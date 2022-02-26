Bütçe dostu kapsül gardırop

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Kapsül gardırop, az ama öz giysi ve aksesuarlardan oluşan,kullanışlı ve zamansız bir gardırop demek. O nedenle bir kapsül gardırop yaratmaya kararlıysanız alışveriş yaparken seçimlerinize dikkat etmelisiniz. Hem kişisel stilinizi hem de hayat tarzınızı göz önünde bulundurmalı, gardırobunuzda halihazırda olanlarla nasıl farklı eşleştirmeler yapabileceğinizi düşünmelisiniz. 2022 podyumlarında öne çıkan bazı parçalar hem kapsül gardırop oluşturmak hem de geçiş mevsimlerinde kullanmak için ideal. İşte, sezon trendlerini göz önüne alarak kapsül gardırop yaratmak isteyenler için seçtiklerimiz...



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Bir süredir modanın demirbaşlarından olan oversize (bol kesim) blazer ceket bu yıl da sık sık karşımıza çıkıyor. Zamansız oluşu ve sayısız görünüme eşlik edebilmesi sayesinde ‘Ne giyeceğim’ ikileminde kaldığımız günlerin kurtarıcısı oluyor. Siyah, bej, gri ya da beyaz gibi daha nötr renklerde bir seçim yaparak daha sık kullanma olasılığını arttırabilirsiniz.Uzun etekler bir süredir podyumlarda görünmüyordu ama yıl başından beri Givenchy’den Chloé’ye kadar farklı markalarda karşımıza çıktı. Maksi etekleri bu listeye almamızın sebebiyseher mevsime kolayca uyarlanabilmeleri. Satenya da penye gibi daha mevsimsiz bir doku seçerek kışın kazaklarla, yaz aylarındaysa ince bluz ve tişörtlerle tamamlayabilirsiniz.Bu yıl hangi ayakkabı modeline baksak, neredeyse hepsinde platform tabanlara rastlıyoruz. Loafer’lar, sandaletler, botlar... Tercihiniz hangi ayakkabıdan yanaysa platform tabanlı olanları seçmenizi öneririz. Geceden gündüze birçok görünüme rahatlıkla uyarlayabilirsiniz.Blazer ceketlerin ve gömleklerin içerisinde havalı bir görünüm elde etmemizi sağlayan bra (sutyen) üstler bu sezon çok popüler. Özellikle triko olanlarını alışveriş listenize eklemenizi tavsiye ederim, zira kurtarıcı parçanız haline gelebilir.Özellikle ilkbahar/yaz sezonunda, kolejli stillerine gönderme yapan çizgi detaylı ve V yakalı trikolar atağa geçecek. Gömleklerin üzerinde, eteklerle veya denim ya da kumaş pantolonlarla tamamlayarak tek bir parçayla birçok farklı stil yaratabilir, aynı zamanda son moda görünebilirsiniz.Gucci’den Fendi’ye, Tory Burch’ten Loewe’ye birçok marka logo sevdasını bu sezon çantalara taşıdı. Kısa bir aradan sonra geri dönen bol logolu çanta trendi zamansız oluşuyla çok seviliyor.

KISA KISA...

Carrie Bradshaw’un ikonik çantası geri döndü



İz bırakan moda anlarıyla hafızalarımıza kazınan ‘Sex andThe City’ dizisinin yeni versiyonu ‘And Just Like That’ için Fendi ve dizinin başrol oyuncusu Sarah Jessica Parker yeni bir ‘baguette’ çanta tasarladı. Parker’ın canlandırdığı Carrie Bradshaw karakterinin 2000’lerin başlarında taktığı modelden ilham alarak hazırlanan bu yeni sürüm çanta, dizinin son bölümünde kullanıldı. Çarpıcı mor ve fuşya renkleriyle dikkatleri üzerinde toplayan yeni baguette şubat ortasında markanın internet sitesi üzerinden satışa çıktı.