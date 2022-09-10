Canlısı bir başka oluyor

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Caza doyacaksınız

Nardis Jazz Club, İstanbul





Galata’nın tarihi atmosferindeki mekânda caza doyacaksınız. Nardis, 20 yıldır caz denince akla ilk gelen sahnelerden biri oluyor. Rezervasyon yaptırmakta fayda var. Eda Solmaz, Deniz Sipahi, Bahar Akıncı, Saffet Emre Tonguç ve Tolga Akyıldız öneriyor. (0212) 244 63 27

Gazino nostaljisi

Günay Restoran, İstanbul





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Gazino kültürünü sürdüren Günay’da ünlü isimleri sahnede izlemenin ayrıcalığını yaşayabilirsiniz. Rezervasyon yapmayı ihmal etmeyin. Savaş Özbey, Saffet Emre Tonguç ve Melis Yılmaz’ın tavsiyesi. (0212) 230 33 33

Önemli konserlerin adresi

Babylon, İstanbul





Şişli’de, Bomontiada kampüsündeki Babylon uzun yıllardır önemli konserlerin adresi. Sahne akustiğiyle de dikkat çeken mekânı Sinem Vural, Eda Solmaz ve Tolga Akyıldız öneriyor. (0212) 334 01 90

Gizli, saklı ama en popüler

Gizli Kalsın, İstanbul





Emirgân’daki mekân gece hayatını sevenlerin favorisi adreslerinden biri. Her gün canlı müzik var. Pek çok ünlünün de uğrak yeri. Melis Yılmaz ve Çağdaş Ertuna öneriyor.

Şehrin tam ortasında

Zorlu PSM, İstanbul





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Birbirinden ünlü dünya yıldızlarını ağırlayan Zorlu PSM akustiğiyle iyi bir konser deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Şehrin merkezindeki etkinlik alanının programına internet sitesinden ulaşabilirsiniz. (0212) 912 37 76

Boğaz manzarası da cabası

Jolly Joker Private, İstanbul





Boğaz manzarası eşliğinde çok sevdiğiniz sanatçıların performanslarını izleme şansı yakalayacaksınız. CVK Park Bosphorus’un terasında. Melis Yılmaz: “İsterseniz yemekli, isterseniz bistro seçenekli...” (0850) 549 01 19

Haftada altı gün eğlence

Müştemilat, İstanbul





Nişantaşı’ndaki sevilen mekân haftanın altı günü açık. Murat Dalkılıç, Hera Aslan, Seda Mete, Çağlar Hepterlikçi, Begüm Obiz gibi isimleri dinleyebilirsiniz.

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İzmir’de gençlerin favorisi

OM Atelier Mistral, İstanbul





Eylülün ikinci haftası yeni konseptiyle açılacak sahne, İzmir’in eğlence sektöründe adını çok kısa bir sürede duyurdu. Deniz Sipahi “Son yıllarda İzmirli gençlerin buluşma adreslerinden” diyor. (0541) 269 60 66

Şehrin en donanımlı mekânı

Jolly Joker, Ankara





2011’de hizmet vermeye başlayan Jolly Joker Ankara, 1.600 kişilik kapasitesiyle şehrin en donanımlı mekânları arasında. Programını internet sitesinden takip edebilirsiniz. (0850) 549 01 26

Hem yerli hem yabancı

Milyon Performance, Eskişehir

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Eğlenceyi sevenlerin Eskişehir’deki adresi. Yerli ve yabancı, birçok ünlü sanatçının konserine ve kültür-sanat etkinliklerine

ev sahipliği yapıyor. (0533) 610 90 18