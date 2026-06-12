Çağımızı anlatan yapıtlar

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Çağımızın Mutsuzları

Thomas O. St-Pierre

Çeviren: Alara Tanfer

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Okuyan Us

Popüler Kültür

Yazar ‘Popüler Kültürden, Değişimden ve Miley Cyrus’tan Nefret Etmek’ altbaşlıklı kitabında sosyal medya çağına, Z Kuşağı’na, özetle yeni olana duyulan öfkeyi yatıştırmayı hedefliyor. Okura “Bunları eleştirirken kendinden mi kaçıyorsun” sorusunu soruyor.

Kabalık Çağı

Renata Salecl

Çeviren: Bülent Kale

Metis Kitap

Sosyoloji

Renata Salecl, kitabında kabalığın meziyet sayıldığı günümüz dünyasını masaya yatırıyor ve bir ‘birey’ olarak öne çıkan mükemmeliyetçilik ve yetersizlik arasında sıkışmış öznenin hırslarını, sabırsızlığını ve kibrini gözler önüne seriyor.

Yeni Yeni Bir Ben

Helen Oyeyemi

Çeviren: Berkan M. Şimşek

Dedalus

Roman

Romanın kahramanı Kinga her gün farklı özellikte biri olur; bir gün huysuz, bir gün içine kapanık, bir gün kontrol delisi... Kendi içindeki bu çeşitliliği yalanlar ve sorumluluklarını devrederek yürütür. Kimlik, yalnızlık ve iç çatışmalar üzerine sürükleyici bir roman...

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Sekizinci Günah

Tomris Uyar

Can Yayınları

Öykü

Tomris Uyar bu kitabında ‘sekizinci günah’ın peşine düşüyor ve birbiriyle iç içe geçen ilişkiler kuran karakterlerinin kesişen öykülerini bir araya getiriyor. Yasak olana duyulan merak ve arzuyu farklı pencerelerden anlatıyor.

Yanlış Hedef

Domenico Starnone

Çeviren: Eren Cendey

Tersine Kitap

Roman

Karısına göndereceği aşk mesajını yanlışlıkla iş arkadaşına gönderen adam, iş arkadaşından benzer bir karşılık alırsa... İtalyan edebiyatının önde gelen isimlerinden Domenico Starnone bu tuhaf yanlışlığın yol açtığı saplantıyı konu ediyor.