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Büyük gruplar sahnede

Güncelleme Tarihi:

#Ajanda#Funda Arar#Yaşam
Büyük gruplar sahnede
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 14:44

Bu hafta Bulutsuzluk Özlemi CRR Konser Salonu’nda, Büyük Ev Ablukada Zorlu PSM’de, Duman Volkswagen Arena’da, Pentagram Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıkacak. Fransız DJ Cassie Raptor, RX İstanbul’da kabinin başına geçecek. Fotoğraf sanatçısı Murat Arık’ın iş ve sanat dünyasından ünlü isimlerin portrelerinden oluşan fotoğraf sergisi Emaar Art Hub’da 15 Ocak’ta ziyaret edilebilir.

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KONSER

-Muaz Ceyhan ve Mert Pekduraner, 14 Ocak Cumartesi 20.00’de Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 50-100 lira.

-Pentagram, 14 Ocak 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 200-300 lira.


-Aşkın Nur Yengi, 14 Ocak 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 282,50. Sahne önü 452 lira.

-Selen Beytekin, 14 Ocak 21.00’de Project Zorlu PSM’nin caz kulübü touché’de. Bilet fiyatı 176, yemekli bilet 880 lira.

-Bulutsuzluk Özlemi, 17 Ocak Salı 21.00’de Boğaziçi Gençlik Korosu ile CRR Konser Salonu’nda sahneyi paylaşacak. Bilet fiyatı 300-500 lira.

-Evdeki Saat, Zorlu PSM’nin yerli müziğin başarılı isimlerini izleyiciyle buluşturduğu Lokalize serisi kapsamında 20 Ocak Cuma 21.00’de %100 Studio’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 121 lira.

Büyük gruplar sahnede


-Büyük Ev Ablukada, 20 Ocak 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 187-275 lira.

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-Duman 20 Ocak 21.00’de Volkswagen Arena sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 300-700 lira.

Büyük gruplar sahnede


-Sena Şener, 20 Ocak saat 21.30’da Dorock XL Kadıköy’de sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 172,50-300 lira.

-Bülent Ortaçgil, 20 Ocak 22.00’de Grand Pera-Alternatif Sahne’de unutulmaz şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 150 lira.

-Hedonutopia, 20 Ocak 21.30’da Blind’da. Bilet fiyatı 100 lira.

-İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 20 Ocak 20.00’de AKM’de Gürer Aykal şefliğinde bir konser verecek. Gecenin solisti piyanist Ferhat Can Büyük. Bilet fiyatı 50-150 lira.

 

DJ

-Fransız DJ Cassie Raptor, 14 Ocak Cumartesi 22.00’de RX İstanbul’da. Bilet fiyatı 260-500 lira.

Büyük gruplar sahnede


-‘Turkish Edits’ DJ’leri Schnell Schnell, DJ Fattish ve aksak 14 Ocak 20.30’da Babylon’da 70’lerden 90’lara yeniden düzenleyerek oluşturdukları Türkçe parçaları çalmak için kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 75-125 lira.
Büyük gruplar sahnede


-DJ Hakan Göksel, Türkçe 90’lar seçkisiyle her perşembe 21.00’de Rruga Cocktails and Food’da. Detaylı bilgi için: (0536) 6488774

 

SERGİ

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-Emaar Art Hub, fotoğraf sanatçısı Murat Arık’ın iş ve sanat dünyasının ünlü isimlerinin portrelerine yer verdiği fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Haluk Bilginer, İsmail Hacıoğlu, Selim Bayraktar ve Hakan Gence gibi isimlerden oluşan ‘Murat Arık Portreler Fotoğraf Sergisi’nden elde edilecek gelir ‘Eğitimde Destek’ amacıyla anlaşmalı kurumlara bağışlanacak. Sergi 15 Ocak- 5 Şubat tarihleri arasında ziyaret edilebilir.

Büyük gruplar sahnede


- Murat Palta’nın Osmanlı minyatür sanatı ve popüler kültür öğelerini sentezleyerek oluşturduğu ‘Logarithmic Growth’ isimli sergisi, 18 Şubat’a kadar x-ist’te görülebilir.
Büyük gruplar sahnede


 ATÖLYE

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-EKS Mutfak Akademisi, 14 Ocak Cumartesi 19.00’da kokoreç, ıslak hamburger, nohut dürüm ve balık wrap gibi sokak lezzetlerinin hazırlanacağı ‘Street Food’ atölyesi düzenliyor. Bilet fiyatı 800 lira.

Büyük gruplar sahnede


 GECE

-Funda Arar ve Haktan, 14 Ocak Cumartesi 22.00’de Yeni Gazino’da. (0532) 500 28 69

Büyük gruplar sahnede


-Özgün, 14 Ocak 22.00’de Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

-Hera Aslan, 14 Ocak 22.30’da Vaha Yeniköy’de. (0530) 135 88 10

Büyük gruplar sahnede


-Ceren Akın, 14 Ocak 22.00'de La Boucherie Dinner Theatre'da sahneye çıkacak. (0532) 135 35 55

 

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#Ajanda#Funda Arar#Yaşam

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