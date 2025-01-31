Cadde bildiğiniz gibi değil!

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Hep söylenen klişe bir cümledir; ‘Anadolu Yakası yaşamak için, Avrupa Yakası sosyalleşmek, eğlenmek için’. Evet, yaşama kısmına katılıyorum ama cümleye eğlence ve sosyalleşme yönünden bir güncelleme gerekiyor. Çünkü özellikle Bağdat Caddesi’nin gece hayatı son birkaç yıldır gözle görülür bir şekilde yükseliyor. Önceleri karşıda (Anadolu Yakası’nda) yaşayan arkadaşlarımla buluşmak için -daha çok da akşamları- Avrupa Yakası’nı tercih ederdik. Şimdi öyle değil, yemeği ve eğlenceyi bir arada bulabileceğimiz mekân seçeneği bol olduğundan tıpış tıpış ben tutuyorum diğer yakanın yolunu. Kadıköy’ün eğlencesi yıllardır tartışılmaz, onu bir kenara koyalım. Ataşehir de bambaşka bir hal aldı, ardı ardına açılan yerler çok popüler oldu kısa zamanda. Ama Bağdat Caddesi, sabaha kadar süren eğlenceleriyle daha da öne çıkıyor son dönemde. En güzeli de bir yerde yemek yedikten sonra eğlenmek için yürüme mesafesindeki diğer mekâna ulaşabiliyorsunuz. Trafik sorununu çok konuştuğumuz ve taksi bulmanın hatta şoföre gideceğiniz yeri beğendirmenin oldukça zor olduğu şu günlerde büyük nimet...

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Rise n’ Fall’da Begüm Obiz (üstte), Baran Bayraktar, Sera Tübek gibi isimleri dinleyebilirsiniz.

Peki, ne var ne yok Bağdat Caddesi’nde? Misal Alaçatı’dan transfer Rise n’ Fall. Suadiye Hotel’de hizmet veriyor, açıldığı ilk günden beri çok ilgi görüyor. İlk anda parlayıp sonra sönen yerlerden olmadı, müdavim kitlesini oluşturdu. Çarşambadan pazara 5 gece, bazı haftalar salıdan itibaren 6 gece canlı müzik var. Baran Bayraktar, Begüm Obiz, Okan Albayrak, Sera Tübek, Sakiler sahneye çıkan isimlerden... Canlı müziği Bağdat Caddesi’ne kim getirmişti derseniz itiraf edeyim, yanıtı beni biraz üzüyor. Folks Kitchen&Cocktail’de cuma-cumartesi gerçekleşen canlı müzik geceleri “Cadde’de de bu iş olur” dedirtti ama mekân geçen yıl konsept değiştirdi. Artık DJ performansları var. Cafer Palamut ve Dimitri Perdikaris haftanın belirli günleri setin başına geçiyor, coşturuyor müdavimlerini.

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Dimitri Perdikaris, Folks Kitchen&Cocktail’de.

DİCLE OLCAY’DAN ANIL DURMUŞ’A

Lineup Suadiye ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ortaklığıyla açıldı, hal böyle olunca aniden Dalkılıç’ı sahnede şarkı söylerken görebiliyorsunuz... Seda Mete, Dicle Olcay, Ayla Balyemez gibi isimler çıkıyor. Çarşamba, cuma, cumartesi geceleri açık. Cadde’nin sakinleri çok seviyor burayı. Suadiye’deki Arakat da Bağdat Caddesi’nin popüler duraklarından. Anıl Durmuş, Mert Davran, Özay Bakır’ı dinleyebiliyorsunuz. Sabah 4.00’e kadar eller havaya devam ediyor.

Arakat

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Cadde’de sadece canlı müzik mi var? Hayır, tabii ki. PORCH Music&Drink bir klasik, yeni yerinde bir süredir. Hafta sonları hareketli, 2.00’ye kadar açık. Fonda yabancı-Türkçe karışık, rock, funk, disko tarzında parçalar çalıyor. Hem müzik hem yemek olsun derseniz yolunuzu Alaçatı Kafası Suadiye’ye düşürün. Yeni nesil meyhaneleri ben sevmiyorum ancak Suadiye’deki bu mekân hiç bozmuyor, güzel de eğlendiriyor. Geceyarısından sonra eğlenceye devam etmek için de hemen bitişiği Rise n’ Fall zaten.

Seda Mete, Lineup’ta çıkıyor.

Tek mekânda ya da küçük bir bölgede takılı kalmadan yemek yemek, bir şeyler içip oradan geceye devam etmek için seçenek bol Bağdat Caddesi’nde, üstelik artık eğlencesi de garanti...

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Alaçatı Kafası

AH GECELER

◊ Mahsun Kırmızıgül bu gece 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

◊ Mert Davran yarın 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

◊ Güven Yüreyi yarın gece 00.30’da The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93

◊ Yıldız Tilbe 4 Şubat Salı 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

◊ Berkan Yeniçeri x Tezgâh 6 Şubat Perşembe 00.30’da Korto İstanbul’da. @kortoistanbul

◊ Berk Sunal 5 Şubat 22.30’da Boop Kuruçeşme’de çalacak. boopkurucesme

◊ Kaan Yorulmaz 6 Şubat Perşembe 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

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◊ İzel ve Kutsi 7 Şubat Cuma 22.00’de Nossa Costa’da. (0212) 560 17 17

◊ Ebru Yaşar bu gece 22.00’de Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69

7/24 YETMEZ





◊ Asmalımescit’teki Community Hub’da 13 Şubat Perşembe akşamı 20.00’de ‘Harry Potter Quiz Night’ etkinliği var. Film serisinin fanatiklerine gece boyu toplamda 40 soru sorulacak, kazanana sürpriz bir ödül verilecek. Geceye özel kokteyl menüsü de hazırlandı. Ücreti 235 lira. bubilet.com.tr

◊ Swissôtel The Bosphorus’taki Gabbro’da 90’lar partisi düzenleniyor. 15 ve 28 Şubat’taki partiler 19.00’da başlayacak. Giriş ücreti 395 lira. biletix.com

◊ Beca İstanbul’da çarşamba günleri artık bir klasik haline gelen ‘Beca Lunch Club’ buluşmaları devam ediyor. 12.00-15.30 arasında mevsime uygun sebze ve meyvelerle hazırlanan menü açık büfe konseptinde servis ediliyor. @beca.istanbul