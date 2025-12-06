Bukleler kontrol altında

Güncelleme Tarihi:
Sülfat içermiyor
Kérastase Curl Manifesto
Ömür Tekeli “Sülfatsız bu özel şampuan bukleleri kurutmadan temizler, yumuşaklık ve parlaklık sağlar. Kabarmaya karşı etkili” diyor. Esra Er Kursan, Hüseyin Polat, Gökhan Oktav, Murat Deler’in tavsiyesi. 250 ml, 2.050 lira
‘Yumuşak ve canlı’
Davines Curl Building
Elektriklenip kabaran saçları forma sokuyor. Evrim Bayraktar: “Bukleleri belirginleştiren ve saçı asla ağırlaştırmayan bir serum. Yumuşak, canlı bukleler için tercihim.” Hüseyin Polat, Gökhan Oktav da tavsiye ediyor. 250 ml, 1.550 lira
‘Ağırlaştırmadan...’
Urban Care Twisted Curls Hibiscus&Shea Butter
Pelin Hasçalık “Durulamadan kullanılan ürün, dalgalı ve kıvırcık saçlarda oluşan kabarma ve elektriklenmeyi kontrol altına alıyor. Saçı ağırlaştırmadan bukleleri belirginleştiriyor” diyor. Esra Er Kursan ve Evrim Bayraktar’ın da tavsiyesi. 175 ml, 204 lira
‘Nem dengesini sağlıyor’
Olaplex No.10 Bond Shaper
Temiz ve ıslak saça bölümler halinde, az miktarda uygulayabilirsiniz. “Jel nem dengesini sağlıyor ve kıvrılmalara etki ederek bukleleri belirginleştiriyor. Ağırlık yapmadan saçı ısıl işlemlerden de koruyor” diyor Sibel Berksoy. Ömür Tekeli’nin de favorisi. 200 ml, 1.480 lira
‘Kırık uçlara bakım yapıyor’
Fenty Hair The Homecurl Curl Defining Cream, Bukle
Sülfat, silikon ve mineral yağlar içermeyen ürünü Nilüfer Pazvantoğlu anlatıyor: “Kıvırcık saçların mükemmel görünümü için kullanılabilir. Jel krem kırık uçlara bakım yapıyor ve esneklik sağlıyor, kabarmayı önlüyor. Yanınızda taşıyabileceğiniz boyutu da var.” 340 ml, 2.589 lira
‘Kırılmayı azaltıyor’
Topicrem Karite
Ezgi Özkur “Bu maskedeki omega 9’dan zengin shea yağı, saçı besleyerek yumuşak bir yapı kazandırırken; amla özü kırılmaları azaltmaya yardımcı olur, büyümeyi destekler. İçeriğindeki panthenol saç derisini yatıştırır, gliserinse saça yoğun nem kazandırır” diyor. 250 ml, 1.605 lira
‘Özel formül’
Ashley Joy Frizz Control Hair Mask For Curly Hair
Maske, temiz ve nemli saça uygulanıyor, 5 dakika bekletildikten sonra durulanıyor. Esra Er Kursan: “Kıvırcık saçlar için özel olarak formüle edilmiş bu ürün, chia ve keten tohumu özleri sayesinde saç tellerini onararak nemlendiriyor ve kabarmayı etkili bir şekilde azaltıyor.” 30 ml, 69 lira
‘Günboyu formunu koruyor’
milk_shake Curl Passion Enhancing Fluid
Ömür Tekeli: “Krem-jel arası dokusuyla bukleleri ağırlık yapmadan belirginleştirir. Parlaklık ve kontrollü hacim
sağlar. Uygulandıktan sonra saçlar alttan yukarı doğru avuçta sıkılarak şekillendirildiğinde, gün boyu formunu koruyan bukleler ortaya çıkar.” 200 ml, 1.168 lira
Elektriklenmeye engel
Aveda Be Curly Advanced Styling Essential
Hüseyin Polat: “Durulanmayan bir mist ve bukle belirginleştirici. Nemli ortamlarda bile 72 saate kadar saçın elektriklenmesini önlemeye yardımcı oluyor. Saçı yüzde 92 oranında nemlendirirken 2 kata kadar parlak bir görünüm kazanmasını destekliyor.” 200 ml, 2.069 lira
Nazik tarama
Tangle Teezer Wet Detangler Naturally Curly Regular
Özellikle ıslak saçta kullanıma uygun. Pelin Hasçalık “Kıvırcık saçlara özel tasarlanan ve düğüm olmuş saçları açmayı sağlayan bu saç fırçası, kısa dişleriyle buklelerin daha belirgin olmasını sağlarken kabarıklığı azaltmaya yardımcı oluyor” diyor. 849 lira