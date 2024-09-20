‘Bütün memleket beni konuşacak demiştim’

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Yeni albümü ‘Obsesif’ten şarkılar dinleyerek gidiyorum söyleşiye. Blok3’le, yani Hakan Aydın’la müzik kariyerine adım attığı 2022 yılından bu yana yaşadıklarını, başarısının sırrını, hayatının nasıl değiştiğini ve geleceğe dair planlarını konuşuyoruz: “2021’de Altın Kelebek aldığımı hayal ederek konuşma yapıyordum, videoları var. Alacağım arabaya kadar söyledim, aldım onu da. O zamanlar cebimde beş kuruş yoktu. Ben Hakan’ı, kendimi ünlü ettim.”

◊ Seni bugünlere getiren serüvenin nasıl başladı, anlatır mısın biraz?

16 yaşımdayken iş hayatına atıldım. Kafede, telefoncuda, demir şirketinde çalıştım. Taşeronluk yaptım. 10 yaşımdan itibaren de rap dinlemeye başladım. Allame, Ceza, Kontra gibi isimler sevdirdi bana bu müziği. Bir gün kendi kendime ‘Ben bunu yapabilirim’ dedim. Birinci sınıftan beri şiir yazdığım için parçalar kafamda oturuyordu. Yarışmalarda derecelerim vardı. İlk şarkı denememde hiç zorlanmadım. Çok hoşuma gitti, zehri aldım. Bir daha hiç bırakmadım. 3,5 sene boyunca gece gündüz çalıştım. Liseyi bitirdim. Araya pandemi girdi. Bir hayalin peşinden koştum. Herkes bana “Yapma, garanti bir yol seç, çok riskli” dedi.

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◊ Ama sen dinlemedin... Aslında Gebzelisin, nasıl İstanbul’a geldin?

Üç günde bir Gebze’den İstanbul’a, stüdyoya gidiyordum. Günde 5,5 saat yol demek bu. Müzik bana hiçbir şey kazandırmıyordu o dönemde, hatta benden götürüyordu. Marmaray’a, metroya biniyordum. Sonra yarım saat yürüyordum. 3,5 sene boyunca bu böyle devam etti. “Yapma, artık olmuyor” diyorlardı. “Bir gün olacak” diye cevap veriyordum. Sonra ‘Vur’u yazarken “Benim hayatım değişecek” dedim, hissettim bunu. Şarkıyı hikâyede paylaştım. TikTok’ta şarkı patlatma furyasını ben başlattım. Tanıtımını yaptırmaya verecek param yoktu zaten. 1.500 takipçim vardı. 200 beğeni alıyordum, bu iyi bir orandı. ‘Vur’a TikTok’ta video çeken herkesi hesabımda paylaşacağımı söyledim. Bir gecede 200 paylaşım yaptım, şarkı algoritmaya düştü. Baktım, 10 bin izlenmiş.

◊ Teklifler almaya başladın mı hemen?

‘Vur’ yürüdü ve şirketlerden bana ulaşmaya başladılar ama beni dolandırmaya çalıştılar. Reddettim. Piyasaya girmeden önce herkesin röportajlarını, menajerlerini, anlaştıkları sözleşmeleri inceledim. Hepsi kazık yemiş. “Ben ekmeğimi onlara yedirmem” dedim. 5 kuruşum yoktu, 50 bin teklif ediyorlardı ama reddediyordum. Sonra babama “Şu zamana kadar bana destek olmadın, bu sefer ol. Bu şarkı olmazsa yemin ederim müziği bırakacağım” dedim. Babam proje müdürü, okumuş biri. Annem ev kadını. Bu konuda bana destek olmuyorlardı. Babamdan 10 bin lira istedim, bana 15 bin gönderdi. “Adamsın” dedim. Hemen klip çektim ama rezillikti. Yine de şarkıyı çıkardım. Sonra ‘Affetmem’ geldi. O da hit oldu. Ülkeye ilk defa duygusal ‘drill’ (hip-hop müziğin alttürü) geldi. Sonra her şey katlana katlana devam etti.

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◊ Neden Blok3 adını seçtin?

Blok isminin hiçbir anlamı yok ama 3’ün anlamını hiçbir yerde söylemem. Çok özel benim için ve sadece yakınlarım bilir, maksimum beş kişi.

◊ Geçen yıl düzenlenen Altın Kelebek ödül töreninde bir konuşma yaptın. Sana “Sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin” dediklerini söylemiştin. Sonra onlar seni aradılar mı?

Hepsinin mesajları muhtemelen mesaj kutumda bir yerde duruyordur ama ben görmüyorum. Zamanında bana inanmayan kimseyle muhatap olmuyorum. Ailem de öyle düşünüyordu belki ama onlar sonuçta ailem (gülüyor). Canım anam, istediği kadar inanmasın bana, sorun yok yani. ‘Garanti bir yol olsun, okusun oğlumuz’ diye düşündüler. Ama ben okumayacağımı belli ediyordum, kaçardım okuldan hep.

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◊ Şansın mı yaver gitti sence?

Başarının sırrı çok çalışmak triplerine girmeyeceğim ama gerçekten öyle. Şansı kovalayanlara şans gelir. O yüzden iki senedir kariyerimde bir sekme olmadı. Şans bir ya da iki kez olur ama

16 şarkımın hepsi şans olabilir mi? Olamaz. “Onunki şans” deyip kendini avutanlara bir şey demem ama ben biliyorum. Beni buraya kimse getirmedi, kendim geldim.

‘DİL ÖĞRENMEYE ÇALIŞIYORUM’

◊ Hayatının bu kadar değişeceğini tahmin ediyor muydun?

Biliyordum. 2021’de Altın Kelebek aldığımı hayal ederek konuşma yapıyordum, videoları var. Alacağım arabaya kadar söyledim, aldım onu da. O zamanlar cebimde beş kuruş yoktu. Ben Hakan’ı, kendimi ünlü ettim.

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◊ Altın Kelebek’te En İyi Rap Sanatçısı Ödülü’nü almak seni nasıl etkiledi?

Zaten en iyi olduğumu biliyordum. Ödülü aldıktan sonra direkt anneme verdim. Eve geçtik, annem ağladı. Ben de duygulandım tabii. Bütün memleket ödül konuşmamdan bahsetti. Ödülü almadan önce bir videom da var. “O gece bir konuşma yapacağım, bütün memleket beni konuşacak” demiştim. Sahneye çıkarken acayip heyecanlandım. Kafamda yüz tane konuşma vardı, hepsini unuttum. Kendi kendime ‘Hako, oğlum hakkını ver, sakın teşekkür edip inme’ dedim. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi.

◊ 22 yaşında zirveye tırmanmak senin için ne ifade ediyor?

Daha bir yere gelmeden anneme “Star doğurmak nasıl bir his” derdim. Annem “Salak bu çocuk” der, gülerdi. Biliyordum işler düzelecek. Bugün çok dikkat ediyorum şımarma triplerine girmemeye.

10 saat stüdyodan çıkmıyorum, dil öğrenmeye çalışıyorum. Bu yol ne gerektiriyorsa onu yapıyorum.

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‘ŞİMDİ ÇOCUKLARI BENİ İDOL BELLEDİ’

◊ Gelecek planların neler, müzik dışında hedeflerin var mı?

Otel ve restoran açmak istiyorum. Adım adım, sağlam ilerlemek istiyorum. Bir anda en tepeye çıkarsan düşebilirsin. Acelem yok, yaşım genç. Sanatçı bir işadamı olacağım.

◊ Bu süreçte yaşadığın en büyük zorluklar neydi?

Mental olarak zorlandığım anlar oldu. Sülaledeki herkesin benden utandığı bir dönem vardı. “Bu ne yapıyor” diye sorduklarında “Bir şeyler yapıyor” diyorlardı. Şimdi onların çocukları beni idol bellediler.

◊ Sahne dışındaki Hakan nasıl biri?

Kesinlikle aynıyım, beni başkalarından ayıran şey de bu. Ekstra yarattığım bir karakter yok. Magazinde, sahnede nasıl görüyorsan, öyleyim. Gerçek olduğum için beni seviyorlar. Kendimi ünlü ettim, birini taklit etmedim.

◊ Dışarıda gezerken seni hemen tanı-yorlar mı?

Gel çıkalım dışarı, o zaman görürsün tanıyorlar mı... Burada üç garsonla fotoğraf çektirdim (gülüyor).

◊ Parayı en çok neye harcarsın?

Kafamdaki yatırımlara. Yalan yok, bazen haddinden fazla kıyafet aldığım oluyor. Saat, takım elbise, eşofman... Ama gerek olmadıkça harcama yapmamaya çalışıyorum.

◊ Müzik dışında neler yaparsın?

Futbol oynarım, halı sahayı severim. Arada güzel restoranlarda yemek yerim. Gece kulüplerinde pek takılmam ama bazen denk gelirse giderim. Arabayla kendi kendime gezmekten de hoşlanırım.

◊ 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?

Çoluğumla çocuğumla inşallah. Kafamdaki iş planlarını gerçekleştirmiş, müzikte de istediği saygınlığı elde etmiş bir şekilde. Çok ekstrem hayallerim var ama onları gerçekleştirdiğimde güzel olacak. 10 yıla kesin evlenirim ama.

‘ÜZÜLMEZSEM DUYGUSAL PARÇA YAPAMAM’

◊ Yeni albümün ‘Obsesif’te 12 şarkı var. Seni en çok tatmin eden hangisi?

Hepsi tabii ki beni mutlu ediyor ama seçmem gerekirse ‘Sevmeyi Denemedin’ diyebilirim.

◊ Yazdığın sözler kurgu mu?

Değil, gerçek oldukları için şarkılarımın insanlara bu kadar geçtiğini düşünüyorum. Üzülmezsem duygusal parça yapamam. Önce üzüleceğim, sonra anlatacağım.

◊ ‘Esc*bar’ isimli şarkında “Hako yeni nesil Escobar / Alıyorum bir saate 35 bin dolar / Yazacak olan ona göre konser yazar” diyorsun. Sahne fiyatın 35 bin dolar mı?

Şu an belki zam gelmiştir, bilemem ama çorbamız kaynıyor diyelim (gülüyor). Diğer şarkılarımda da olduğu gibi, şarkılar gerçekler üzerine yazıldı.

◊ Albümünün adı gibi obsesif biri misin?

Kulaklarım bazı sesleri duymuyordu, o kadar çok dinliyordum ki her yerde kusur arıyordum. Müziği takıntı haline getiriyorum, evet.



‘RAP MÜZİĞİ BİR KALIBA SOKMAK YANLIŞ’

◊ “Popun yerini rap aldı” diyorlar, bu konuda ne düşünüyorsun?

Kesinlikle pop düşmanı değilim, böyle bir amacım ya da isteğim yok. Popun ve rock’ın olması lazım, ki zaten varlar. Ben sadece rap yapan biri değilim. ‘Aklına Ben Gelicem’ rock, ‘Sevmeyi Denemedin’ akustik bir şarkı. ‘Güzel ve İddialı’ da neredeyse pop. Sevdiğim müziği yapıyorum. Rap deyince herkesin aklına direkt dava anlatmak, isyan, toplumsal mesaj geliyor. Bu olmak zorunda değil, eğlenebilirsin. Tıpkı popta olduğu gibi. Mabel Matiz pop müzik yapıyor ama topluma mesaj verebiliyor. Rap müziği bir kalıba sokmak yanlış. Zamanla bu oturuyor, belli bir kitle bunu anladı.

◊ Rap dışında beğendiğin isimler kimler? Onlarla ortak proje yapmak ister misin?

Sezen Aksu, Cem Adrian ve Can Bonomo’yu seviyorum. Müzik dışında insan olarak da birbirimizi seversek elbette. “Sezen Abla neredesin, gel bir çay içelim” diyebileceğim insanlarla müzik yaparım. O yüzden bugüne kadar kimseyle şarkı yapmadım. İşe sadece iş olarak bakmam. Çalıştığım insanları sevmem lazım. Başkasının şarkısını söyleme konusunda da pek hevesli değilim.

◊ “Rap’i ergenler dinliyor, öyle ilerliyorlar” diyen de var...

Spotify istatistiklerime baktığımda 28-32 yaş arası dinleyiciler çok fazla. Onlara ergen diyorsak evet, ergenler beni dinliyor diyebiliriz. Konserlerime çocuğuyla gelen insanlar var. Her şarkımda bir şey anlatıyorum, insanlara duyguları geçiyor. Ben rap camiası kalıbında olmak istemiyorum. Ne o camiaya oynuyorum, ne kimseyle yarışıyorum ne de oradan dostum var. Beni herhangi bir rap’çiyle görüntü verirken göremezsin. Onları sevmiyorum demiyorum, herkes kendi işine bakıyor. Ben bir kalıp yaratmaya çalışıyorum. Herkesin oynadığı sahada top oynamıyorum. Sektörde üç-beş sene takılayım, sonra gideyim düşüncesinde değilim. Bu memlekette ve globalde hedefim kalıcı bir sanatçı olmak.