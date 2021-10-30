Canlı müzik küllerinden doğuyor

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Sahneler kapandı, müzisyenler zor zamanlar geçirdi. Neyse ki o karamsar günler yavaş yavaş geride kalıyor, yaralar sarılıyor. Gece hayatı da eski enerjik günlerine geri dönüyor. Pandemi öncesi yükselişe geçen canlı müzik de belli ki çok özlenmiş. Her gün yeni bir sahnenin açıldığı haberini duyuyoruz. Pazartesi hariç haftanın neredeyse her günü canlı müzik performansları var. Aybüke Albere, Alya, Ozan Ünlü, Jabbar, Begüm Obiz, Hera Aslan ve Seda Mete gibi birçok ismi canlı izleyebiliyoruz. ‘Ele Güne Karşı’, ‘Kış Güneşi’, ‘Hovarda’, ‘Araba’, ‘Tavla’ ve dahası... 90’lar şarkıları elbette repertuvarların vazgeçilmezleri... ‘Martılar’, ‘Dünyadan Uzak’ gibi günümüz hitleri de çok istek alıyor. Canlı müziğe olan ilgiyi sahnelerin enerjik isimleriyle konuştuk. Bu sezonun öne çıkan kulüplerini içeren bir de rehber hazırladık.

‘ORTAK ANI OLUŞTURUYORUZ’

Jabbar

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- Hepimizin çeşitli zorluklarla mücadele ettiği zamanların ardından normalleşmenin kendini belirli bir ivmeyle de olsa hissettirmesi umut verici.

- Canlı performans o anda, orada gerçekleşiyor olduğu için seyirciyle ortak bir anı oluşturmuş oluyoruz. Bu sebepten canlı çalmak eşsiz bir deneyim. Ayrıca müzisyen açısından doğaçlamaya alan açtığı için de çok heyecan verici.

- Uzun çalışmalar sonucunda ortaya çıkanları dinleyiciye sunmak tarifi mümkün olmayan bir mutluluk. Şarkılarımı yeni edit’lerle çalmaktan keyif alıyorum.

‘90’LARI Z KUŞAĞI DA SEVİYOR’

Hera Aslan

- Dinleyiciler işin içinde olduklarını hissettikleri için canlı müziği seviyor. Ayrıca bilinçliler ve eğlenmeye açlar. İyi sound’u yakalıyorlar.

- Beklentiler hareketli şarkılar. Eşlik ederek eğleniyorlar. 90’ları Z Kuşağı da biliyor ve seviyor.

- Kenan Doğulu’nun ‘Ara Beni Lütfen’i en çok olumlu tepki aldığım şarkı. Sezen Aksu ve Ajda Pekkan şarkılarıysa olmazsa olmazım.

- Her geçen gün sahnede sesimi daha oturmuş, duruşumu daha güvenli ve enerjimi daha da artmış görüyorum. Bunlar tecrübeyle sabit şeyler, para verip alamazsınız.

‘DERTLERDEN UZAKLAŞTIRIR’

Ozan Ünlü

- İstanbul canlı müzik seyircisi zordur. Müziğin ve sanatın kalbi İstanbul olduğundan insanlar birçok açıdan doymuş ve belli bir zevke sahip. Beşiktaş ve Kadıköy’de rock müzik seven öğrenci ağırlıklı bir kitle var. Etiler ve Boğaz hattında pop-fantezi ve 80-90’lar Türkçe şarkıları tercih eden beyaz yakalılar var.

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- Repertuvarımda 80-90’lar şarkılarının yeri ayrı. Ama son dönemde herkesin dilinde çok güzel şarkılar da var. Edis, Sakiler, Zeynep Bastık ve Ezhel parçaları bu dönemi aldı, götürdü.

- Canlı müzik gece hayatının kalbini oluşturur. İnsanları dertlerinden uzaklaştırır. Harika bir kendini ifade etme şeklidir. Yeni arkadaşlar ve dostlar edinirsiniz.

KİM, NEREDE, NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Arnavutköy 37: Perşembeden pazara dört gün canlı müzik var. Baran Bayraktar, Dicle Olcay, Okan Albayrak ve Ayla Balyemez 23.00’te sahneye çıkıyor. Burası butik bir canlı müzik kulübü. 100 kişilik. 25 yaş ve üzeri iş dünyası Arnavutköy 37’de yorgunluğunu canlı müzikle atıyor.

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Swiss Chalet: Swissotel’deki, masal evlerini andıran Chalet’nin bahçesi yaz boyunca eğlenceli performanslara ev sahipliği yaptı. Sonbaharla birlikte canlı müzik geceleri artık Chalet’nin içinde gerçekleşecek. Jabbar, Aybüke Albere, Begüm Obiz gibi isimleri perşembe, cuma ve cumartesi akşamları burada izleyebilirsiniz. Canlı müzik 21.30-22.00’de başlıyor. Yaz boyunca kalabalık doğum günü kutlamalarının adresiydi. Gece boyunca pastalı ‘İyi ki doğdun’ seremonilerine hazır olun.

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Müştemilat: Pazartesi hariç her gece canlı müzik performansı var. Rezervasyon alınmayan 40-50 kişilik kulüpte çoğunlukla tanıdıklar oluyor. ‘Hadi gidelim, gireriz’ derseniz bu mümkün olmayabilir. Nişantaşı’ndaki kulüpte, Can Aydın ve Çağlar Hepterlikçi 21.30 gibi sahneye çıkıyor.

Korto Live: Korto Alaçatı başarılı bir sezon geçirdi. Şimdi bu başarıyı İstanbul’a taşımayı hedefliyorlar. Kuruçeşme’deki mekânda 5 Kasım’dan itibaren beş gece canlı müzik olacak. 200-250 kişilik mekânda salı günleri jam session yapılacak. Burada dünya mutfağından lezzetler tadıp yemeğin ardından 22.30 gibi canlı müzik dinlemeye geçebilirsiniz.

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Fine Bomonti: Bu sezonun en çok konuşulan yerlerinden. Kitlesi; 25 yaş üstü. 650 kişilik kulüpte pazartesi hariç her gün canlı müzik dinleyebilirsiniz. Ayda üç gün salıları Ozan Doğulu çıkacak. Cenk Suyabatmaz, Yansı, Özay Bakır, Yol Project, Emre Altınok, Seda Mete ve Ozan Ünlü de 23.00’te burada çıkıyor.

Ivl Live Ankara: Çankaya’daki 200 kişilik kulüpte çarşamba, cuma ve cumartesi canlı müzik var. Aybüke Albere, Ayla Balyemez gibi isimler sahnede...

Ajjna: Etiler’deki mekânda cumaları 23.00’te Yol Project çıkıyor. Yeni nesil meyhane bölümünde yemek yiyenler 23.00 gibi geceye canlı müzik dinleyerek devam ediyor.