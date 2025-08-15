Bu yaz desen oyunu değişti

Haberin Devamı

Hem sofistike, hem eğlenceli, hem biraz retro... Şehirde de tatilde de kullanılabilecek bu alternatifler, yazın son ayında stilinize anında yeni bir soluk getirecek. Hazırsanız, çiçeğin yerini alan o altı desene bir bakalım.

Puantiye: Nostaljik ama taze

Audrey Hepburn’ün zarafetini hatırlatan puantiye bu yaz modern bir yorumla döndü. Minimal siyah-beyaz kontrastlardan mavi üzerine beyaz noktalarla Akdeniz tatili hissine kadar geniş bir yelpazede... Anahtar nokta, fazla vintage görünmemesi için modern ve popüler parçalarla eşleştirmek. Örneğin puantiye bir eteği parmak arası terlikle tamamlamak nostaljiyi kırar.

Ekose: Yazlık bir İskoç masalı

Ekosenin sadece kışa ait bir desen olduğunu düşünüyorsanız, yazlık pamuklu dokularla karşınıza çıktığında fikriniz değişebilir. Mini eteklerde, oversize (geniş kesim) gömleklerde, bikini üstlerinde bile kullanılıyor artık. Koyu tonlardan kaçıp pastel veya canlı yaz renkleriyle deneyin. Bu demek değil ki sonbaharda görmeyeceğiz, eylül itibariyle ekosenin varlığı güçlenecek.

Pötikare: Piknik deseninin yükselişi

Evet, piknik örtüsü deseni! O masumiyetin içinde hem nostalji hem ‘cool’ bir hava var. İster midi elbiselerde ister kısa şortlarda... Özellikle kırmızı, mavi ya da sarı tonlarda güneşli günlere çok yakışıyor. Ben, özellikle yazlık bölgelerde bu desenin nostalji etkisini arttırmayı seviyorum; bandanalar ve retro güneş gözlükleri gibi aksesuarlarla tamamlıyorum.

Çizgili: Zamansız şıklık

Yatay lacivert-beyazla sınırlı kalmayın; bu sezon çizgiler dikey, kalın, ince, rengârenk. Dikey olduğunda boy uzatma illüzyonu yaratan, hem de zamansız bir şıklık sunan çizgiler, özellikle keten gömleklere ve bol pantolonlara çok yakışıyor.

Soyut desenler: Renkli bir retro dalga

70’lerden fırlamış gibi görünen, enerjik renk blokları ve kıvrımlı desenler... Pucci’yle özdeşleşen bu deseni plajdan şehre taşımanın zamanı. İpek eşarplarda, pareolarda ya da geniş paça pantolonlarda kullanarak yaz stilinize artistik bir dokunuş katabilirsiniz.

Balık&deniz teması: Tatil modu açık

Deniz kabukları, mercanlar, balık figürleri... Bu sezon deniz teması sadece çizgiden ibaret değil. İster desenli bir elbiseyle ister minik bir balık kolyesiyle, tatil hissini yanınıza alıp şehirde dolaşabilirsiniz.

Günbatımı ikilisi: Turuncu ve tereyağı sarısı

Gün batarken gökyüzünde oluşan o sıcak, enerjik renk geçişi... Bu yaz podyumdan sokak stiline, hatta plaj çantalarına kadar yansıyor. Paletin başrolünde iki oyuncu var: enerjik turuncu ve yumuşak, kremamsı sarı. Turuncu mercan ve kiremit arası tonlarıyla yüksek enerji verirken, butter yellow’sa (tereyağı sarısı)ona zarif bir sakinlik katıyor. Birlikte kullanıldıklarında hem canlı hem de sofistike bir yaz estetiği yaratıyorlar.

Maxi elbiselerden keten gömleklere, hasır çantalardan altın takılara kadar bu ikiliyi hayatınıza dahil etmek kolay. Beyaz, bej veya açık denim tonlarıyla kombinleyerek renkleri öne çıkarabilir, altın detaylarla güneşin ışıltısını pekiştirebilirsiniz. Günbatımının ‘altın saat’ enerjisini üstünüzde hissedin.

HER TARZA UYGUN



Yaz davetlerine rahatlıkla uyarlanır.

Zara, 2.290 lira

Deniz canlıları elbiseleri süslüyor.

Twist, 2.279 lira

Soyut desenler iş stillerine de yakışır.

Boss, 11.950 lira



Pötikare bikinilere retro bir hava veriyor.

Koton, üst 699, alt 599 lira

Çizgililer her daim zamansız ve cool.

Mudo, 1.249 lira