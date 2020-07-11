Bu yazÄ±n planÄ±: Ã–nce saÄŸlÄ±k, sonra yazlÄ±k

â€˜YAZ TATÄ°LÄ° BÄ°R ENDÃœSTRÄ° HALÄ°NE GELDÄ°â€™

2014â€™te sayfiye kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼ anlatan â€˜Sayfiyeâ€™ (Ä°letiÅŸim YayÄ±nlarÄ±) adlÄ± kitabÄ±n editÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlenen yazar TanÄ±l Bora anlatÄ±yor:

1950â€™li, 1960â€™lÄ± yÄ±llardan bugÃ¼ne sayfiyenin hayatÄ±mÄ±zdaki yeri ne yÃ¶nde deÄŸiÅŸti?

DeÄŸiÅŸimin bir yanÄ±nÄ± â€˜endÃ¼strileÅŸmeâ€™ olarak tanÄ±mlayabiliriz. Yaz tatili hem Ã¶lÃ§ek hem organizasyon bakÄ±mÄ±ndan bir endÃ¼stri haline geldi. EndÃ¼strileÅŸmesinin bir anlamÄ± da endÃ¼strileÅŸen bÃ¼tÃ¼n faaliyetler gibi tÃ¼ketim ve â€˜performansâ€™ yanÄ±nÄ±n baskÄ±n hale gelmesi... EÄŸlencede, dinlencede â€˜verimlilikâ€™ arayÄ±ÅŸÄ± arttÄ±. Buna baÄŸlÄ± olarak bir baÅŸka yanÄ±, bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de ÅŸehirli, tahsilli orta sÄ±nÄ±flara mahsusken yaygÄ±nlaÅŸmÄ±ÅŸ, popÃ¼lerleÅŸmiÅŸ olmasÄ±. Tabii sÄ±nÄ±fsal farklara baÄŸlÄ± kademelerle...

YazlÄ±k sahibi olmak bugÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™sinde bir gÃ¼vence mi?

YazlÄ±k sahibi olmak 15-20 yÄ±l Ã¶ncesine kadar orta sÄ±nÄ±f hayat planÄ±nÄ±n ve hayalinin sabit denebilecek bir unsuruydu. Son birkaÃ§ yÄ±lda bu ihtimal iktisadi nedenlerle belirgin bir biÃ§imde aÅŸÄ±ndÄ±. Ama ondan Ã¶nce de sanÄ±rÄ±m giderek aÅŸÄ±nÄ±yordu. Bir yandan â€˜kÄ±t kaynaklarÄ±nÄ±â€™ yazlÄ±ÄŸa baÄŸlamama eÄŸilimi gÃ¼Ã§lenirken diÄŸer yandan kÄ±ra veya deniz kenarÄ±na yazlÄ±k deÄŸil, kalÄ±cÄ± olarak taÅŸÄ±nma eÄŸilimi de belirdi. Bunlar, Ã¶zellikle de ikincisi, kitlesel eÄŸilimler deÄŸil ama dikkate deÄŸer.

SalgÄ±n sayfiye alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± bir sÃ¼re iÃ§in bile olsa deÄŸiÅŸtirir mi?

Muhakkak deÄŸiÅŸtirecek, deÄŸiÅŸtiriyor. Ä°mkÃ¢nÄ± olanlarÄ±n Ã§oÄŸu, yaz tatiline gitmekten haklÄ± ve doÄŸru olarak sakÄ±nÄ±yor. Gidebilecek olanlar da gÃ¶zleyebildiÄŸim kadarÄ±yla toplu bulunulan tesislerdense yazlÄ±k mÃ¼stakil ev tercih ediyor.

BAHÃ‡ELÄ°, MÃœSTAKÄ°L EVLERE TALEP ARTTI

Zafer Nerez, gayrimenkul danÄ±ÅŸmanÄ±



SalgÄ±n nedeniyle otelde konaklamak istemeyen Ã§ok kiÅŸi var. Bu da hem satÄ±lÄ±k hem kiralÄ±k yazlÄ±klara olan ilgiyi arttÄ±rdÄ±; bahÃ§eli, mÃ¼stakil evlere bir yÃ¶nelim sÃ¶z konusu. Bu tabii ki fiyatlara da yansÄ±dÄ±. Ã–zellikle Ã‡eÅŸmeâ€™de fiyatlar Ã¼st seviyelere geldi. KalabalÄ±ktan uzak siteler revaÃ§ta. MÃ¼ÅŸterilerimiz bilinÃ§li. Bizi aradÄ±klarÄ±nda Ã¶nden araÅŸtÄ±rma yapmÄ±ÅŸ; nereye bakacaklarÄ±nÄ±, nereye gideceklerini Ã¶ÄŸrenmiÅŸ oluyorlar. Bize sadece fiyatÄ± konuÅŸmak kalÄ±yor.

AYVALIKLILAR TOPRAÄžA DEÄžER VERÄ°YOR

Seyahat yazarÄ± Bahar AkÄ±ncÄ±

FoÃ§a, Ä°zmir

BozulmamÄ±ÅŸ bir yer. Halk istediÄŸi yerden denize girebiliyor. Ã‡ocukluÄŸumdan beri giderim, hiÃ§bir deÄŸiÅŸime uÄŸramadÄ±. DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel dondurmacÄ±sÄ± (Nazmi Usta Girit DondurmalarÄ±) da burada.

Bozburun, MuÄŸla

Hem pazarÄ±nÄ± seviyorum hem de buradaki pansiyon kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼... Ev kiralamak istemezseniz KocabahÃ§e Glampingâ€™e de gidip karavan ve Ã§adÄ±r ya da bungalovda kalabilir, izole bir tatil geÃ§irebilirsiniz.

SÃ¶ÄŸÃ¼t, MuÄŸla

GeliÅŸen bir bÃ¶lge... 10 yÄ±ldÄ±r gidiyorum ve SÃ¶ÄŸÃ¼tâ€™te Selimiyeâ€™ye nazaran daha bilinÃ§li, betona karÅŸÄ± daha duyarlÄ± bir halk olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yorum. Yerlileri SÃ¶ÄŸÃ¼tâ€™Ã¼ korumak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

KaÅŸ, Antalya

EylÃ¼l ve ekimde giderseniz olanaÄŸÃ¼stÃ¼ bir tatil yaparsÄ±nÄ±z. Tek bir merkezden oluÅŸmuyor. KaÅŸâ€™Ä± merkez alarak her gÃ¼n farklÄ± bir yere gidebilirsiniz: Kekovaâ€™ya, KalekÃ¶yâ€™e, antik Likya kenti Simenaâ€™ya...

AyvalÄ±k, BalÄ±kesir

AyvalÄ±klÄ±lar topraÄŸa Ã§ok deÄŸer veriyor. En iyi zeytin, zeytinyaÄŸÄ±, peynir ve sabun burada. Ã‡ok lezzetli balzamik sirkeler ve Madra DaÄŸlarÄ±â€™na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda Ã§ok iyi ÅŸaraplar tadabilirsiniz.

Tire, Ä°zmir

Ä°yi tarÄ±m yapÄ±lÄ±yor ve burada gastronomik bir hareket baÅŸladÄ±. GenÃ§ ve okullu ÅŸefler kÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¼Ã§Ã¼k lokantalar aÃ§tÄ±. Zeytini, zeytinyaÄŸÄ± Ã§ok lezzetli. MandÄ±ra kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ Tireâ€™de devam ediyor.

En iyi sosyal mesafe Pataraâ€™da

Saffet Emre TonguÃ§, HÃ¼rriyet Seyahat yazarÄ±

GeÃ§en hafta Ã‡anakkaleâ€™deki Adatepeâ€™ye gittim. TÃ¼rkiyeâ€™nin en iyi korunmuÅŸ kÃ¶ylerinden biri.ÂFoÃ§a, Bergamaâ€™daki Kozak YaylasÄ±, Urla, Karaburun da yazÄ± geÃ§irmek iÃ§in ideal yerler.

Cundaâ€™ya giderseniz, etraftaki ada ve koylarÄ± keÅŸfedersiniz. OvacÄ±k bence TÃ¼rkiyeâ€™nin Toskanaâ€™sÄ± gibi... AydÄ±nâ€™daki DoÄŸanbey, eski bir Rum kÃ¶yÃ¼ ve olaÄŸanÃ¼stÃ¼. SÄ±ÄŸacÄ±k hem antik bir ÅŸehir hem de denize girmek iÃ§in ideal.

YazÄ± Bozcaadaâ€™ya geÃ§irmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rseniz, Akvaryum Koyuâ€™na mutlaka gitmelisiniz. Antalyaâ€™da Olimpos ve Ã‡Ä±ralÄ± taraflarÄ±nÄ± Ã§ok severim. Hem denizi Ã§ok gÃ¼zeldir hem de fazla kalabalÄ±k deÄŸildir.

Patara, TÃ¼rkiyeâ€™deki en gÃ¼zel ve en uzun plajlardan biri. YazÄ± orada geÃ§irirseniz plajda, sosyal mesafe bir buÃ§uk metre deÄŸil, neredeyse bir buÃ§uk kilometre olur.