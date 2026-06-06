Bu yaz tarzımızda fark yaratacak mikro-trendler

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Bu yaz görmeye başladığımız bazı akımlar var ki tek başlarına sezonun ana trendi değiller ama her biri stili güçlendiren, görünümü daha kişisel ve iddialı hale getiren parçalar. Klasik değiller, fazla temiz veya kusursuz görünmeye çalışmıyorlar. Tam tersine tuhaf, nostaljik, biraz sportif, bazen çocukluk gardırobundan çıkmış gibi duruyorlar. Üstelik çoğu alışıldık güzellik anlayışının biraz dışında. Bunda genç jenerasyonun etkisi büyük. Z Kuşağı’nın mükemmel görünmekten çok kendini yansıtmaya yakın durması bu parçaların yükselişini anlamlı kılıyor.

TikTok bu yayılmayı hızlandırıyor, sonra gardıroplara giriyor. İşte o mikro-trendler...

Bol spor şortlar: Erkek gardırobundan çıkmış gibi duran, bol spor şortlar sezonun göze çarpan trendlerinden. Basket şortları da var, mayo şortlar da... İlk bakışta fazla spor durabilir ama trendin gücü burada. Bu şortlar feminen veya klasik parçalarla birleştiğinde daha güncel bir denge yaratıyor. Beyaz atletle, ince trikoyla, oversize (hacimli) gömlekle, babetle ya da zarif bir sandaletle giyildiğinde havalı bir yaz stili veriyor.

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Kemer gibi çantalar: Bel çantası bir süredir hayatımızda ama bu sezon daha farklı bir yere evriliyor. Artık klasik bel çantası değil; kemer gibi görünen, fonksiyonel, işçi kemerini andıran aksesuarlar öne çıkıyor. Kusursuz bir şıklık vaat etmiyor, hatta görünüme biraz kaba bir detay ekliyor. Mini etekle, bol pantolonla, keten elbiseyle, düşük bel şortla kullanıldığında kombini şehirli ve karakterli yapıyor.

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Aviator (pilot) gözlükler: Mini gözlüklerin dönemi tamamen bitti demek iddialı olur ama yazın enerjisi artık daha büyük modellere kayıyor. Özellikle aviator etkili, yüzü kaplayan gözlükler sezonun en net mikro- trendlerinden. Sade atlet, bol jean, mayo şortu ya da düz siyah elbise bile büyük bir gözlükle bambaşka bir yere taşınabiliyor.

Plastik babet ve sandaletler: Plastik sandaletler geçen yazdan beri geri dönüş sinyali veriyordu ama bu sezon bir de babet versiyonunu görüyoruz. Biraz oyuncağa benziyor ve çocukluk yazlarından kalma bir hissi var. Keten pantolonla, beyaz elbiseyle, şortla ya da kapriyle giyildiğinde stili güncelliyor.

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Katmanlı tişört ve atletler: İnce tişörtlerin üzerine atletler, kısa kollu üstlerin altına farklı renkte katmanlar, transparan dokuların içine sade parçalar... Biraz 2000’ler havası var ve doğru renklerle yapıldığında oldukça iyi duruyor. Özellikle beyaz, gri, kırmızı, pastel mavi tonlarının birlikte kullanıldığı katmanlar denenebilir.

Gösterişli ve zincir kemerler: İnce, görünmez aksesuarların yerine bu yaz daha belirgin kemerler geliyor. Zincir kemerler, metal detaylı modeller, kalın tokalar, takı gibi duran bel aksesuarları... Özellikle sade yaz parçalarının üzerinde görünümü bir anda değiştiriyor.

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HER TARZA UYGUN





Bu şortu oversize beyaz gömlek ve babetle eşleştirin. Adidas, 1.799 lira





Özellikle denim şortlarla çok yakışır. Derimod, 1.200 lira





Neredeyse yüzü kaplayan güneş gözlükleri çok seviliyor. Prada, 22.700 lira





Bu tek parça bir bluz ama siz de kendi ürünlerinizle katmanlı stiller yaratabilirsiniz. Stradivarius, 1.100 lira





Zincir kemerler yaz elbiselerinin en güzel eşlikçilerinden. Twist, 1.000 lira

KISA KISA

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Tavrı olan, güçlü bir gelinlik





Ünlü pop yıldızı Dua Lipa ve oyuncu Callum Turner, Londra’da evlendi. Sade nikâh töreninden geriye klasik bir gelinlik değil, tam Dua Lipa’ya yakışan güçlü bir stil kaldı. Lipa, Daniel Roseberry imzalı Schiaparelli Haute Couture etek-ceket takımıyla romantik gelinlik fikrinden uzaklaşıp daha cool ve iddialı bir yol seçti. Fildişi blazer, asimetrik etek, dantel detaylı korsaj, beyaz eldivenler ve geniş kenarlı şapkayla geçmişe de selam gönderdi. Zira bu görünüm Bianca Jagger’ın 1971’de Mick Jagger’la evlenirken giydiği ikonik Yves Saint Laurent Le Smoking elbisesini andırıyor. Dua Lipa bu tarzıyla prenses gelinlikten çok tavrı olan ve moda referansı güçlü bir anlayıştan ilerliyor.