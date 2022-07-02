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Bu yaz sağlıklı adımlar atalım

#Spor#Sağlık#Sağlıklı Yaşam
Bu yaz sağlıklı adımlar atalım

Terliklere ve sandaletlere kavuştuğumuz şu günlerde ayaklarımızın bakımlı görünmesine daha çok özen gösteriyoruz. Yumuşacık, sağlıklı ayaklara sahip olmak için uzmanların basit önerileri var: Limon ve şekerle peeling yapın. Bakım kremine sarı kantaron yağı ekleyin.

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Ayaklarımızın görünümü yaz aylarında daha da önem kazanıyor. Uzmanlara göre birkaç basit ritüelle bakımlı ayaklara sahip olmamız mümkün. Ölü derilerden kurtulmak, her gün aynı ayakkabıyı giymemek ve tırnaklarımıza da özen göstermek gerekiyor. İşte uzmanlardan ‘güzel adımlar’ için aldığımız tüyolar...

Sabah yumuşacık uyanmak için...
Suna Dumankaya, güzellik uzmanı

Hijyen

İlk adımda ayaklarınızın temizliğini sağlayın. Bu formülü günlük bakım rutininize ekleyerek mantar enfeksiyonundan da
korunabilirsiniz.

Ne lazım?

Sıcak suyla dolu bir leğenin içine 1 kahve fincanı sirke

* 1 çorba kaşığı kaya tuzu

*  1 tatlı kaşığı karbonat

Nasıl yaparım?

Ayaklarınızı 20 dakika bu suyun içinde bekletin.

PeelIng

Bir diğer adımsa ayakları törpülemek ve doğal ürünlerle peeling yaparak ölü deriyi atmak.

Ne lazım?

*  1 adet limon

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* 1 tatlı kaşığı tuz veya şeker

Nasıl yaparım?

Bir limonu sıkın ve içine ister tuz, ister toz şeker ekleyin. Ayaklarınızı bu malzemelerle ovun.

Nemlendirme

En son adım nemlendirme işlemi.

Ne lazım?

*  1 kahve fincanı vazelin

*  10 adet dövülmüş Aspirin

*  2 çorba kaşığı limon suyu

*  1 tatlı kaşığı lavanta yağı

Nasıl yaparım?

Tüm malzemeleri karıştırıp yatarken ayağınıza sürün. Pamuklu çorap giyin. Sabah kalktığınızda ayaklarınızın yumuşacık olduğunu göreceksiniz.

Bu yaz sağlıklı adımlar atalım

‘Nemli kalmaması önemli’
Dr. Güneş Ertürk, dermatoloji uzmanı

* Banyolarda topuklarınızı ponza taşı veya topuk törpüsüyle ovalayın. Ölü derileri atmak topukların kalınlaşıp çatlamasını engeller. Eğer kuruluk ve kalınlaşma sorununuz varsa sonrasında nemlendirici krem kullanabilirsiniz.

* Yumuşacık ayaklar için bakım kremi sürdükten sonra ayaklarınızı streç filmle sarın. Yaklaşık bir saat bekledikten sonra ayaklarınızın pamuk gibi olduğunu göreceksiniz.

* Ayak bakım kremlerinize ayçiçeğiyağı, Hindistan cevizi yağı, sarı kantaron yağı gibi bitkisel yağlar ekleyerek ürününüzü çok daha etkili bir hale getirebilirsiniz.

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* Ayaklarda ödem tırnakların bozulmasını ve topukların çatlamasını kolaylaştırır. Uzun süre ayakta kalmanızı gerektiren bir işiniz varsa, müsait olduğunuzda ayaklarınızı kalp hizasından yukarıda tutarak ödem oluşumunu azaltın.

* Ayak siğilleri virüs bulaşması sonucu oluşur. Havuz, deniz, hamam, sauna gibi ortamlarda mümkün olduğunca terliksiz dolaşmamaya çalışın.

* Tırnaklarınızı düz olacak şekilde kesin. Aşırı kısaltmamaya dikkat edin. Çok uzun bırakılan ya da çok derin kesilen tırnaklarda batık olabilir.

* Tırnaklarınızın rengini ve şeklini haftalık kontrol edin. Kalınlaşma, renk değişikliği veya sarı, beyaz lekeler varsa tırnak mantarı olabilir, dermatoloğa gösterin.

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* Ayaklarınızı temiz tuttuğunuz halde koku varsa dikkat! Parmaklarınızda bakteri üremiş olabilir. Kolayca tedavi edilir, dermatoloğunuzla görüşün. 

* Her gün aynı ayakkabıyı giymeyin. Sürekli kapalı ve terli ortamda bakteri ve mantarlar kolayca ürer, kokuya neden olur.

* Ayak mantarından korunmak için başkalarıyla ayakkabı veya terliğinizi paylaşmayın. Ayaklarınızı ıslak ve nemli tutmayın. Duş sonrası iyi kurulayın. Hatta parmak aralarını saç kurutma makinesiyle kurutabilirsiniz, pudra kullanabilirsiniz.

* Tırnağınızın bütünlüğü bozulunca mantar kapması kolaylaşır. Tırnağınız vurma, çarpma sonucu hasar alırsa veya uzun süre şekil bozukluğu olursa dikkat edin. Enfeksiyon iyice ilerlemeden doktora başvurun.

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* Nasır ayakkabıların ayağı vurması nedeniyle ortaya çıkabilir. Ortopedik ve rahat ayakkabılar giyin. Ayaktaki kemik çıkıntıları veya yürüme, basma bozuklukları da nasıra neden olabilir. Böyle bir sorun varsa ortopedi uzmanına danışın.

 

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#Spor#Sağlık#Sağlıklı Yaşam

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