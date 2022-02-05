Buz gibi havalar iÃ§in ÅŸÄ±klÄ±k tÃ¼yolarÄ±

HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2021 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
PAZARCUMARTESÄ°LEZZETLÄ° HAYATSEYAHAT
HÃ¼rriyet Arama
O kahraman HÃ¼rriyetâ€™e konuÅŸtu: Yine gideceÄŸimO kahraman Hürriyetâ€™e konuÅŸtu: Yine gideceÄŸim#Ä°lker Özdemir
Mesut Ã–zile sÃ¼rpriz talip AÃ§Ä±klamamÄ±z ÅŸaka deÄŸildi, bonservis Ã¶demeye hazÄ±rÄ±zMesut Özil'e sürpriz talip! 'AçÄ±klamamÄ±z ÅŸaka deÄŸildi, bonservis ödemeye hazÄ±rÄ±z'#Transfer
TaÅŸÄ±t kredisine dÃ¼zenleme yolda... Ä°ÅŸte detaylarTaÅŸÄ±t kredisine düzenleme yolda... Ä°ÅŸte detaylar#Ali Akben
DÃ¶rt 4lÃ¼k provokasyon 91 yÄ±ldÄ±r ataktaDört 4'lük provokasyon! 91 yÄ±ldÄ±r atakta#Samsun
DavutoÄŸluâ€™na yanÄ±t: Al sana Ã§izgi deÄŸiÅŸimiDavutoÄŸluâ€™na yanÄ±t: Al sana çizgi deÄŸiÅŸimi#Ahmet DavutoÄŸlu
TÃ¼ketici Mahkemesinden emsal karar: Online kreÅŸe para iadesiTüketici Mahkemesi'nden emsal karar: Online kreÅŸe para iadesi#Online KreÅŸ
GeleceÄŸi yazan kadÄ±nlarGeleceÄŸi yazan kadÄ±nlar#GeleceÄŸi Yazan KadÄ±nlar Projesi
Yemekte takÄ±lan burun maskeleri gÃ¼ndem oldu Peki virÃ¼sten korur muYemekte takÄ±lan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu? #Koronavirüs
Ã‡in Rusyaya arka Ã§Ä±ktÄ±Çin Rusya'ya arka çÄ±ktÄ±#Çin
Alanyasporda 3 imza birden Efecan Karaca iÃ§in FenerbahÃ§e aÃ§Ä±klamasÄ±: AnlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± ama...Alanyaspor'da 3 imza birden! Efecan Karaca için Fenerbahçe açÄ±klamasÄ±: 'AnlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± ama...'#Transfer
Dikkat GÃ¶bekler bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e bellekler kÃ¼Ã§Ã¼lÃ¼yorDikkat! Göbekler büyüdükçe bellekler küçülüyor#Göbek Bellek
BabasÄ± ve amcasÄ±nÄ±n arasÄ± aÃ§Ä±ldÄ± O borÃ§ Mehmet DinÃ§erlerin...BabasÄ± ve amcasÄ±nÄ±n arasÄ± açÄ±ldÄ±! O borç Mehmet Dinçerler'in...#Mehmet Dinçerler
ÃœnlÃ¼ olacaÄŸÄ± o zamandan belliymiÅŸ HenÃ¼z sekiz yaÅŸÄ±ndayken...Ünlü olacaÄŸÄ± o zamandan belliymiÅŸ! Henüz sekiz yaÅŸÄ±ndayken...#MURAT BOZ
Oktaydan KÄ±ÅŸ KartalÄ± operasyonu aÃ§Ä±klamasÄ±: DevamÄ± gelecekOktay'dan 'KÄ±ÅŸ KartalÄ±' operasyonu açÄ±klamasÄ±: DevamÄ± gelecek#Fuat Oktay
Tabloda kritik seyir sÃ¼rÃ¼yor... Bakan Kocadan uyarÄ± var Vefat sayÄ±larÄ±mÄ±z yÃ¼ksekTabloda kritik seyir sürüyor... Bakan Koca'dan uyarÄ± var! 'Vefat sayÄ±larÄ±mÄ±z yüksek' #Koronavirüs
HABERLERKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi Haberleri

Buz gibi havalar için ÅŸÄ±klÄ±k tüyolarÄ±

#SoÄŸuk Hava#Mont#Palto
Buz gibi havalar iÃ§in ÅŸÄ±klÄ±k tÃ¼yolarÄ±

Havalar soÄŸudukÃ§a Ã§oÄŸumuz ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± ikinci plana atÄ±yoruz, Ã¶nceliÄŸimiz soÄŸuktan korunmak oluyor. AslÄ±nda doÄŸru palto, ayakkabÄ± ve aksesuar seÃ§imleriyle hem sÄ±cacÄ±k hissetmek hem de ÅŸÄ±k olmak mÃ¼mkÃ¼n. Sezonun trendleri kat kat giyinmeyi sevenlere de stil sahibi alternatifler sunuyor. Bu hafta buz gibi havalarda â€˜iyiâ€™ gÃ¶rÃ¼nmek isteyenler iÃ§in farklÄ± tÃ¼yolar veriyoruz.

Haberin DevamÄ±

Mont ve palto seÃ§imi, kÄ±ÅŸ ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nda bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor; zira iÃ§inize ne giydiÄŸinizden baÄŸÄ±msÄ±z olarak tÃ¼m havanÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirecek kilit parÃ§anÄ±z paltonuz. Bu nedenle dÄ±ÅŸ giyim alÄ±ÅŸveriÅŸi yaparken sosyal ve iÅŸ yaÅŸantÄ±nÄ±zÄ±, vÃ¼cut tipinizi ve stilinizi gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurmalÄ±, gardÄ±robunuzda bulunan kÄ±yafetlerle uyumluluÄŸunu da dikkate almalÄ±sÄ±nÄ±z. Ã–rneÄŸin, resmi giyinmenizi gerektirecek bir iÅŸ hayatÄ±nÄ±z varsa, kaÅŸe olanlar ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± tamamlarken evden Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z rahat bir dÃ¼zene geÃ§tiyseniz ve sportif giyinmeyi seviyorsanÄ±z, sezonun trendlerinden olan pofuduk montlar sizi daha Ã§ok yansÄ±tabilir. Elbette pofuduk montlar kurumsal, kaÅŸe olanlar sportif gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlerle giyilmez diye keskin kurallar yok. KarÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± ve deneysel ifadeler yaratmayÄ± seviyorsanÄ±z, yalnÄ±zca vÃ¼cut tipinize ve tarzÄ±nÄ±za uymasÄ± Ã¶nceliÄŸiniz olabilir. SeÃ§iminizi canlÄ± renklerden yana yaparak da fark yarabilirsiniz.Â 

Haberin DevamÄ±

Ä°LK KAT NAYLON Ä°Ã‡ERÄ°KLÄ° OLMASIN

KÄ±ÅŸÄ±n soÄŸuktan korunmanÄ±n birinci kuralÄ± kat kat giyinmek olabilir. Kat kat giyinirken stil sahibi gÃ¶rÃ¼nmekse Ã§ok kolay, Ã§Ã¼nkÃ¼ zÄ±t parÃ§alarÄ± bir araya getirerek yaratÄ±cÄ± tarzlar ortaya Ã§Ä±karabilirsiniz. Stil ikonlarÄ± ve influencerâ€™lar da kat kat giyinerek kÄ±ÅŸ stilleri oluÅŸturmayÄ± Ã§ok seviyorlar. Ä°lk katmanÄ± bu sene birÃ§ok markada karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kan desenli, balÄ±kÃ§Ä± yakalÄ± bodyâ€™lerle yapabilir, ardÄ±ndan gÃ¶mlek, kazak ve paltonuzla tamamlayarak iÃ§ten dÄ±ÅŸa bir ÅŸÄ±klÄ±k oluÅŸturabilirsiniz. SoÄŸuktan iyi korunmak iÃ§in Ã¶zellikle ilk katta kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z parÃ§anÄ±n polyester gibi naylon iÃ§erikli bir kumaÅŸ olmamasÄ±na dikkat etmenizi Ã¶neririm.

AKSESUAR FARKI

Kocaman atkÄ±lar, tÃ¼ylÃ¼ ÅŸapkalar, renkli eldivenler 2022 kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n en gÃ¶zde aksesuarlarÄ± arasÄ±nda. En sade gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼n bile havasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirecek olan bu aksesuarlarla soÄŸuk havalarda ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± garantileyebilirsiniz. Elbette Ã§anta ve ayakkabÄ± tercihi de Ã¶nemli. KarlÄ± gÃ¼nlerde tabanÄ± tÄ±rtÄ±klÄ± ve su geÃ§irmez modelleri tercih edebilirsiniz, farklÄ± bÃ¼tÃ§elere gÃ¶re birÃ§ok alternatif mevcut. Ã‡antadaysa sezonun popÃ¼ler modellerinden tÃ¼ylÃ¼ ya da yastÄ±k formundaki XL Ã§antalarÄ± tercih ederek son moda bir kÄ±ÅŸ stili yaratabilirsiniz. TakÄ±larÄ±nÄ±zÄ± da unutmayÄ±n. Zira, renkli, desenli kÃ¼peler ve altÄ±n renkteki kat kat kolyeler bu kÄ±ÅŸ Ã§ok popÃ¼ler ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼mleri kolayca Ã¼st seviyeye taÅŸÄ±yor.

Haberin DevamÄ±

Â

Buz gibi havalar iÃ§in ÅŸÄ±klÄ±k tÃ¼yolarÄ±

YENÄ° GÄ°RÄ°ÅžÄ°MCÄ°LERE LÄ°DERLÄ°K EDÄ°YOR

MarkasÄ± Melâ€™s Design ile uzun yÄ±llardÄ±r moda sektÃ¶rÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸan Melda Aksu, yeni projesi Melda Aksu TasarÄ±m Galerisi ile genÃ§ giriÅŸimcilere ve marka sahiplerine atÃ¶lyesini aÃ§Ä±yor.

Buz gibi havalar iÃ§in ÅŸÄ±klÄ±k tÃ¼yolarÄ±

TasarÄ±mdan dikime, pazarlamadan satÄ±ÅŸa farklÄ± konulardaki ihtiyaÃ§lara gÃ¶re farklÄ± paketler hazÄ±rlayan Aksu, deneyimini yolun baÅŸÄ±ndaki tasarÄ±mcÄ±larla paylaÅŸmaktan bÃ¼yÃ¼k bir heyecan duyduÄŸunu da sÃ¶ylÃ¼yor. Aksu, Ä°stanbul Bebekâ€™teki tasarÄ±m galerisinde, kadÄ±n giriÅŸimcileri desteklemek iÃ§in sosyal sorumluluk projeleri yaparak kadÄ±nlarÄ±n ekonomik Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerini de destekliyor.

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#SoÄŸuk Hava#Mont#Palto

BAKMADAN GEÃ‡ME!

Online kreÅŸe para iadesi

Online kreÅŸe para iadesi

#Online KreÅŸ
Yemekte takÄ±lan burun maskeleri gÃ¼ndem oldu Peki virÃ¼sten korur mu

Yemekte takÄ±lan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs
BabasÄ± ve amcasÄ±nÄ±n arasÄ± aÃ§Ä±ldÄ± O borÃ§ Mehmet DinÃ§erlerin...

BabasÄ± ve amcasÄ±nÄ±n arasÄ± açÄ±ldÄ±! O borç Mehmet Dinçerler'in...

#Mehmet Dinçerler

BAKMADAN GEÇME!

Online kreÅŸe para iadesi

Online kreÅŸe para iadesi

#Online KreÅŸ
Yemekte takÄ±lan burun maskeleri gÃ¼ndem oldu Peki virÃ¼sten korur mu

Yemekte takÄ±lan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs
BabasÄ± ve amcasÄ±nÄ±n arasÄ± aÃ§Ä±ldÄ± O borÃ§ Mehmet DinÃ§erlerin...

BabasÄ± ve amcasÄ±nÄ±n arasÄ± açÄ±ldÄ±! O borç Mehmet Dinçerler'in...

#Mehmet Dinçerler