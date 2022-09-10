Canlısı bir başka oluyor

Güncelleme Tarihi:
Caza doyacaksınız
Nardis Jazz Club, İstanbul
Galata’nın tarihi atmosferindeki mekânda caza doyacaksınız. Nardis, 20 yıldır caz denince akla ilk gelen sahnelerden biri oluyor. Rezervasyon yaptırmakta fayda var. Eda Solmaz, Deniz Sipahi, Bahar Akıncı, Saffet Emre Tonguç ve Tolga Akyıldız öneriyor. (0212) 244 63 27
Gazino nostaljisi
Günay Restoran, İstanbul
Gazino kültürünü sürdüren Günay’da ünlü isimleri sahnede izlemenin ayrıcalığını yaşayabilirsiniz. Rezervasyon yapmayı ihmal etmeyin. Savaş Özbey, Saffet Emre Tonguç ve Melis Yılmaz’ın tavsiyesi. (0212) 230 33 33
Önemli konserlerin adresi
Babylon, İstanbul
Şişli’de, Bomontiada kampüsündeki Babylon uzun yıllardır önemli konserlerin adresi. Sahne akustiğiyle de dikkat çeken mekânı Sinem Vural, Eda Solmaz ve Tolga Akyıldız öneriyor. (0212) 334 01 90
Gizli, saklı ama en popüler
Gizli Kalsın, İstanbul
Emirgân’daki mekân gece hayatını sevenlerin favorisi adreslerinden biri. Her gün canlı müzik var. Pek çok ünlünün de uğrak yeri. Melis Yılmaz ve Çağdaş Ertuna öneriyor.
Şehrin tam ortasında
Zorlu PSM, İstanbul
Birbirinden ünlü dünya yıldızlarını ağırlayan Zorlu PSM akustiğiyle iyi bir konser deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Şehrin merkezindeki etkinlik alanının programına internet sitesinden ulaşabilirsiniz. (0212) 912 37 76
Boğaz manzarası da cabası
Jolly Joker Private, İstanbul
Boğaz manzarası eşliğinde çok sevdiğiniz sanatçıların performanslarını izleme şansı yakalayacaksınız. CVK Park Bosphorus’un terasında. Melis Yılmaz: “İsterseniz yemekli, isterseniz bistro seçenekli...” (0850) 549 01 19
Haftada altı gün eğlence
Müştemilat, İstanbul
Nişantaşı’ndaki sevilen mekân haftanın altı günü açık. Murat Dalkılıç, Hera Aslan, Seda Mete, Çağlar Hepterlikçi, Begüm Obiz gibi isimleri dinleyebilirsiniz.
İzmir’de gençlerin favorisi
OM Atelier Mistral, İstanbul
Eylülün ikinci haftası yeni konseptiyle açılacak sahne, İzmir’in eğlence sektöründe adını çok kısa bir sürede duyurdu. Deniz Sipahi “Son yıllarda İzmirli gençlerin buluşma adreslerinden” diyor. (0541) 269 60 66
Şehrin en donanımlı mekânı
Jolly Joker, Ankara
2011’de hizmet vermeye başlayan Jolly Joker Ankara, 1.600 kişilik kapasitesiyle şehrin en donanımlı mekânları arasında. Programını internet sitesinden takip edebilirsiniz. (0850) 549 01 26
Hem yerli hem yabancı
Milyon Performance, Eskişehir
Eğlenceyi sevenlerin Eskişehir’deki adresi. Yerli ve yabancı, birçok ünlü sanatçının konserine ve kültür-sanat etkinliklerine
ev sahipliği yapıyor. (0533) 610 90 18