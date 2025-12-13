‘Burası bir dizi seti mi, manken misin sen diye soruyorlar’

Haberin Devamı

Sosyal medyada popülerlik için dizi oyuncusu veya influencer olmanız şart değil. Bazen bir kestaneci de milyonları peşinden sürükleyebiliyor. Tabii biraz da yakışıklıysanız! Son haftalarda Karaköy Vapur İskelesi’nin yanı başında hiç eksik olmayan bir kalabalık var. Mısır ve kestane satan küçük bir esnaf arabasının önünde zaman zaman kuyruklar oluşuyor. İran’dan, Azerbaycan’dan, Endonezya’dan, Latin Amerika’dan ve özellikle Rusya’dan gelen turistler, onunla fotoğraf çektirmeden, hatta ailelerine canlı yayın açıp selam göndermeden Karaköy’den ayrılmıyor. Azerbaycan’dan gelen bir çifte “Siz neden çekiyorsunuz” diye soruyorum. Gülerek “Azerbaycan’da bütün kızlar bu oğlana âşık” cevabını veriyorlar. Tezgâha yanaşanların çoğu kadın, taktikleri aynı, önce mısır ya da kestane alıyormuş gibi yapıp ardından fotoğraf çektirmek.

TikTok ve Instagram’da videoları hızla yayılan Ağrı, Doğubayazıtlı Alper Temel (25) kimseyi kırmıyor. Farklı ülkelerden gelenlere onların dilinde ‘Privet’ (Rusça merhaba) deyip selam gönderiyor ve birlikte selfie çektiriyor. Ukrayna’dan gelen Natalie isimli bir diğer müşteri “Onu TikTok’ta gördük. Fotoğraf çektirebilmek için ikinci kez Türkiye’ye geliyoruz” diyor.

Karaköy’ün yeni ‘sosyal medya yıldızı’na dönüşen genç kestaneci Alper Temel’e bu yoğun ilgiyi, aldığı ilginç teklifleri ve değişen hayatını sorduk.

- Ne zamandır Karaköy’de mısır ve kestane satıyorsun?

Bu bizim baba mesleğimiz. Küçükken babamın yanına gelir, ona yardım ederdim. Liseyi bitirdikten sonra tekrar buraya, babamın yanına döndüm. Şimdi kardeşimle birlikte çalışıyoruz. Geçimimizi buradan sağlıyoruz. Ortalama 7-8 senedir Karaköy’deyiz.

- Bir anda nasıl bu kadar popüler oldun? İnsanlar neden akın akın gelmeye başladı?

Bizim genel olarak müşterilere yaklaşımımız hep güler yüzlü ve samimi. İnsanlara yabancı değilmiş gibi hissettiriyoruz. Önce Endonezyalı bir turist videomuzu çekip kendi ülkesinde paylaştı. Video 1,5-2 milyon izlendi. 5-6 ay sonra bu kez bir Latin Amerikalı turist çekti, o video da 6-7 milyon izlendi. Ardından İstanbul’u gezen Güney Koreli bir program ekibi bizi fark edip görüntü aldı, o da çok yayıldı.

Ardından geçen ay da Rus bir influencer geldi, video çekti ve paylaşımının üzerinden bir ay geçmeden 80 milyon izlenmeye ulaştı. Videolar bir de YouTube’a düşünce her yerden insanlar gelmeye başladı. Latin Amerika, Güney Kore, İran... Aklınıza gelebilecek birçok ülkeden fotoğraf çektirmeye ve sohbet etmeye geliyorlar.

Biz de kimseyi kırmıyoruz.

- Sosyal medyada bu kadar popüler olunca hayatında bir şey değişti mi? Çevren nasıl tepki veriyor? Satışlar arttı mı?

Turist yoğunluğu nedeniyle ufak bir artış oldu. Ama çevrem ve ailem şaşırmadı çünkü zaten insanların bana ilgisini görüyorlardı. Daha çok dışarıdan görenler şaşırıyor. Sosyal medyada komik yorumlar oluyor. ‘MİT mi, sivil polis mi, manken misin, bu bir dizi seti mi’ diye soranlara gülüyorum.

- Oyunculuk ya da şarkıcılık gibi bir hayalin var mı?

Bir gün bir televizyon kanalının ana haberi röportaj için gelince şaşırmıştım. Röportajda “Ne olmak istersin” diye sorulunca oyunculuk istediğimi söylemiştim. Sonra gerçekten Med Yapım’dan teklif geldi. Fatih Aksoy’la görüştüm, denemeler yaptım ama çok zor olduğunu fark ettim. Eğitim almak gerekiyor. Şimdilik düşünmüyorum ama ilgi azalınca belki tekrar deneyebilirim.

- Yani oyunculuğu denedin ama zor geldi, öyle mi?

Evet. Ezber ve mimik kısmı gerçekten çok zor. Bence eğitim şart. Bu yoğun ilgi sakinledikten sonra belki yeniden denerim.

‘Doğal halim bu’

- Gün içinde yanına gelip sana neler söylüyorlar? Günde kaç kişi fotoğraf çektiriyor?

Hafta sonları daha da artıyor ama günlük ortalama 100 kişiyle fotoğraf çektiriyorum diyebilirim. Ruslar, Endonezyalılar... Artık birkaçının dilini bile çözmeye başladım. Ailelerine selam göndermemi istiyorlar, sevgililerine video çekiyorum. Selfie, sesli mesaj... Hepsine yardımcı olmaya çalışıyorum.

- Kaşın, saçın... Hep bu kadar bakımlı mısındır? Günlük bakım rutinin var mı?

Gün içinde kendime özen göstermeye çalışıyorum. Zaten esnafız ve temiz olmak zorundayız. Aslına bakarsanız çok detaylı bir bakım rutinim yok. Saçımı tarayıp fön çekiyorum, sakalıma özen gösteriyorum. Yakışıklı olayım, kendimi göstereyim gibi bir derdim yok. Doğal halim bu.

‘Beni kızına isteyeceğini söyledi’

- Seni görmeye gelenlerden ilginç teklifler alıyor musun?

Evet, çok oluyor. “Gel seni Rusya’ya götüreyim”, “Almanya’ya götüreyim”, “İsviçre’de sana bakarım, hiç çalışmazsın” gibi şeyler söylüyorlar. Geçenlerde bir kadın beni kızına isteyeceğini söyleyip numaramı rica etti ama vermedim tabii. Yaşımı sorunca “Bana göre küçüksün, biraz daha büyük olsan ben alırdım seni” diye espri yaptı. Yani gün içinde böyle ilginç teklifler hiç eksik olmuyor (gülüyor).

- Çevredeki esnaf gördüğün bu ilgiye ne diyor?

Esnaf arkadaşlar çok mutlu. Çünkü beni görmeye gelen turistler burada yemek yiyor, alışveriş yapıyor. Onların işine de katkı sağlıyor. Aralarında şaka yapanlar oluyor. “Güzel kızlar hep sana geliyor, kıskanıyoruz seni” diye takılıyorlar.