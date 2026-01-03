Bu trendler 2026 model

Haberin Devamı

Yeni yıl demek, modada da yeni oyun alanları demek. 2026 yılı trendleri alıştıklarımızı dönüştüren, biraz da bizi konfor alanımızdan çıkaran bir çizgi çiziyor. Yapay zekâ dönüşümü modaya da yansırken sezonun öne çıkanları dikkat çekici aksesuarlar, bolca asimetri ve dozunda bir abartı etrafında şekilleniyor.

Yapay zekâ ve kişiselleştirme: Alışveriş alışkanlıklarımızdan vücut tipimize, ruh halimizden gündelik tempomuza kadar pek çok veriyi okuyan yapay zekâ uygulamaları, bize yakışanı artık bizden önce tahmin edebiliyor. İlk bakışta bu durum herkesi aynılaştıracakmış gibi geliyor ama işin güzel tarafı tam da burada başlıyor. Yapay zekâ, tektip bir stil dayatmak yerine, kişisel zevkleri daha görünür hale getiriyor. 2026’da dijital gardıropların, akıllı dolap uygulamalarının ve kombin derdini çözen sistemlerin hayatımıza daha fazla gireceğini söyleyebiliriz.

Romantik ama ‘şeker’ değil: 2026 stilleri romantik ama masalsı bir prenses havasından oldukça uzak. Kabarık etekler, katmanlı silüetler ve hacim var fakat daha sofistike, daha yetişkin bir yorumla. Yani romantik ama nahif değil, daha iddialı. Jacquemus, Simone Rocha ve Aknvas gibi markalar bu silüetlerin öncülerinden.

Dokunma isteği yaratan yüzeyler: Son yıllarda görmeye alıştığımız düz ve steril yüzeylerin yerini dokusu olan parçalar alıyor. Püsküller, kabartmalı detaylar, tek başına kumaşıyla varlığını hissettiren tasarımlar... Sessiz lüks kavramı yerini bu kez daha ‘gürültülü’ bir lüks anlayışına bırakıyor.

Asimetrik detaylar: Asimetrik kesimler ve cut-out (kesikli) detaylar bu yılın en ilginç tasarım dillerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Düzgün, simetrik çizgilerin yerini, biraz oyunlu ve beklenmedik hatlar alıyor. Bir omzun hafifçe açık kalması, bir eteğin veya elbisenin beklenmedik yerinden kesilmiş bir bölüm gibi...

Pantone’nin rengi: Renk otoritesi Pantone, 2026’nın rengini ‘cloud dancer’ (bulut beyazı) olarak açıkladı. Bu yumuşak kırık beyaz tonu, baştan aşağı bembeyaz görünümleri daha sık göreceğimizi işaret ediyor. Bu da minimal tarzı sevenler için 2026’da hâlâ güçlü seçenekler olduğunu kanıtlıyor.

Aksesuarlar ana oyuncu: 2026’da aksesuarlar ‘son dokunuş’ olmaktan çıkıyor. Minik, neredeyse fark edilmeyen takıların yerini daha gösterişli parçalar alıyor. Büyük kolyeler, ‘statement’ (gösterişli) küpeler ve saç aksesuarları popüler. Çanta tarafındaysa tanıdık formların geri dönüşü söz konusu. Arşivlerden çıkan silüetler, klasik ‘lady bag’ havası yeniden sahnede. Balenciaga City Bag’lerin yükselişi de bu nostalji dalgasının bir yansıması. Püsküller, boncuklar, tüyler ve kabartmalarla çantalarda sıkça karşılaşacağız. Ayakkabılardaysa klasik silüetlere sık rastlıyoruz. Balerin ayakkabıları, klasik loafer’lar hâlâ gündemimizde. İddialı topuk detayları ve çorap stilindeki botları da görüyoruz. Sneaker’lardaysa düz tabanlı ve ince modeller var.

Erkekler için: 2026 erkek stilinde daha sessiz ama daha net bir dönem başlıyor. Büyük logolar geri çekilirken iyi kesim, kaliteli kumaşlar ve zamansız parçalar öne çıkıyor. Geniş kesimli pantolonları, geniş kesim (oversize) dış giyim parçalarını sık göreceğiz. Takılar daha görünür, nostaljik parçalar daha bilinçli kullanılıyor. Erkek tarafında da kişiselleştirme ve yapay zekâ destekli alışveriş alışkanlıkları hızlıca yerleşiyor.

HER TARZA UYGUN





Tüylü dokulu kumaşlar kış trendlerini ele geçirdi. H&M, 4.179 lira





Asimetrik detaylar gece görünümlerinde bolca var. Mango, 1.299 lira





Çantalarda retro stillere rastlıyoruz. Twist, 3.999 lira





Romantik tarzlar 2026’da daha olgun. Zara, 1.790 lira

KISA KISA

Stil artık algoritmalarla konuşuyor





Bahsettiğimiz gibi, 2026’da yapay zekâ modada yalnızca bir trend başlığı değil, stil kararlarınıza doğrudan temas eden bir araç haline geliyor. Özellikle ‘Bugün ne giysem’ gibi basit ama sürekli tekrar eden sorular, teknolojinin en hızlı çözdüğü alanlardan. Bu dönüşümün pratik örneklerinden olan ve Türkiye’de doğan combinUp’la yeni tanıştım. Yapay zekâ destekli bu uygulama hem kendi gardırobunuzdaki parçaları hem de markaların güncel ürünlerini analiz ederek kişisel kombinler öneriyor. Yani trendleri ezberletmek yerine, onları sizin stilinize göre yeniden yorumluyor. Kurucu ortaklarından Nazlı Demirci Erel, dünyada 8 parçayla sınırsız kombin yapabilen tek uygulama olduklarını özellikle vurguluyor. Uygulamanın en dikkat çekici kısmıysa seçilen kombinlerin anında kendi fotoğrafınız üzerinde görülebilmesi. Bir parçanın size uygun olup olmadığını düşünmenize gerek kalmıyor. Alışveriş yaparken oldukça kullanışlı bir özellik olabilir.