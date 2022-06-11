Bu yıl hediye seçimi son dakikaya kalmasın

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Babalar Günü ilk kez ABD’de, 19 Haziran 1910’da, Washington’ın Spokane şehrinde kutlandı. 1966’da dönemin ABD başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımladı. 1972’deyse Başkan Richard Nixon’ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak kabul edildi.

Oyun oynamayı kim sevmez!

Melis Çalapkulu, Hürriyet Çocukla Hayat köşe yazarlarından

* Espor merkezi FDR’de profesyonel bilgisayarlarla oyun oynamak hoşuna gidebilir. Saati 18-30 lira.

* Star Wars babanızın kalbinde özel bir yer taşıyorsa, ona Darth Vader figürü hediye edebilirsiniz. Toyzz Shop, 145 lira.

* Ya da seveceği bir eser alabilirsiniz. Serkan Akyol’un 33x33 cm ‘Kafka’ posteri Hipicon’da 290 lira.

* Çanta taşımayı sevmeyenler için derin cepli şortlar kurtarıcı oluyor. Lee Cooper, 399.99 lira.

* Deniz tutkunu babanıza yelkenle tanışabileceği bir başlangıç eğitimi hediye edebilirsiniz. bodo.com, 650 lira.

* Tatile giderken rulo yapıp yanında götürebileceği bir tavla takımı onu çok mutlu edebilir. Tchibo, 400 lira.

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Kendine özen gösterenler için...

Neslişah Şatıroğlu, Hürriyet Ekler stil yazarı



* ‘Baba’ yazılı fincanlar bu günde verilecek en güzel hediyelerden. Lûgat 365, 75 lira.

* Parfüm ve duş jeli setleri hem şık hem uygun fiyatlı... Sephora Collection, 149 lira.

* Deri çantalar tablet veya defter-kalem taşımak için çok pratik. Ozpack, 349.90 lira.

* Trendlere gönderme yapan bir güneş gözlüğü alabilirsiniz. Osse, 625 lira.

* Her an yanında taşıyabileceği zamansız bir hediye: Lamy dolmakalem, 846 lira.

Müzikle ruhunu beslesin

Rachel Araz, sosyal medyada etkili kişi



* Çaysız yapamıyorsa Paşabahçe Hisli Şeyler çakı kupa, 115 lira.

* Bir klasik: Beymen Collection kartlık, 419 lira.

* Plajda şık görünsün. Bluemint Ice Bear deniz şortu, 890 lira.

* Müzik dinlemeyi seviyorsa JBL Tune 510BT kulaklık, 899 lira.

Teknolojiye meraklıysa...

Umut Fırat Eroğlu, Hürriyet Ekler teknoloji yazarı



* Kalp ritmini, egzersizlerini takip edebileceği bir saat. Huawei Band 6 Fara-B19 akıllı bileklik, 700 lira.

* Bakımlı babalara: Braun MGK3245 7in1 erkek bakım seti, 700 lira.

* Video ve fotoğraf çekerken işini kolaylaştıracak Joby HandyPod bluetooth’lu mini tripod kiti, 900 lira.

* Jabra Elite 3 True Wireless BT kablosuz kulak içi kulaklık, 1.000 lira.

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Sporundan eksik kalmasın

Tolga Akyıldız, müzik yazarı



* Pink Floyd hayranıysa Pull&Bear’ın tişörtlerini kaçırmayın. 260 lira.

* Sportif babaları mutlu etmek için: Ecgspor 21 kg dambıl seti, 272 lira.

* İçeceği her an yanında olsun diye: Stanley Trigger-Action termos, 320 lira.

* Araba kullanmayı seviyorsa: Spysoft kameralı dikiz aynası seti, 350 lira.

*Tarzına ve rahatına düşkünse: Vans siyah sneaker ayakkabı, 740 lira.

Hem sağlıklı hem lezzetli

Ebru Erke, Hürriyet Ekler gastronomi yazarı



* Etiler’deki Scarlet Steakhouse etçi ama kokteylleri de çok güzel.

* Sağlıklı beslenmeye önem veriyorsa organik lezzetleriyle ünlü Etiler’deki Overdose’u öneririm.

* Kahvaltı için Beykoz’daki Rita Çiftlik’i tercih edebilirsiniz.

* Kahve ve tatlı için Galataport Baylan’ı değerlendirin.