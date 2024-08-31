Bu yarışmada makine, tarz, eğitim şartı yok... Deklanşörlere basın!

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Fotoğrafçıların tanınırlığı ve çektikleri karelerin geniş kitlelerce fark edilmesi açısından fotoğraf yarışmaları büyük önem taşıyor. Yarışmalar sayesinde ödül kazanma şansıyla birlikte profesyonel çevre edinip adlarını uluslararası platformlarda duyurma fırsatı buluyorlar.

7’ncisi 28 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 212 Photography Istanbul’da bu yılki para ödülü 1’inciye 5 bin euro. Yarışmada son 10’a kalan finalistler de festivalde eserlerini sergileme imkânı bulacak. Festivale katılmak isteyen yarışmacılar başvurularını 8 Eylül 2024 tarihine kadar 212photographyistanbul.com adresinden yapabilir. Yarışma herkese açık. Başvuruyla ilgili herhangi bir sınırlama yok; her türlü makineyle kaydedilmiş portre, manzara, natürmort, moda fotoğrafları kabul ediliyor.

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212 Photography Istanbul Direktörü Banu Tunçağ’a yarışmacılar konusunda seçim yaparken ne gibi unsurlara dikkat ettikleriyle ilgili püf noktaları sorduk, şöyle cevapladı: “Katıldığı fotoğrafların bir seriden (en az 5 fotoğraf) oluşmasını bekliyoruz. Başvuru yapan fotoğrafçının sürdürülebilir bir yaklaşımı olup olmadığını da özgeçmişine bakarak anlıyoruz. Açıkçası yapılan başvurunun sürdürebilir bir istek olmasından emin olmak istiyoruz. Bunu da hem başvurduğu serinin içeriğinden, metninden ve katılımcının özgeçmişinden anlamak mümkün oluyor.”

JÜRİDE ÜNLÜ İSİMLER VAR

Festivalin jürisinde LensCulture platformunun kreatif direktörü Laura Sackett, All About Photo oluşumunun kurucusu Sandrine Hermand Grisel, Copenhagen Photo Festival Direktörü Maja Dyrehauge Gregersen, fotoğrafçı James Kerwin, Ka’nın kurucu ortaklarından Oğuz Karakütük görev alıyor. Yarışmanın son 10’a kalan finalistleri 23 Eylül’de açıklanacak, kazanan isimlerse 28 Eylül’de festivalin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.