Bu yaz ne okuyalım? Felsefeden edebiyata bir solukta...

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Çağdaş edebiyatın deneysel biçimlerine mi göz kırpmak istersiniz, yoksa duygu yoğunluğuyla öne çıkan kitaplara mı? Veya gerilimin sınırlarında dolaşan, psikolojik derinliği olan eserleri mi tercih edersiniz? Eğer bu yaz hangi kitapları okuyacağınıza karar vermediyseniz farklı mesleklerden, sektörlerden ‘iyi okur’ların önerileriyle hazırladığımız seçkiye göz atabilirsiniz.

‘Bir kolye olsa boynumdan çıkarmazdım’

Ceylan Taş, yazar

Felsefe ve edebiyat arasında gidip gelen metinleri okumayı seven Ceylan Taş favori kitaplarını paylaştı:

‘Hep Aynı Boşluk’, Ahmet Hamdi Tanpınar (Dergâh Yayınları): “Bu kitap bir kolye olsa boynumdan hiç çıkarmazdım. ”

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‘Denemeler’, Ralph Waldo

Emerson (Can Yayınları):

“‘İnsanın Görkemi’ isimli kitabını su gibi içtikten sonra ‘Herhangi bir konuda başka ne demiş’ merakıyla listeme ekledim.”

Taş’ın diğer önerileri:

‘Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar’, Arthur Schopenhauer

(İş Bankası Kültür Yayınları)

‘İnsan ve Sembolleri’, Carl Gustav Jung (Kabalcı Yayınları)

‘Kıyamet Emeklisi’, Şule Gürbüz (İletişim Yayınları)

‘Ahlak Mektupları’, Seneca

(Jaguar Kitap)

‘Direkt okuruyla konuşuyor’

Doğu Yücel, yazar ve senarist

Bu yaz okumak üzere seçtiği kitaplarla Doğu Yücel hem klasik anlatıların izini sürüyor hem de çağdaş edebiyata göz kırpıyor.

‘Peter Schlemihl’in Acayip Sergüzeşti’, Adelbert von Chamisso (Can Yayınları): “Bu kitabı epeydir merak ediyordum, ‘Faust’un esin kaynaklarından biri. Çevirisini Sabahattin Ali’nin yapması da bir başka cazibe unsuru.”

‘Gözlerini Kaçırma’, Irmak Zileli (Remzi Kitabevi): “Bu kitap özellikle radarımda çünkü ‘sen’ hitabıyla yazılmış. Böylece direkt okuruyla konuşuyor ve karakterle özdeşleştiriyor sizi.”

Yücel’in diğer önerileri:

‘Büyük Burundún Burundá Öldü’, Jorge Zalamea (SRC Kitap)

‘Fukaranın Ahı: Şahane Atasözleri Defterim’, Başar Başarır (İthaki Yayınları)

‘Son Konuşmamızdan Sonra Her Şey Daha Kötü Oldu’, Eric LaRocca (İthaki Yayınları)

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Bir ‘BookTuber’ın rafından

Ebru Aykaç, kitap alanında içerik üreticisi

Çektiği kitap videolarıyla tanınan Ebru Aykaç, YouTube kanalında kitapların etrafındaki düşünsel

dünyadan söz ediyor. Yaz için hazırladığı liste şöyle:

‘Benim Adım Lucy Barton’, Elizabeth Strout (Domingo Yayınları): “Strout’un yeni çıkan bu romanı dilimize çevrildiği anda listeme girdi. ‘Olive’ serisi kitaplarını okuyup da hayran kalmayan var mı?”

‘Denizin Gelini’, Eman Quotah (Livera Yayınları): “Kültürel çatışma, göç ve aile bağlarını irdeleyen güçlü bir kurguya sahip.”

Aykaç’ın diğer önerileri:

‘‘Kırmızı Buğday’, Ahmet Büke

(Can Yayınları)

‘‘Köpek Murakami’, Ramiro Carsi (Olvido Kitap)

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‘‘Şehir ve Belirsiz Duvarları’,

Haruki Murakami (Doğan Kitap)

Ezber bozan anlatılar

Nazlıcan Yöney, girişimci-yazar-tasarımcı

Sanat koleksiyonerliğinden kadın bedeni üzerine yazılmış ezber bozan kitaplara Nazlı Yöney’in seçtiği eserler farklı anlatılar sunuyor.

‘Adam Smith’in Yemeğini Pişiren Kimdi?’, Katrine Marçal (Koç Üniversitesi Yayınları): “Ekonomi hep erkeklerin gözünden anlatıldı, oysa görünmez elin ardında görünmez kadın emeği vardı. Kitap, ev içi emeği merkeze alarak ekonomi tarihini feminist bir perspektiften yeniden sorguluyor.”

‘Az Parayla Büyük Sanat Eserleri Satın Alma Rehberi’, Erling Kagge (Alfa Kitap): “Sanat koleksiyonerliği göz korkutucu olabilir; galeriler, fuarlar, bilmem kaçıncı edisyon, kürasyon, bol sıfırlı fiyatlar ve kasıntı tipler… Hele cebindeki para sınırlıysa, nereden başlayacağını bilemezsin. Bu kitap sanatla kurduğun bağın banka hesabınla değil, bakışının derinliğiyle ilgili olduğunu söylüyor.”

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Yöney’in diğer önerileri:

‘Lezzetli Fransa Tarihi’, Stéphane Hénaut&

Jeni Mitchell (Say Yayınları)

‘Olağan Psikopatlar’, Kevin Dutton

(Domingo Yayınevi)

‘Havva’, Cat Bohannon

(Hep Kitap)

Güçlü metinler...

İpek Dadakçı, kitap alanında içerik üreticisi

Okuma listesini güçlü kadın anlatıları, ekolojik distopyalar ve kültürel belleğe dair metinler etrafında şekillendiren İpek Dadakçı için bazı kitaplar annelik deneyimiyle yeni anlamlar kazanmış.

‘Western Lane’, Chetna Maroo (Delidolu Yayınları): “Göçmen bir kız çocuğunun, annesinin kaybıyla başa çıkma sürecini anlatıyor. Kısa ama güçlü bir metin.”

‘Bir Ömrün Emeği’, Rachel Cusk

(Yapı Kredi Yayınları): “Yeni anne olduğum dönemde bu kitabın yayımlandığını görmek çok heyecanlandırdı beni.”

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Dadakçı’nın diğer önerileri:

‘Strega’, Johanne Lykke Holm

(Livera Yayınevi)

‘Asi… Asi’, Ayla Kutlu (Bilgi Yayınevi)

‘MANIAC’, Benjamin Labatut

(Can Yayınları)

Yoğunluk ve duygusal derinlik

Nezaket Erden, oyuncu

Bu yaz okuma rotasını sezgisel

olarak belirlediğini söyleyen Nezaket Erden, Nobel Ödüllü yazar Annie Ernaux’nun kitaplarında yakaladığı yoğunluk ve duygusal derinlikten yola çıkarak bir okuma listesi oluşturdu.

‘Vejetaryen’, Han Kang (April Yayıncılık): “Annie Ernaux’nun kitaplarında hissettiğim yoğunluğu bu yaz Han Kang’da bulabileceğimi düşünüyorum.”

‘Kairos’, Jenny Erpenbeck (Can Yayınları): “Melikşah’ın (Altuntaş) hediye ettiği kitapların hepsini bugüne dek çok severek okudum. Bu kitap da onlardan biri.”

Erden’in diğer önerileri:

‘Vaat’, Damon Galgut (Delidolu Yayınları)

‘Utanç’, J. M. Coetzee (Can Yayınları)

‘Güven’, Hernan Diaz (İthaki Yayınları)

Tıpkı filmlerindeki gibi

Özcan Alper, yönetmen

Sinemasında tarih, hafıza, göç ve kimlik meselelerini ustalıkla işleyen yönetmen Özcan Alper oluşturduğu okuma listesinde de benzer temalara odaklanıyor.

‘Göçebeler, Dünyamızı Şekillendiren Gezginler’, Anthony Sattin (Yapı Kredi Yayınları): “Herkesin kendini yersiz yurtsuz hissettiği bir zamanda, yer değiştirme özgürlüğüne ve özgür olmaya dair bir kitap. Başlangıçtaki Göbeklitepe ve Çatalhöyük anlatıları ayrı bir sürpriz.”

‘Annem Öldü mü’, Vigdis Hjorth (Siren Yayınları): “Kitaplarından ‘Miras’ı çok etkilenerek okumuştum, bu yeni roman da aileyle hesaplaşma meselesini çok yalın ama çarpıcı bir dille anlatıyor.”

Alper’in diğer önerileri:

‘Rehine’, Guy Delisle (Karakarga Yayınları)

‘Çiçeklenmeler’, Melisa Kesmez (İletişim Yayınları)

‘Hayalperest’, Pam Munoz Ryan&Peter Sis

(İthaki Yayınları)

Gözlemci bir okurun listesi

Özgün Sönmez, kitap alanında içerik üreticisi

Listesini oluştururken önceki okuma deneyimlerinden yola çıkan Özgün Sönmez kadın odaklı eserlere ve kurmacaya ağırlık veriyor.

‘Bir Düğün Gecesi’, Adalet

Ağaoğlu (Everest Yayınları):

“Ağaoğlu’nun ‘Ölmeye Yatmak’ kitabı beni çok etkilemişti. Devamına hemen girişmememin sebebi

okumaya kıyamayışımdı sanırım.”

‘Stepford Kadınları’, Ira Levin (İthaki Yayınları): “Kadının konumu, bunun kapitalist dünyadaki yansıması ve kafa karıştırabilecek sonu üzerine konuşmak çok keyifli olacak.”

Sönmez’in diğer önerileri:

‘Bu İlişkiyi Konuşmalıyız’, Gülcan Özer (Kronik Kitap)

‘Kumandanı Öldürmek’,

Haruki Murakami (Doğan Kitap)

‘Papirüs-Antik Dünyada Kitapların İcadı’, Irene Vallejo (Bilgi Yayınevi)

Mitlerden sanat tarihine...

Selin Mert Yanar, psikolog

Sanat, sanat terapisi, yaratıcılık, mitoloji ve insanı anlamaya dair anlatılar Selin Mert Yanar’ın listesinde öne çıkıyor.

‘Sanatın Mitolojisi’, İsmail

Gezgin (Sel Yayıncılık):

“İnsanları sanat yaratmaya yönelten ihtiyaçlarını anlamak istediğim için bu kitabı seçtim.”

‘Sanat Bilmenin Bir Yoludur’,

Pat B. Allen (Sola Unitas): “Pratiklerle derinleşmek istediğim için bu kitabı listeme ekledim. Uygulamaya yönelik bir kitap.”

Yanar’ın diğer önerileri

‘İçimdeki Mücevher’, Anne Llenas (Nesin Yayınevi)

‘Deli Dumrul’un Bilinci’, M. Bilgin Saydam (Metis Kitap)

‘Sanatçının Yolu’, Julia Cameron (Butik Yayıncılık)

Geçmişe, belleğe, kayıplara dair

Şebnem İşigüzel, yazar

Kitapları seçerken bazen bir yazarla tanışıklığı belirleyici olmuş, bazen de yıllar önce okunan bir romanın hatırası... İşte Şebnem İşigüzel’in favorileri:

‘Şimdi Buradaydı’, Irmak Zileli (Everest Yayınları): “Zileli’nin anlatısına duyduğum güvenin etkisiyle listemde.”

‘Özlem Tuvale Sığmıyor’, Karl Ove Knausgaard (Monokl Yayınları):

“Edvard Munch sevdiğim bir ressam.

Bu da onun bir tür biyografisi. İlk kitabım ‘Hanene Ay Doğacak’ın 32 yıl önceki ilk kapağı onun bir resmiydi.”

İşigüzel’in diğer önerileri:

‘Edebiyat, Psikanaliz ve Başka Meseleler’, Bülent Somay (Metis Kitap)

‘İlyada’, Homeros (Everest Yayınları)

‘Yağmurdan Sonra’, William Trevor (Yüz Kitap)

Aile dinamikleri, ilişkiler üzerine...

Duygu Özdemir, editör-kitap alanında içerik üreticisi

@1kitap.1mekan adlı Instagram hesabından edebiyatla günlük hayat arasında bağ kuran paylaşımlar yapan Duygu Özdemir’in listesindeki kitaplar duygu yoğunluğu yüksek metinlerden oluşuyor.

‘Değişmek’, Édouard Louis (Can Yayınları):

“Yazarın diğer kitaplarında parça parça anlattığı hayat hikâyesini bu kez filtresiz bir şekilde okuyoruz: Yazarlığa başlama süreci, aile dinamikleri, ilişkileri…”

Özdemir’in diğer önerisi:

‘Dokuz Kere Şaşkınlık’, Alberto Ruy Sánchez (Epona Kitap)

Karanlık koridorlarda geziyor

Hakan Bıçakcı, yazar

Yaz okumalarına gerilimin sınırlarında dolaşan, psikolojik derinliği yüksek kitaplarla

başlayan Hakan Bıçakcı suçun değil, kurbanın gözünden anlatılan hikâyelere yöneliyor.



‘Soğuk Ter’, Pierre Boileau-Thomas Narcejac

(İş Bankası Kültür Yayınları): “Alfred Hitchcock’un

‘Vertigo’ filmine ilham veren roman, kaygının ve belirsizliğin ne kadar etkileyici biçimde yazılabileceğini gösteriyor.”

Bıçakcı’nın diğer önerisi:

‘Şeytani’, Pierre Boileau-Thomas Narcejac

(İş Bankası Kültür Yayınları)

Zihnimizi besleyecek eserler

Ali Elmacı, ressam

Temmuz sonunda açılacak ‘Ölülerin Eliyle Sev Beni’ adlı sergisine hazırlanan Ali Elmacı tıpkı sergisindeki gibi kitap seçkisinde de karanlık ve gölge kavramlarını merkezine alıyor.

‘Gölgeler: Düşen Gölgenin Batı Sanatında Tasviri’, E. H. Gombrich (Everest Yayınları)

‘Gölgeye Övgü’, Cuniçiro Tanizaki (İthaki Yayınları)

‘Manzaralar’, John Berger

(Metis Kitap)

‘İstanbul İstanbul’, Burhan Sönmez (İletişim Yayınları)

Halil Altındere, sanatçı

Kitaplarını bilimkurgu, çağdaş edebiyat ve görsel kültürün kesiştiği noktalardan seçen Halil Altındere gezegenin kırılganlığına, türlerarası karşılaşmalara ve sanatın dönüştürücü gücüne odaklanıyor.

‘Veda Etmiyorum’, Han Kang

(April Yayıncılık)

‘Her Şey Konuşacak’,

Melida Tüzünoğlu (April Yayıncılık)

‘Dünyalılar’, Özgür Mumcu

(April Yayıncılık)

‘Yörüngede’, Samantha Harvey

(İş Bankası Kültür Yayınları)

Tuğçe Isıyel, psikoterapist-yazar

Zihinsel açıdan onu besleyecek metinlere yönelen Tuğçe Isıyel, mesleğine yönelik okumalar da planlıyor.

‘Ay Işığında Satori’,

Bora Ercan (Alef Yayınevi)

‘Bu Cenazeyi Bana Lütfeder

misiniz?’, Didem Ünal Demir

(Everest Yayınları)

‘Dip Akıntıları’, Kirsty Bell

(Siren Yayınları)

‘Polivagal Teori: Duyguların, Bağlanmanın, İletişimin, Özdüzenlemenin Nörofizyolojik Temelleri’, Stephen W. Porges (Psikonet Yayınları)