Çağımızı anlatan yapıtlar

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Çağımızın Mutsuzları
Thomas O. St-Pierre
Çeviren: Alara Tanfer
Okuyan Us
Popüler Kültür
Yazar ‘Popüler Kültürden, Değişimden ve Miley Cyrus’tan Nefret Etmek’ altbaşlıklı kitabında sosyal medya çağına, Z Kuşağı’na, özetle yeni olana duyulan öfkeyi yatıştırmayı hedefliyor. Okura “Bunları eleştirirken kendinden mi kaçıyorsun” sorusunu soruyor.
Kabalık Çağı
Renata Salecl
Çeviren: Bülent Kale
Metis Kitap
Sosyoloji
Renata Salecl, kitabında kabalığın meziyet sayıldığı günümüz dünyasını masaya yatırıyor ve bir ‘birey’ olarak öne çıkan mükemmeliyetçilik ve yetersizlik arasında sıkışmış öznenin hırslarını, sabırsızlığını ve kibrini gözler önüne seriyor.
Yeni Yeni Bir Ben
Helen Oyeyemi
Çeviren: Berkan M. Şimşek
Dedalus
Roman
Romanın kahramanı Kinga her gün farklı özellikte biri olur; bir gün huysuz, bir gün içine kapanık, bir gün kontrol delisi... Kendi içindeki bu çeşitliliği yalanlar ve sorumluluklarını devrederek yürütür. Kimlik, yalnızlık ve iç çatışmalar üzerine sürükleyici bir roman...
Sekizinci Günah
Tomris Uyar
Can Yayınları
Öykü
Tomris Uyar bu kitabında ‘sekizinci günah’ın peşine düşüyor ve birbiriyle iç içe geçen ilişkiler kuran karakterlerinin kesişen öykülerini bir araya getiriyor. Yasak olana duyulan merak ve arzuyu farklı pencerelerden anlatıyor.
Yanlış Hedef
Domenico Starnone
Çeviren: Eren Cendey
Tersine Kitap
Roman
Karısına göndereceği aşk mesajını yanlışlıkla iş arkadaşına gönderen adam, iş arkadaşından benzer bir karşılık alırsa... İtalyan edebiyatının önde gelen isimlerinden Domenico Starnone bu tuhaf yanlışlığın yol açtığı saplantıyı konu ediyor.