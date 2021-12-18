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Büyülü sesler dinleyip unutulmaz eserler izleyeceğiz

#Kültür-Sanat#Konser#Sergi
Büyülü sesler dinleyip unutulmaz eserler izleyeceğiz

Haftanın öne çıkan sergileri, konserleri ve birbirinden renkli atölyeleri burada. Bu hafta Zorlu PSM’deki Sophie Hunger konseri ve KüçükÇiftlik Park’taki Stavroz performansı aklınızda olsun. Anton Çehov’un unutulmaz eseri ‘Vişne Bahçesi’ de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde sahnelenecek.

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KONSER

Büyülü sesler dinleyip unutulmaz eserler izleyeceğiz

İsviçre’nin büyülü sesi Sophie Hunger, bugün saat 21.00’de Zorlu PSM’de Türkiyeli hayranlarıyla buluşacak. %100 Studio’da gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 99-137 lira.

Belçikalı elektronik müzik grubu Stavroz bugün 21.00’de KüçükÇiftlik Park’ta sahneye çıkacak. Ardından 22.30’da DJ Mahmut Orhan gecenin finalini yapacak. Konserin bilet fiyatı 250-400 lira.

Selda Bağcan bugün saat 22.00’de Dorock XL Venue-Fitaş Sahnesi’nde sevilen şarkılarını söyleyecek. Konserin bilet fiyatı 150 lira.

Zeynep Bastık bugün Sponge Pub Konyaaltı’nda Antalyalı sevenleriyle bir araya gelecek. Saat 20.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 226 lira.

Melek Mosso bugün saat 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da sahneye çıkacak. Konserin bilet fiyatı 113-226 lira.

Yeni Türkü yarın saat 20.00’de Mall of İstanbul MOİ Sahne’de konser verecek. Bilet fiyatı 120 lira.

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Ceylan Ertem yarın İzmir’de. Saat 20.00’de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 140-196 lira.

Teoman, 24 Aralık Cuma günü Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Saat 21.00’de başlayacak konserin bilet  fiyatı 120-350 lira.

ATÖLYE

İçinizdeki yeteneği keşfetmeye hazır mısınız? Müze Gazhane, her pazar saat 12.00’de yetişkinler için suluboya atölyesi düzenliyor. Her hafta meraklıları farklı bir figür çizmeye davet eden atölyeye katılım ücretsiz.

SAHNE

Anton Çehov’un tiyatro klasiği ‘Vişne Bahçesi’, 24 Aralık Cuma günü Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde izlenebilir. Saat 20.30’da başlayacak oyunun kadrosunda Gülen Karaman ve Volkan Severcan gibi isimler var. Bilet fiyatı 103-113 lira.

Büyülü sesler dinleyip unutulmaz eserler izleyeceğiz

SERGİ

Çağla Saydağ Karter’in Türkiye’deki ilk kişisel sergisi ‘Ruhun Derinliklerine Yolculuk’ 27 Aralık’a kadar görülebilir. Ruhun değişen renklerini ve kırılgan derinliklerini tuvale aktaran sanatçının eserlerini her gün 12.00-20.00 saatleri arasında Yapı Kredi bomontiada Galeri’de ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Büyülü sesler dinleyip unutulmaz eserler izleyeceğiz
Çağla Saydağ Karter, ‘Hayatın Akışı’ (The Flow of Life), 2021

Rugül Serbest ‘Kendimin Ormanı’ başlıklı sergisinde resimleri aracılığıyla benliğini, bedenini ve özellikle iç dünyasını ‘bir başkasının’ kimliğine bürünerek yeniden deneyimlemenin yollarını arıyor. Sergi 8 Ocak tarihine kadar Mixer Art Gallery’de ziyarete açık olacak.  Gökçen Ataman ve Setenay Alpsoy’un şehri konu alan yapıtlarından oluşan ‘Tanıdık Cepheler’ sergisi 21 Ocak’a kadar Evin Sanat Galerisi’nde gezilebilir.

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#Kültür-Sanat#Konser#Sergi

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