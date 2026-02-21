Buyurun iftar sofrasına...

Haberin Devamı

Ben iftarda dışarıda olmayı severim. İstanbul ramazan ayında bambaşka bir havaya bürünüyor, gittiğim mekânın atmosferi de güzelse oturulan sofranın tadı gerçekten başka oluyor. Mesela Sultanahmet’teki Four Seasons Hotel’in içindeki Avlu’nun iftarı şahanedir, Florya’daki Beyti’yse tam bir klasik ramazan akşamı yaşatır. Bu yıl da restoranlar ve otellerin ramazana özel menüleri özenle oluşturulmuş; şık bir otelde, Boğaz’a karşı iftar 6.800 liradan başlıyor, ocakbaşında kebaplı bir sofra içinse yaklaşık 2.500 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor.

Otellerde açık büfe

◊ The Ritz Carlton Istanbul’un içindeki Atölye Restaurant, Boğaz manzarası eşliğinde açık büfe iftar menüsü hazırlamış. Otelin mutfak ekibinin yaptığı menüde yok, yok... Zeytinyağlılar, mezeler ve pazılı-pastırmalı börek... Ana yemekte döner, alinazik ve içpilavlı klasikler... Fiyatı 3.950 lira. (0533) 745 30 68

◊ Four Seasons Hotel Sultanahmet’teki Avlu Restaurant’da şef Özgür Üstün ve ekibi misafirlerini ağırlamaya hazır. Menü bol seçenekli; tandır, şaşlık, kereviz yemeği, pideli köfte, katmer, künefe... Fiyatı 4.950 lira. Beşiktaş’taki Four Seasons Hotel at the Bosphorus’taysa açık büfedeki iftariyelikler, ana yemekler, tatlılar çeşit çeşit. Fiyatı 5.950 lira. fourseasons.com

◊ The Peninsula İstanbul’un içindeki The Lobby’de orucunuzu Türk sanat müziği eşliğinde açıyorsunuz. İftariyelikler ve soğuk mezeler açık büfede sunuluyor, ara sıcak ve ana yemekler alakart olarak masaya geliyor. Fiyatı 6.800 lira.

(0212) 931 28 88

Kebaptan talaş böreğine...

◊ Maslak’taki Acolar Ocakbaşı’nda yemek; çorba, tulum peyniri ve tereyağıyla başlıyor, iftariyelik tabağıyla devam ediyor. Ara sıcaklarda fındık lahmacun, paçanga böreği, kuru patlıcan dolması ve pastırmalı kuru fasulye; ana yemekte Adana kebabı, çıtır kanat, şiş kebap seçenekleri var. Finaldeyse güllaç, kadayıf, ayva ve kabak tatlısı... Çay, kahve ve içecek dahil 2.850 lira. (0516) 166 24 26

◊ Kuruçeşme’deki Son Ateşbaşı’nda menü iftariyelik tabağıyla başlıyor; mercimek çorbası, pazı sarması ve mevsim salatasıyla devam ediyor. Ana yemekte karışık kebap tabağı, ardından da güllaç ya da meyve tabağı var. Fiyatı 3.500 lira. (0530) 106 29 29

◊ Maçka’daki Valide’de iftariyeliklerin ardından domates çorbası, köz kapya tartar, talaş böreği, zeytinyağlı yaprak sarması ve zerdeçallı kış salatası geliyor. Ana yemekte pideli köfte ya da antrikotlu mantı seçenekleri sunuluyor, sonra da matcha’lı güllaç... Fiyatı 3.500 lira, ana yemeksiz olansa 2.500 lira. Rezervasyon gerekiyor. (0545) 735 38 11

◊ 1945’ten beri hizmet veriyor. Tam bir klasik. Beyti Florya’nın suböreğinden ekmek kadayıfına, zeytinyağlılardan ana yemek seçeneklerine zengin bir menüsü var. Fiyatı 5.500 lira. (0212) 663 29 90

İran yemekleri eşliğinde

◊ Maslak’taki İran restoranı Shandiz 1998’in menüsü başlangıçlar ve seçenekli ana yemekten oluşuyor. Başlangıçlar şöyle: Tereyağı, peynir çeşitleri, yeşillik tabağı, hurma, ceviz, safranlı sütlaç, günün çorbası, tulumba ve lokma tatlısı, zeytin, şarküteri tabağı ve özel ramazan şerbeti. Ana yemekteyse tavuk şiş, berg kebap, şişlik veya loghme (İran usulü şiş köfte kebabı) İran pilavıyla sunuluyor. İki kişilik menü 4.400-4.750 lira, dört kişilik menü 9.800 lira. (0542) 109 00 10

Anadolu Yakası da hazır

◊ Çömlek Kuru Fasulye’de Çamlıca Kulesi ve Adalar manzarası eşliğinde menü servis ediliyor. Taş fırında, özel çömlekte pişirilen kuru fasulyenin dahil olduğu iki seçenekli menü yapmışlar. Fiyatları 980 ve 1.680 lira. Sütlacına da mutlaka yer bırakın. (0549) 620 60 60

◊ Perran Ocakbaşı’nın Caddebostan ve Kalamış şubelerinde şef Mehmet Keskin’in et yemekleri menünün odağında. İftar yemeği günün çorbası ve meze çeşitleriyle başlıyor; muhammara, fellah köftesi ve borani de var. Ara sıcaklarda haşlanmış köfte, pastırmalı humus ve perde pilavı, ana yemekte haşhaş kebabından fıstıklı kebaba seçenek çok. Tatlıdaysa katmer, kadayıf ve güllaç... Kişi başı 2.500 lira. (0538) 647 60 36

Ah geceler

◊ Begüm Obiz bu gece 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

◊ Özay Bakır bu gece 00.30’da Lineup Suadiye’de.

(0531) 498 80 93

◊ Anıl Durmuş yarın 00.30’da Terzi İstanbul’da.

(0531) 290 24 34

◊ Özgür Cankardeş 24 Şubat Salı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

◊ Cem Pilevneli 25 Şubat Çarşamba 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Berk Sunal 26 Şubat Perşembe 23.00’te Boop Kuruçeşme’de setin başına geçecek. Rezervasyon: @boopkurucesme

◊ Kaan Demiral 27 Şubat Cuma 22.00’de Frankie’de çalacak. (0212) 401 05 57

◊ Dicle Olcay 27 Şubat 23.00’te Oda By Venge’de. (0554) 198 05 12

7/24 yetmez

◊ İstanbul Tükenmeden tur şirketinin günübirlik gezileri devam ediyor. 7 Mart Cumartesi Mois Gabay’la ‘6-7 Eylül 1955’in İzinde Beyoğlu’ turu var. 6 saatlik turun fiyatı 1.750 lira. istanbultukenmeden.com

◊ Sunay Akın geçen yıl çok sevilen ‘Müzede Bir Meddah’ konuşmalarıyla ramazan boyunca yeniden Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki BlackBox’a konuk oluyor. İlk sohbet bugün 16.00’da. Öğrenci ve 65 yaş üstü 178, tam 378 lira. biletix.com

◊ Zeyta Emirgân’ı çok severim. Sevimli bir şarap evi, akşamları da çok romantik oluyor. Mekânda belli günlerde caz performansları, canlı müzik geceleri düzenleniyor. 24 Şubat Salı 21.00’de ‘Nilüfer ve Kayahan Şarkıları Gecesi’, 27 Şubat Cuma 20.30’daysa ‘Atacan Çalıyor, Herkes Söylüyor’ programı var.