Bu yaz konsersiz geçmez

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*KONSER





-Melis Fis 20 Temmuz Cumartesi 16.00’da Mask Beach’te. 18 yaş sınırı yok. Bilet fiyatı 300 lira.

-Athena 20 Temmuz 21.00’de BtcTurk Vadi Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 550 ila 1.850 lira.

-Gökhan Türkmen 20 Temmuz 22.00’de Dorock XL Venue-Fitaş Sahnesi Taksim’de. Bilet fiyatı 400 ve 450 lira.

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-Kalben 20 Temmuz 22.00’de Zai Yaşam Bodrum’da konser verecek. Bilet fiyatı 1.284 lira.

-Hande Yener 21 Temmuz Pazar 16.30’da İzmir, Alaçatı Kali Beach’te sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 990 ve 2.350 (plaj ve konser) lira.

-Melike Şahin 21 Temmuz 21.00’de BtcTurk Vadi Açıkhava’da olacak. Bilet fiyatı 800 ila 2.500 lira.

-Pink Martini 21 Temmuz 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Bilet fiyatı 1.250 ila 3.000 lira.

-Dünyaca ünlü İngiliz grup Massive Attack 23 Temmuz Salı 21.00’de Parkorman’da konser verecek. Bilet fiyatı 2.300 ve 3.500 lira.

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-İzlandalı rock grubu KALEO 24 Temmuz Çarşamba 18.00’de KüçükÇiftlik Park’ta sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.200 ve 2.100 lira.

-Gülşen 24 Temmuz 21.00’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 849 ve 1.099 lira.

-Heavy metal dünyasının ünlü gruplarından Judas Priest 24 Temmuz 21.00’de Parkorman’da konser verecek. Bilet fiyatı 2.300 ila 4.550 lira.

-Aziza Mustafa Zadeh 25 Temmuz Perşembe 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 550 ila 4.000 (protokol) lira.

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-Brek 25 Temmuz 22.00’de Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı 300 lira.

-Mabel Matiz 26 Temmuz Cuma 21.00’de BtcTurk Vadi Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 1.200 ila 3.000 lira.

-Latin müziğin eskimeyen grubu Gipsy Kings 26 Temmuz 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 720 ila 5.500 lira.

-Can Bonomo 26 Temmuz 21.00’de Ankara CerModern’de konser verecek. Bilet fiyatı 500 lira.

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-Pentagram 26 Temmuz 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya’da. Bilet fiyatı 350 ve 3.000 (VIP) lira.

-Emre Altuğ 26 Temmuz 22.00’de Dada Salon Kabarett’de sahneye çıkıyor. Bilet fiyatı 2.600 (yerli içecek dahil) ila 5.850 (yemekli) lira.

*GECE

-Mahsun Kırmızıgül 20 Temmuz Cumartesi 22.00’de Çeşme Günay’da. (0532) 503 90 90

-Alya 20 Temmuz 22.00’de 888 Private Bodrum sahnesinde. (0516) 169 08 88

-Linet 20 Temmuz 22.30’da Yeni Gazino’da. (0532) 500 28 69

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-Rafet El Roman 20 Temmuz 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

-Baran Bayraktar 20 Temmuz 00.00’da Korto İstanbul sahnesinde olacak. Rezervasyon için: @kortoistanbul

-Begüm Obiz 21 Temmuz Pazar 00.00’da Rise’n’Fall Suadiye’de. Rezervasyon için: @risenfallsuadiye

-Ceyda Mazalto 21 Temmuz 00.30’da Barınak Türkbükü sahnesinde. Rezervasyon için: @barinakturkbuku

-Berk Sunal 24 Temmuz Çarşamba 23.00’te Alaçatı Boop’ta setin başında olacak. Rezervasyon için: @boop_alacati

-Serdar Ortaç 25 Temmuz Perşembe 22.30’da Şerefe Alaçatı’da. (0533) 671 45 08

-Derya Bedavacı 25 Temmuz 23.00’te Cahide Alaçatı’da olacak. (0232) 729 99 90

-Hakan Altun 26 Temmuz Cuma 23.00’te Jolly Joker Private Alaçatı sahnesinde. (0850) 549 01 38

*FESTİVAL





-Babylon Soundgarden bu yıl Parkorman’da festivalcilere kapılarını açıyor. 20-21 Temmuz Cumartesi ve Pazar gerçekleşecek festivalde konserlerin yanı sıra aktiviteler düzenlenecek. 20 Temmuz Cumartesi Floating Points, Mount Kimbie, berlioz (DJ), Jakuzi ve Flür; 21 Temmuz Pazar ise Ezra Collective, Greentea Peng, Emir Taha ve Garan Garan festivalcilerle buluşacak. Bilet fiyatı 750 (tek gün) ve 1.000 (kombine) lira.

-21. Gümüşlük Müzik Festivali 25 Temmuz Perşembe 21.00’de Michael Bulychev-Okser ve Miriam Davis konserinin ardından yine Zefirya Kültür Merkezi sahnesinde Gülsin Onay’ın performansıyla devam edecek. Bilet fiyatı 248 (öğrenci) ve 448 (tam) lira.

*SERGİ





-X Media Art Museum ‘Alice Harikalar Diyarında’ sergisini ziyaretçilerle buluşturuyor. Sergi etkileyici görselleri ve özel efektleriyle sanat meraklılarını adeta büyülü bir yolculuğa davet ediyor. Lewis Carrol’un zamansız klasiği dijital sergi deneyimiyle yaz boyunca DasDas Ataşehir’de görülebilecek.

-Beyoğlu, İstiklal Caddesi’ndeki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, ‘İstanbul’un Resmi’ sergisini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. İş Bankası koleksiyonundaki İstanbul temalı 300’e yakın resimden oluşan sergi sanatçı gözüyle İstanbul’a bakışı ortaya koyuyor. 20. yüzyıl ortaları İstanbul'unun birer görsel belgesi olan eserlerde İstanbul'un çiçekleri, tekneleri, sokakları veya mevsimleri gibi konular öne çıkıyor. Sergi eylül ayına kadar açık.

-Karaköy, Bankalar Caddesi’ndeki Schneidertempel Sanat Merkezi, Varol Özkoçak’ın ‘Heykel ve Kolaj Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. Mesleki yaşamına diplomat olarak başlayan sanatçının sergisinde bronz, pişmiş toprak, alçı ve polyester gibi farklı malzemelerin kullanıldığı 50’den fazla heykelin yanı sıra 70’ten fazla soyut resim var. Özkoçak’ın özgün düş gücü ve yaratıcılığının öne çıktığı sergi 15 Ağustos’a kadar görülebilir.

*DJ





-İsveçli elektronik müzik ikilisi Adriatique 20 Temmuz Cumartesi 17.00’de Maximum UNIQ Açıkhava’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.100 ila 2.500 (sahne arkası) lira.

-Alman house müzik ikilisi Booka Shade 20 Temmuz 20.30’da Klein Phönix’te. Bilet fiyatı 450 ila 3.000 (backstage) lira.

*TİYATRO

-Dirmit’in gözünden şehir mücadelesi





Latife Tekin’in aynı isimli romanından uyarlanan oyun Hakan Emre Ünal rejisi ve Nezaket Erden’in tek kişilik performansıyla sahneleniyor. ‘Sevgili Arsız Ölüm’ köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin mücadelesini ailenin en küçük kızı Dirmit’in gözünden anlatıyor. 23 Temmuz Salı 21.00’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda izlenebilir. Bilet fiyatı 435 ila 810 lira.

-Kadına bakış





Shakespeare’in ölümsüz eseri ‘Hırçın Kız’dan uyarlanan ‘Şirreti Evcilleştirmek’ Kemal Aydoğan yönetmenliğinde izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Erkek gözüyle kadına bakışın yüzyıllar geçse de değişmediğini konu alan iki perdelik oyunda Melis Birkan, Timur Acar, Uluç Esen, Sedat Küçükay, Elif Gizem Aykul, Gürsu Gür, Çağlar Yalçınkaya, Ali Büyükkartal, Yasin Yürekli rol alıyor. 25 Temmuz Perşembe 20.30’da Moda Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 310 ve 420 lira.

-Yalnızlığa çare bulunabilir mi?





Amerikalı yazar Joseph Kesselring’in ‘Arsenic and Old Lace’ adlı oyunundan Nedim Saban’ın uyarladığı ‘Ahududu’ hem trajediyi hem komediyi bir arada izleyiciye sunuyor. İki yaşlı kadının acıdıkları yalnız insanlar için bulduğu çareyi konu edinen oyunda Melek Baykal, Suna Keskin, Nedim Saban, Bülent Seyran, Cem Güler, Birol Engeler, Özgür Yetkinoğlu, Müge Kement ve Murat Turhan’ı izliyoruz. 25 Temmuz Perşembe 21.00’de Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da. Bilet fiyatı 555 lira.

*ATÖLYE





-Ataşehir Finanskent Mahallesi’ndeki Cooking Class Academy’de 21 Temmuz Pazar 11.00’de kruvasan atölyesi var. Atölyede katılımcılara hamur yoğurma, yağla katlama, şekillendirme, mayalama ve pişirme teknikleri anlatılacak. Bilet fiyatı 2.500 lira.

-Kadıköy, Koşuyolu’ndaki EKS Mutfak Akademisi pasta ve ekmek yapımı konusunda kendini geliştirmek isteyenler için ‘Tarifname Temel Pastacılık Eğitimi’ adıyla bir atölye düzenliyor. Etkinlik kapsamında pasta yapımı, tiramisu, cheesecake, kurabiye, kek, sütlü ve şuruplu tatlılar, soğuk tatlılar, tart ve kiş yapımı, ekmek ve çikolata yapımı gösterilecek. 8 haftalık programın ilk dersi 23 Temmuz Salı 15.00’te. Bilet fiyatı 12.000 lira.