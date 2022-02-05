Buz gibi havalar iÃ§in ÅŸÄ±klÄ±k tÃ¼yolarÄ±

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Mont ve palto seÃ§imi, kÄ±ÅŸ ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nda bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor; zira iÃ§inize ne giydiÄŸinizden baÄŸÄ±msÄ±z olarak tÃ¼m havanÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirecek kilit parÃ§anÄ±z paltonuz. Bu nedenle dÄ±ÅŸ giyim alÄ±ÅŸveriÅŸi yaparken sosyal ve iÅŸ yaÅŸantÄ±nÄ±zÄ±, vÃ¼cut tipinizi ve stilinizi gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurmalÄ±, gardÄ±robunuzda bulunan kÄ±yafetlerle uyumluluÄŸunu da dikkate almalÄ±sÄ±nÄ±z. Ã–rneÄŸin, resmi giyinmenizi gerektirecek bir iÅŸ hayatÄ±nÄ±z varsa, kaÅŸe olanlar ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± tamamlarken evden Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z rahat bir dÃ¼zene geÃ§tiyseniz ve sportif giyinmeyi seviyorsanÄ±z, sezonun trendlerinden olan pofuduk montlar sizi daha Ã§ok yansÄ±tabilir. Elbette pofuduk montlar kurumsal, kaÅŸe olanlar sportif gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlerle giyilmez diye keskin kurallar yok. KarÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± ve deneysel ifadeler yaratmayÄ± seviyorsanÄ±z, yalnÄ±zca vÃ¼cut tipinize ve tarzÄ±nÄ±za uymasÄ± Ã¶nceliÄŸiniz olabilir. SeÃ§iminizi canlÄ± renklerden yana yaparak da fark yarabilirsiniz.Â

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Ä°LK KAT NAYLON Ä°Ã‡ERÄ°KLÄ° OLMASIN

KÄ±ÅŸÄ±n soÄŸuktan korunmanÄ±n birinci kuralÄ± kat kat giyinmek olabilir. Kat kat giyinirken stil sahibi gÃ¶rÃ¼nmekse Ã§ok kolay, Ã§Ã¼nkÃ¼ zÄ±t parÃ§alarÄ± bir araya getirerek yaratÄ±cÄ± tarzlar ortaya Ã§Ä±karabilirsiniz. Stil ikonlarÄ± ve influencerâ€™lar da kat kat giyinerek kÄ±ÅŸ stilleri oluÅŸturmayÄ± Ã§ok seviyorlar. Ä°lk katmanÄ± bu sene birÃ§ok markada karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kan desenli, balÄ±kÃ§Ä± yakalÄ± bodyâ€™lerle yapabilir, ardÄ±ndan gÃ¶mlek, kazak ve paltonuzla tamamlayarak iÃ§ten dÄ±ÅŸa bir ÅŸÄ±klÄ±k oluÅŸturabilirsiniz. SoÄŸuktan iyi korunmak iÃ§in Ã¶zellikle ilk katta kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z parÃ§anÄ±n polyester gibi naylon iÃ§erikli bir kumaÅŸ olmamasÄ±na dikkat etmenizi Ã¶neririm.

AKSESUAR FARKI

Kocaman atkÄ±lar, tÃ¼ylÃ¼ ÅŸapkalar, renkli eldivenler 2022 kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n en gÃ¶zde aksesuarlarÄ± arasÄ±nda. En sade gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼n bile havasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirecek olan bu aksesuarlarla soÄŸuk havalarda ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± garantileyebilirsiniz. Elbette Ã§anta ve ayakkabÄ± tercihi de Ã¶nemli. KarlÄ± gÃ¼nlerde tabanÄ± tÄ±rtÄ±klÄ± ve su geÃ§irmez modelleri tercih edebilirsiniz, farklÄ± bÃ¼tÃ§elere gÃ¶re birÃ§ok alternatif mevcut. Ã‡antadaysa sezonun popÃ¼ler modellerinden tÃ¼ylÃ¼ ya da yastÄ±k formundaki XL Ã§antalarÄ± tercih ederek son moda bir kÄ±ÅŸ stili yaratabilirsiniz. TakÄ±larÄ±nÄ±zÄ± da unutmayÄ±n. Zira, renkli, desenli kÃ¼peler ve altÄ±n renkteki kat kat kolyeler bu kÄ±ÅŸ Ã§ok popÃ¼ler ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼mleri kolayca Ã¼st seviyeye taÅŸÄ±yor.

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YENÄ° GÄ°RÄ°ÅžÄ°MCÄ°LERE LÄ°DERLÄ°K EDÄ°YOR

MarkasÄ± Melâ€™s Design ile uzun yÄ±llardÄ±r moda sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸan Melda Aksu, yeni projesi Melda Aksu TasarÄ±m Galerisi ile genÃ§ giriÅŸimcilere ve marka sahiplerine atÃ¶lyesini aÃ§Ä±yor.

TasarÄ±mdan dikime, pazarlamadan satÄ±ÅŸa farklÄ± konulardaki ihtiyaÃ§lara gÃ¶re farklÄ± paketler hazÄ±rlayan Aksu, deneyimini yolun baÅŸÄ±ndaki tasarÄ±mcÄ±larla paylaÅŸmaktan bÃ¼yÃ¼k bir heyecan duyduÄŸunu da sÃ¶ylÃ¼yor. Aksu, Ä°stanbul Bebekâ€™teki tasarÄ±m galerisinde, kadÄ±n giriÅŸimcileri desteklemek iÃ§in sosyal sorumluluk projeleri yaparak kadÄ±nlarÄ±n ekonomik Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerini de destekliyor.