesk türlerini bir araya getiriyor. Bilet fiyatları tam 75, öğrenci 35 lira. Ayyuka

◊ 10 Eylül Perşembe, İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Kuruçeşme’de 20.00’de ‘Kardeş Türküler ve konuklar Tuluğ Tırpan & Elina Duni, Andalusia Trio’ konseri yapılacak. Sanatçılar, katılımcılara caz müziğine eşlik eden yerel ezgilerle unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Bilet fiyatları 101-134 lira. (Etkinlik biletlerini biletix.com’dan satın alabilirsiniz.) Kardeş Türküler