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Bu türleri evcil hayvanlarınızdan uzak tutun

#Evcil Hayvanlar#Aloe Vera#Sarmaşık
Bu türleri evcil hayvanlarınızdan uzak tutun

Evdeki bitkilerimiz de, can dostumuz evcil hayvanlarımız da çok kıymetli... Ancak aloe vera, sarmaşık gibi bazı bitkiler patili dostlarımızı zehirleyebiliyor. Peki, evcil hayvanlara zarar verecek bitkiler neler ve küçük dostlarımızı bunlardan uzak tutmak için ne yapabiliriz? Uzmanlara sorduk...

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Çoğumuz nergisin, zakkumun zehirli olduğunu biliriz. Evinde çocuk veya evcil hayvanı olanlar bu tür bitkileri yetiştirmekten kaçınır. Oysa ‘masum’ olduğunu sandığımız pek çok bitki türü evdeki patili dostlarımız açısından risk taşıyor... Veteriner Volkan Alaşlı evcil hayvanın yaşının, stres durumunun zehirlenme oranını, ihtimalini etkileyebileceğini söylüyor ve devam ediyor: “Köpek ve kedi yavruları çok meraklıdır ve hemen her şeyi ağızlarına alabilirler veya çiğneyebilirler. Her yaştan evcil hayvanlar (özellikle tek ev hayvanları), herhangi bir zaman diliminde yalnız bırakılırsa veya çok uzun süre kapalı tutulursa sıkılabilir veya huzursuz olabilir ve rahatlamak için nesneleri çiğnemek yaygın bir davranıştır.”

Instagram’daki @kedilibitkili hesabının sahibi bitki uzmanı Aslı Hızar da “Evin içinde bizimle yaşayan küçük dostlarımız için saksı bitkileri toksik yani zararlı reaksiyonlara neden olabilir. Köpeklerden ziyade kedilerde bitki çiğneme isteği fazladır. Bu nedenle evdeki bazı bitkilerden kedilerimizi uzak tutmamız gerek. Böyle bir durumda hemen veterinerinize danışmanız faydalı olur” diyor.

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ZAMBAK, ÖKSEOTU, YÜKSÜKOTU TEHLİKELİ
Veteriner Volkan Alaşlı

Abrus precatorius (Tespih bezelyesi, hazır fasulye, yengeç gözü): Çiğnendiğinde veya başka bir şekilde kırıldığında toksin salgılar.

Agapanthus orientalis liliaceae (Mavi Afrika zambağı, mavi teber, şefkat çiçeği): Yutulursa aniden yoğun bir ağrıya, mukoza zarlarında lokal tahrişe, aşırı tükürük salgılanmasına, dilde ve yutakta şişmeye yol açar; ishale ve nefes darlığına neden olur.

Antoryum (Flamingo çiçeği, kuyruk çiçeği): Yutulduğunda ağrı, yanma hissi ve ağız boşluğu iltihabına yol açar.

Convallaria majalis (Vadideki zambak, conval zambak): Gastrointestinal belirtileri (kusma, titreme, karın ağrısı, ishal), ilerleyen kalp düzensizlikleri (düzensiz kalp atışları, AV bloku) ve ölüme kadar giden sonuçları olur. Akut vakalarda hiperkalemi (kanda yüksek potasyum), gastrointestinal kanal boyunca peteşiyal (küçük noktalar şeklinde) kanamalar görülmektedir.

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Digitalis purpurea (Yüksükotu): Genellikle akut karın ağrısı, kusma, kanlı ishal, sık idrara çıkma, düzensiz ve yavaş nabız, titreme, kasılmalar ve nadiren ölüm görülebilir.

Lilium longiflorum (Paskalya zambağı, trompet zambağı): Yutulduktan 2-4 gün sonra kedilerde böbrek yetmezliği görülebilir. Diğer türler için toksik olduğu bildirilmemiştir. Yutulduktan sonra 12 saat içinde kusma, depresyon ve iştahsızlık izlenir.

Bu türleri evcil hayvanlarınızdan uzak tutun

Amaryllidaceae (Nergis türleri): Küçük dozda yutulursa klinik belirti çok azdır. Yüksek dozdaysa kusma, ishal, dehidrasyon ve elektrolit dengesizliği görülür.

Phoradendron flavescens (Ökseotu): Kusma, aşırı ishal, hızlı nefes alma, şok ve kardiyovasküler kollapstan (çökme) ölüm görülebilmektedir.

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DEVETABANI VE PAŞA KILICI DA ZARAR VERİYOR
Bitki uzmanı Aslı Hızar

Dieffenbachia (Difenbahya, ağlayan çiçek): Genellikle yeşil yaprak sevenlerin evlerinde ve işyerlerinde en çok tercih edilen bitkilerdendir. Küçük dostlarımız bu bitkiyi çiğnediklerinde ağız ve dudaklarda tahriş, yanma, salya, kusma, yutma güçlüğü gibi belirtiler görülüyor.

Aloe vera (Sarısabır): Biz insanlar için faydalı olsa da kedi ve köpekler için zararlıdır. Evcil hayvanlarınız bu bitkiyi yuttuğunda kusma, ishal ve uyuklama hali olabilir.

Epipremnum aureum (Salon sarmaşığı): Küçük dostlarımız için zararlı bir bitkidir. Sarkık formda olan bu bitkiyi tavana asabilir veya duvar raflarında değerlendirebilirsiniz.

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Spatifilyum (Barış çiçeği): Beyaz çiçeğiyle salonlarımıza tazelik katan barış çiçeği içerdiği çözünemeyen kalsiyum oksalatlar sebebiyle kediler için zehirli bitkiler kategorisinde yer alır.

Monstera deliciosa (Devetabanı): Bakımı en kolay iç mekân bitkilerinden biridir. Ama küçük dostlarımız için zararlıdır.

Euphorbia pulcherrima (Poinsettia, Atatürk çiçeği): Göz alıcı çiçeklere sahiptir,  özenli bakım ister. Kediler, köpekler ve atlar açısından zehirli maddeler içerir. Evcil hayvanınız yediğinde ağzını ve midesini tahriş eder, kusmaya neden olabilir.

Sansevieria (Paşa kılıcı): Kedi ve köpekler için toksik içerir, zehirlidir. Yutulduğunda kusma ve ishale neden olabilir.

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SAKSILARA NARENCİYE KABUĞU KOYUN
Aslı Hızar, bitki uzmanı

- Evcil hayvanlara zararı olmayan kurdele çiçeği, aşk merdiveni ve areka palmiyesi gibi alternatifleri evde bulundurabilirsiniz.

- Bitkilere yaklaşan kedinize ‘hayır’ komutu vererek evcil hayvanınızı eğitebilirsiniz.

- Kedileri bitkilerinizden uzaklaştırmak için hangi kokulara olumsuz tepki verdiğini öğrenebilirsiniz. Genellikle narenciye kokularını sevmezler; bitkilerinizin yanına turunçgil kabukları koyabilirsiniz.

- Evde kedi çimi olursa kediniz diğer bitkiler yerine buna gidecektir. Kedi çimi ayrıca kedinizin kendini temizlerken yuttuğu tüylerden de kurtulmasına yardımcı olur.

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#Evcil Hayvanlar#Aloe Vera#Sarmaşık

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