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Canlısı bir başka oluyor

Güncelleme Tarihi:

#En İyi Canlı Müzik Mekânları#Hurriyet Cumartesi#Yaşam
Canlısı bir başka oluyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 07:00

Sonbaharın gelişiyle şehre dönenler eğlencenin tadını çıkarmak için canlı müziğe kulak verebilir. İster Boğaz’a karşı, ister bir pizzacının içinden geçerek gizli bir odada... En iyi canlı müzik mekânlarını jürimize sorduk.

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Canlısı bir başka oluyor

Caza doyacaksınız
Nardis Jazz Club, İstanbul

Canlısı bir başka oluyor

Galata’nın tarihi atmosferindeki mekânda caza doyacaksınız. Nardis, 20 yıldır caz denince akla ilk gelen sahnelerden biri oluyor. Rezervasyon yaptırmakta fayda var. Eda Solmaz, Deniz Sipahi, Bahar Akıncı, Saffet Emre Tonguç ve Tolga Akyıldız öneriyor. (0212) 244 63 27

Gazino nostaljisi
Günay Restoran, İstanbul

Canlısı bir başka oluyor

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Gazino kültürünü sürdüren Günay’da ünlü isimleri sahnede izlemenin ayrıcalığını yaşayabilirsiniz. Rezervasyon yapmayı ihmal etmeyin. Savaş Özbey, Saffet Emre Tonguç ve Melis Yılmaz’ın tavsiyesi. (0212) 230 33 33

Önemli konserlerin adresi
Babylon, İstanbul

Canlısı bir başka oluyor

Şişli’de, Bomontiada kampüsündeki Babylon uzun yıllardır önemli konserlerin adresi. Sahne akustiğiyle de dikkat çeken mekânı Sinem Vural, Eda Solmaz ve Tolga Akyıldız öneriyor. (0212) 334 01 90

Gizli, saklı ama en popüler
Gizli Kalsın, İstanbul

Canlısı bir başka oluyor

Emirgân’daki mekân gece hayatını sevenlerin favorisi adreslerinden biri. Her gün canlı müzik var. Pek çok ünlünün de uğrak yeri. Melis Yılmaz ve Çağdaş Ertuna öneriyor.

Şehrin tam ortasında
Zorlu PSM, İstanbul

Canlısı bir başka oluyor

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Birbirinden ünlü dünya yıldızlarını ağırlayan Zorlu PSM akustiğiyle iyi bir konser deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Şehrin merkezindeki etkinlik alanının programına internet sitesinden ulaşabilirsiniz. (0212) 912 37 76

Boğaz manzarası da cabası
Jolly Joker Private, İstanbul

Canlısı bir başka oluyor

Boğaz manzarası eşliğinde çok sevdiğiniz sanatçıların performanslarını izleme şansı yakalayacaksınız. CVK Park Bosphorus’un terasında. Melis Yılmaz: “İsterseniz yemekli, isterseniz bistro seçenekli...” (0850) 549 01 19

Haftada altı gün eğlence
Müştemilat, İstanbul

Canlısı bir başka oluyor

Nişantaşı’ndaki sevilen mekân haftanın altı günü açık. Murat Dalkılıç, Hera Aslan, Seda Mete, Çağlar Hepterlikçi, Begüm Obiz gibi isimleri dinleyebilirsiniz.

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İzmir’de gençlerin favorisi
OM Atelier Mistral, İstanbul

Canlısı bir başka oluyor

Eylülün ikinci haftası yeni konseptiyle açılacak sahne, İzmir’in eğlence sektöründe adını çok kısa bir sürede duyurdu. Deniz Sipahi “Son yıllarda İzmirli gençlerin buluşma adreslerinden” diyor. (0541) 269 60 66

Şehrin en donanımlı mekânı
Jolly Joker, Ankara

Canlısı bir başka oluyor

2011’de hizmet vermeye başlayan Jolly Joker Ankara, 1.600 kişilik kapasitesiyle şehrin en donanımlı mekânları arasında. Programını internet sitesinden takip edebilirsiniz. (0850) 549 01 26

Hem yerli hem yabancı
Milyon Performance, Eskişehir

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Canlısı bir başka oluyor

Eğlenceyi sevenlerin Eskişehir’deki adresi. Yerli ve yabancı, birçok ünlü sanatçının konserine ve kültür-sanat etkinliklerine
ev sahipliği yapıyor. (0533) 610 90 18

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#En İyi Canlı Müzik Mekânları#Hurriyet Cumartesi#Yaşam

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