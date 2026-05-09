Bu yaz eteklerimiz zil çalacak

Moda dünyasının dişilliği yeniden kucakladığını; silüeti kapatan, maskülen parçaların artık tek güç tanımı olmaktan çıktığını birkaç hafta önceki yazımda anlatmıştım. Bana kalırsa eteklerin yükselişi de tam olarak bu dönüşümle alakalı. Bu yıl etek sadece feminen bir parça değil; karakter kuran, silüet değiştiren, kombinin bütün tonunu belirleyen bir ana oyuncu haline geldi. Mağazalarda seçenek de çok. Sezonun öne çıkan altı etek trendine birlikte bakalım.

Dantel detaylılar: Dantel uçlu slip (genellikle saten, düz) etekler, seksi tavrıyla bu yazın en romantik ama aynı zamanda kolay uyarlanabilir parçalarından. Eteğin ucundaki dantel detayı bütün görünümün havasını değiştiriyor; basit beyaz tişörtü bile havalı gösteriyor. Beyaz, krem, pudra, şeftali ve bej tonları romantik tarafı güçlendirirken siyah dantelli slip etekler minimal ve şehirli bir alternatif yaratıyor. Dantel eteği mutlaka romantik bir bluzla giymek de gerekmiyor. Beyaz tişört, oversize (geniş kesim) gömlek, ince triko, düz sandalet ya da deri ceketle daha modern duruyor.

Düşük bel midi etekler: Akla hâlâ 2000’lerin fazla açık, iddialı silüetleri geliyor olabilir ama bu sezon düşük bel etek daha rafine bir yerde duruyor. Özellikle midi boyda, kalçaya oturan ama bedeni sıkmayan formlar sezonun güncel parçalarından. Tory Burch ve Chanel 2026 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarında düşük bel etekleri daha sofistike, iş hayatına uyarlanabilir şekilde yorumlamış. Buradaki püf noktası belin açıkta kalması değil, bel çizgisinin aşağı inmesiyle oluşan rahat tavır. Yani bu trendi crop üstle giymek zorunda değiliz. Uzun gömlekler, bol trikolar, ince kemerler ve minik topuklularla uyumlu oluyor.

Denim etekler: Bu sene denim eteğin en iyi halini; fazla bohem ya da fazla genç kız tarzı olmayan versiyonlarını görüyoruz. Düz kesimli midi denim etekler beyaz atlet ve deri sandaletle şehirde, gömlek ve babetle ofiste, bikini üstü ve hasır çantayla tatilde kullanılabilir. Yani denim eteği 2026’ya taşıyan şey doğru şekilde

eşleştirme.

Hacim geri döndü: Balon etek yanlış tercihlerle kostüm gibi durabilir. Ama uygun eşleştirmeyle sezonun en eğlenceli parçalarından biri oluyor. Bu sezon Prada’nın yükselttiği balon etekler sportif ceketler, poplin gömlekler ve minik topuklularla yakışıyor. Balon mini eteklerse düz atlet, ince triko ve baskılı tişörtlerle giyilebilir. Balon midilerse minimal sandalet ve küçük çantayla daha sofistike durabilir.

Mini şort etekler: Tenis kortu estetiği, preppy (kolejli) stili, balerin etkisi ve 2000’ler (Y2K) mini etek havası birleşiyor.

Dior’un 2026 İlkbahar/Yaz podyumunda Y2K etkili mini eteklerini gördük. Bu dönüşün en giyilebilir versiyonlarından biri şort etekler. Çünkü mini görüntü hâlâ var ama günlük hayata daha kolay uyum sağlıyor.

Asimetrikler: Bu sezon eteklerde en güçlü detaylardan biri asimetri; en sade kombine bile hareket katıyor. Etek ucu asimetrisi veya düğmelerin üst üste asimetrik iliklenmiş versiyonları ilginç bir görünüm veriyor. Etek direkt stilin yıldız parçası haline geliyor. Babetlerle ya da parmak arası terliklerle eşleştirilebilir.

Balon eteklerin sportif versiyonları da var.

Düşük belli midi denim etekler çok popüler.

Şort etekler, mini eteklerden vazgeçemeyenler için en rahat tercih.

Dantel detaylı etekleri parmak arası topuklu terliklerle giyin.

Topuklu terliklerle çok yakışır.

Filmin etrafında oluşan pop kültür konuşuluyor

Moda filmleri arasında kült statüsüne çoktan yerleşen ‘Şeytan Marka Giyer’ tam 20 yıl sonra ikinci filmiyle yeniden gündemde. Ama bu kez filmin kendisi ya da kostümleri değil, etrafında oluşan pop kültür ve pazarlama çılgınlığı daha çok konuşuluyor. ‘Şeytan Marka Giyer 2’ için hazırlanan işbirlikleri klasik bir film tanıtımının çok ötesine geçti. Patlamış mısır kovaları çanta formuna büründü. Diet Coke, Meryl Streep’in canlandırdığı Miranda Priestly (Filmin başrol karakteri) estetiğiyle yeniden yorumlandı. M&M’se filmin unutulmaz ‘cerulean blue’ (yoğun bir gök mavisi tonu) monoloğuna gönderme yapan, tamamen mavi şekerlerden oluşan özel bir paket çıkardı. Burada ilginç olan şey, filmin modayla kurduğu ilişkinin artık sadece karakterlerin ne giydiğiyle sınırlı kalmaması. ‘Şeytan Marka Giyer’ evreni gündelik nesneleri bile moda objesine dönüştüren bir pop kültür oldu. Bir patlamış mısır kovasının ‘it-bag’ (ikonik çanta) gibi konuşulması ya da bir gazlı içeceğin moda kampanyası estetiğiyle sunulması bugünün moda dünyasının geldiği noktayı çok iyi özetliyor.