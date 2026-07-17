Çatıların üzerinden İstanbul

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Kocaman bir labirent gibi inşa edilen Kapalıçarşı’dan içeri giriyorum. Biraz ilerledikten sonra ‘Kaplıçarşı Yönetim Kurulu’ yazısını görüyor ve merdivenlerden çıkıyorum. Tur rehberimizle buluşuyoruz ve hepimize onu daha iyi duyabilmemiz için kulaklık ve ses alıcıları dağıtılıyor. Ziyaretçi kartlarımızı boynumuza asıyoruz, çarşının çatısına çıkmaya hazırız...

En önde gruba eşlik eden güvenlik görevlisi ve tur rehberi var. Onların peşinden çatıya doğru merdivenleri çıkıyoruz. ‘Kedi yolu’ olarak adlandırılan patikayı takip ederek yürümeye başlıyoruz. İsmini tahmin edersiniz ki yıllar boyunca bu çatılarda dolaşan kedilerden alan yollar, tek kişinin rahatlıkla yürüyebileceği genişlikte düzenlenmiş. Hoş, ben hiç kedi görmedim. İlerlemek de düşündüğümden daha kolay oldu. Tur boyunca bu güzergâhtan ayrılmak mümkün değil. Rehberimiz belirli noktalarda durarak hem Kapalıçarşı’nın tarihini anlatıyor hem güzel manzaraların görülebildiği durakları gösteriyor. “En iyi fotoğrafı burada yakalarsınız” dediği iki noktada duruyoruz. Fotoğraf ve video çekmek tur boyunca serbest ancak güvenlik sebebiyle bunu yalnızca sabit dururken yapabiliyorsunuz. Yürürken telefon, kamera kullanılmasına izin verilmiyor.

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Kedi yolları oldukça geniş

Yükseklikle aram çok iyi olmadığı için heyecanla karışık bir korku da var içimde. Ama kısa süre sonra korktuğum gibi olmadığını fark ediyorum. Kedi yollarının tahmin ettiğimden daha geniş olması ve çatıların arasında boşluk olmaması endişelerimi yatıştırıyor. Bir tarafta Süleymaniye, diğer tarafta Beyazıt Kulesi, İstanbul Üniversitesi ve Tarihi Yarımada’nın silüeti... Tura katılmadan önce tekrar gitmek isteyeceğimi söyleseler inanmazdım. Ama şu anki hissimi sorarsanız en kısa zamanda bir kez daha İstanbul’a tepeden bakmayı düşünebilirim. Çünkü çatı turları İstanbul’u izlemenin keyfine doya doya varabileceğiniz bir deneyim sunuyor. Fotoğrafçılığa da ilginiz varsa buradan çok özel kareler elde edebilirsiniz.

Dünya çapında tanınıyor

Kapalıçarşı’nın çatısı 2012 yılında vizyoan giren James Bond filmi ‘Skyfall’un açılış sahnesindeki motosiklet kovalamacasıyla dünya çapında tanınmıştı. Bu nedenle yerli ve yabancı ziyaretçilerin bu alanı görme talebi de arttı.

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Bu maceraya atılmak isteyenler Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) kayıtlı seyahat acenteleri veya kokartlı turist rehberleri aracılığıyla düzenlenen rehberli turlara katılabiliyor. Ziyaretçilerin sigorta işlemlerinin rezervasyon aşamasında tamamlanması gerektiği için Kapalıçarşı Yönetim Kurulu tur satışını doğrudan yapmıyor. Kayıtlar ancak yetkili acenteler üzerinden alınıyor. Biz de bu turlardan birine katıldık.Yaklaşık 20 dakika süren turun ücreti acenteye göre değişiklik gösterebiliyor. Detaylı bilgi almak isterseniz Kapalıçarşı Yönetim Kurulu’nu arayabilirsiniz: (0212) 522 39 39

‘Kapsamlı restorasyon çalışmaları yapıldı’

Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı çatı turlarıyla ilgili sorularımızı yanıtladı.

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◊Çatı turları ilk ne zaman başladı?

Kapalıçarşı’nın tarihi 1461 yılına dayanıyor. Bu yıl itibariyle yaklaşık 565 yıllık bir mirastan söz ediyoruz. Ancak çatı yüzyıllar boyunca depremler, yangınlar, bakım, onarım ve restorasyon süreçlerinden geçti. Bugünkü görünümü, özellikle son dönemlerde gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon çalışmalarının bir sonucu. Kapalıçarşı’nın yenilenen çatısı 2019 yılında turizm amaçlı ziyarete açıldı. Restorasyon çalışmaları sonrasında bu eşsiz alanın daha düzenli ve güvenli hale gelmesiyle İstanbul’u farklı açıdan görmek isteyenler için kontrollü turlar düzenlenmeye başladı. Amacımız Kapalıçarşı’nın tarihi ve mimari değerini yalnızca çarşının içinden değil, çatısından da dünyaya tanıtmaktı.

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◊Çatının bakım ve korunması nasıl sağlanıyor?

Çatıda su yalıtımı, kurşun kaplamalar, kubbeler, yağmur suyu tahliye sistemleri ve geçiş alanlarına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Bakım ve koruma süreci düzenli kontrollerle devam ediyor. Önceliğimiz tarihi dokuyu koruyarak çatının güvenli ve sürdürülebilir biçimde kullanılmasını sağlamak.

◊Turlara yılda yaklaşık kaç kişi katılıyor?

Yaklaşık 12 bin kişi katılıyor. Özellikle yabancı turistler, fotoğraf tutkunları ve kültür turizmine ilgi duyan ziyaretçiler turlara ilgi gösteriyor.

◊Katılım için sağlık açısından herhangi bir kısıtlama var mı?

16-65 yaş aralığındaki ziyaretçiler sigortalanarak çatı turlarına kabul ediliyor. Bunun temel nedeni güvenlik. Çatı parkurunda yükseklik, merdivenler ve fiziksel hareket gerektiren bölümler olduğu için ziyaretçilerin sağlık durumunu dikkate almak gerekiyor.

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◊Kapalıçarşı esnafı bu turların düzenlenmesinden memnun mu?

Esnafımız genel olarak olumlu yaklaşıyor. Çünkü çatı turuna gelen ziyaretçiler aynı zamanda Kapalıçarşı’yı geziyor, dükkânlarımızı ziyaret ediyor ve alışveriş yapıyor. Bu durum hem Kapalıçarşı’nın uluslararası tanıtımına hem de çarşının ticari hayatına katkı sağlıyor. Daha önce James Bond ‘Skyfall’ filminin bazı sahnelerine ev sahipliği yapan çatımızda çekim yapmak için bugün de film, dizi ve reklam projelerinden talepler geliyor. Bizim için temel şart tarihi yapının korunması ve hiçbir şekilde zarar görmemesi.