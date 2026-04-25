Cadde’nin ‘Japon’u

Restorancılığı ve gece hayatını çok iyi bilen bir isim Serhan Akıncı. Açtığı, yenilediği, şehre kazandırdığı her mekân tutuyor, kısa sürede müdavim kazanıyor. Niyetim Serhan’ı övmek değil; peş peşe birbirinin aynı mekânlar açılırken fark yaratan, işini hakkıyla yapan yerlerin de olduğuna ve kimler tarafından hayata geçirildiğine dikkat çekmek. Serhan, Kuruçeşme’deki MiniBar’ı (canlı müzik mekânı) ve uzun yıllar semtin en popüler duraklarından olan Goose No.25’i (kısa bir süre önce yerine farklı isimlerin işlettiği Dandy geldi) açtı. Anadolu Yakası’nda da Plaj Yolu’ndaki Pigalle ve şimdi Little Pika... Açılmadan bir süre önce bahsetmişti Serhan yeni yerinin Japon mutfağı servis eden bir restoran olacağını. Ben pek Anadolu Yakası insanı değilim ama mekânı çok merak ediyordum. Açıldığı gibi ekip arkadaşım Hakan Gence’yle beraber restoranın yolunu tuttuk.

Bağdat Caddesi’ndeki Plaj Yolu Sokak son birkaç yıldır çok popüler. Ardı ardına açılan mekânlar sadece çevre sakinlerini değil, bizim gibi Avrupa Yakası’ndan geçen müdavimleri de ağırlıyor. Saat 20.00 gibi, hafta içi olmasına ve yeni açılmasına rağmen içerisi tıklım tıklım denecek kadar dolu. Zaten giden arkadaşlarımdan ve sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla durum hemen her gün bu şekilde.

Cam kenarındaki bir masaya oturup etrafı süzüyorum. Yaş ortalaması yüksek, herkes harıl harıl menüden yemeklerini seçiyor. Fondaki DJ müziği sohbeti engellemiyor. Biz de yemeklerimizi ve kokteyllerimizi sipariş edip beklemeye koyuluyoruz.

Başlangıçlar 375-950 lira, robata (Japon ızgarası) seçenekleri 400-780 lira, suşiler 550-820 lira, tempura’lar (kızartma) 410-850 lira, gyoza (Uzakdoğu mantısı) 690 ve 700 lira, tatlılarsa 385-500 lira. Bizim masanın yıldızları trüf yağının baskın hissedildiği beef (et) carpaccio (800 lira), teriyaki sos ve soğan turşusuyla servis edilen somon yani salmon skewers (580 lira) ve suşilerdense somon avokado roll (700 lira) oldu. Tabakların çoğunun porsiyonu rahatlıkla iki kişiye yetecek büyüklükteydi. Restoranın güzel bir kokteyl menüsü var, imza kokteyllerin tamamı 895 lira.

Little Pika pazartesi hariç her gün 14.00-1.00 arasında açık. Çarşambaları şehrin yeni trendi, plak çalınan geceler düzenliyorlar, diğer akşamlarda DJ performansı var. Cuma-cumartesi biraz daha hareketli oluyormuş... Keyifli bir öğle yemeği veya şık bir akşam yemeği için iyi bir seçenek. Bu arada iç tasarım iyi, hoş, güzel ama ben mekânın önündeki sokağa bakan, oturup geleni geçeni seyredebildiğiniz masaları çok sevdim; bir kokteyl, yanına da suşi söyleyip iki kişi sohbet edebileceğiniz bir alan yaratmışlar...

Serhan’la konuşurken “Neden Japon mutfağı” diye sordum; “İhtiyaç vardı, eksikti” dedi. Haklı, bölgedeki bir boşluğu bana göre iyi bir şekilde doldurmuşlar. Bir de müjde vereyim, Kuruçeşme’deki MiniBar’ı bu yaz Bodrum’da da açma gibi bir planları varmış. Yerini, zamanını da ayrıca yazarım.

Yedik, içtik, peki ya eğlence?

Anadolu Yakası’nı uzun yıllar ‘sosyalleşmek’ için tercih etmememin nedeni yemek sonrası gidecek, eğlenecek bir mekânın olmamasıydı. Ama artık işler değişti, sadece eğlence için bile Anadolu Yakası’nı tercih edenler var. Little Pika sonrası Rise n’ Fall’a uğradık; sahnede Cem Pilevneli vardı. Salı akşamı olmasına rağmen içerisi doluydu. Yine Suadiye’deki diğer bir popüler canlı müzik mekânı Line Up, gece kuşlarının çok sevdiği yerlerden. Son olarak yeni açılan yemekli, canlı müzik yapan Rue Live var; orayı da çok merak ediyorum. En kısa zamanda uğrayacağım.

AH GECELER

◊ Özcan Deniz bu gece 22.30’da Günay Ankara’da. (0532) 503 90 90

◊ Sakiler bu gece 23.00’te Kalamış Paysage Restaurant’da. (0532) 411 08 24

◊ Özgün bu gece 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Begüm Obiz bu gece 00.00’da Korto Alaçatı’da. Rezervasyon: @kortoalacati

◊ Bilal Sonses yarın 00.30’da Terzi İstanbul’da. (0531) 290 24 34

◊ Derya Bedavacı 29 Nisan Çarşamba 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

◊ Hande Ünsal bu gece 00.30’da Perde Arkası Etiler’de. (0538) 413 49 40

7/24 YETMEZ

◊ Geçen hafta detaylıca yazmıştım Alaçatı Ot Festivali’ni... Yarın etkinliğin son günü. Son gece için bir program arıyorsanız şahane bir önerim var. DJ Kıvanç Kasar, Altın Saatler performansıyla Alaçatı Newold’da (eski Altın Saatler’in yeri) olacak. Kasar çılgın ve bir o kadar eğlenceli performansıyla Çeşme’yi coşturacak. Gece 21.45’te başlayıp 00.00’da bitecek. Rezervasyon: (0532) 412 82 80

◊ Chalet Garden 2 Mayıs’ta açılıyor. Benim çok sevdiğim mekânlardandır. Şehrin ortasında gizli bir bahçe... Yaz boyunca konserler, etkinlikler, festivaller düzenleniyor. Konser takvimini Instagram hesapları (@chaletgarden) üzerinden duyuruyorlar. (0542) 326 82 83

◊ Sayfiyeden haberler peş peşe geliyor. Komşunun eğlencesini ayağımıza getiren Yunan tavernası, Yalıkavak’taki Opa Bodrum sezonu 22 Mayıs’ta açıyor.