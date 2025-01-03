Bu tasarımlar performansımızı iyileştiriyor

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Nefes aldıran fileli doku

Nike Zoom Pegasus 41

Uzun mesafe koşuları için ideal olan model fileli dokusuyla ayaklara nefes aldırıyor. Sera Sayar, Ertan Bedir, Ömer Faruk Demir ve Mehmet Ali Yıldırım’ın tavsiyesi. (6.299 lira)

Havalandırma ve destek sağlıyor

Asics GEL-NIMBUS 26

‘Yastıklama’ teknolojisi sayesinde her adımda havalandırma ve destek sağlıyor. Burak Abacıoğlu “Tam bir fiyat-performans ürünü” diyor. Resul Kütük’ün de favorisi. (8.499 lira)

Dinamik hareket imkânı

Nike Free Metcon 6

Ağırlık antrenmanı yapanların favorisi olan model, sert taban yapısıyla dinamik hareket imkânı sunuyor. Barış Karakuş, Ertan Bedir ve Ömer Faruk Demir öneriyor. (5.799 lira)

Darbelere karşı güçlü

Under Armour Jet ‘23

Ertan Bedir “Yastıklama sistemleri ayaklarımızın rahat etmesi için önemli. Bu ayakkabının içindeki de ekstra konfor sağlıyor ve darbeleri azaltıyor” diyor. (2.300 lira)

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Hafif ve konforlu

Merrell Morphlite

Su geçirmez, nefes alabilen gore-tex kumaşıyla rahatlık sunuyor. Selin Sargut bu model için “Hafif ve konforlu. Spor salonunda ve dışarıda kullanılabilir” diyor. (6.699 lira)

Fitness ve yürüyüş için ideal

Skechers Max Cushioning Elite 2.0

Yüzde 100 vegan malzemeden üretilen ayakkabı max cushioning teknolojisiyle (orta tabanda yastıklama) fitness ve yürüyüş için ideal. Neslişah Aygören öneriyor. (3.674 lira)

Salon antrenmanlarına uygun

Adidas Adizero Adios Pro 3

Rekor kırmak için tasarlanan bu modelde karbon içerikli Energyrods 2.0 ve ultra hafif lightstrike PRO teknolojisi kullanılmış. Uzun mesafe koşuda maksimum verimlilik hedeflenmiş. Itır Erhart “Salon antrenmanlarında favorim” diyor. (9.299 lira)

Yeni başlayanlara göre

Under Armour Rogue serisi

Barış Karakuş “Kısa ve orta mesafede yapılan düşük şiddetli koşular için bu ayakkabıdaki yastıklama yerden gelen darbeleri minimumda tutuyor, bu da konforlu bir aktivite sağlıyor. Spora yeni başlayanlar için ideal” yorumunu yapıyor. (3.070 lira)

Bütçe dostu, uzun ömürlü

Reebok Floatride Energy 5

Günlük antrenmanlar için tasarlanmış, bütçe dostu koşu ayakkabısı için Ertan Bedir şunları söylüyor: “Kaliteli bir malzemesi var, dolayısıyla dayanıklı ve uzun ömürlü bir ayakkabı. Düzenli kullanımda daha fazla verim alabilirsiniz.” (4.799 lira)

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Enerjinizi verimli kullanabilirsiniz

Mizuno Wave Rider

Barış Karakuş: “Esnek kumaşı ayağınızı hemen kavrayacak. Güçlü dış tabanı sayesinde uzun süre dayanıyor. Her adımda enerjinizi daha verimli kullanmanıza yardımcı olur. Her seviyedeki spor antrenmanı için uygun.” (7.999 lira)